/विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट, देश में गोल्ड रिजर्व घटकर 102.54 अरब डॉलर पर पहुंचा

India Forex Reserves: ईरान-अमेरिका युद्ध और तेल-गैस से आयात के बढ़ते बोझ ने भारत के खजाने पर असर डाला है. गोल्ड आयात में कमी आने के बावजूद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर से दबाव में है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 26 जून 2026 को खत्म हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.654 अरब डॉलर घटकर 666.933 अरब डॉलर पर पहुंच गया.
भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में क्यों आई गिरावट
विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट की वजह आयात पर बढ़ा बोझ है. तेल की ऊंची कीमत और होर्मुज का रास्ता बंद होने की वजह से कच्चे तेल और गैस के आयात पर भारी खर्च बढ़ रहा था. वहीं सोने का इंपोर्ट खजाने पर बोझ बढ़ा रहा है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत का फॉरैक्स रिजर्व 5.654 अरब डॉलर घटकर 666.933 अरब डॉलर रह गया.
गोल्ड रिजर्व में आई गिरावट
28 जून से पहले हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार में 963 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी.इस बार विदेशी मुद्रा भंडार में फॉरेन करेंसी एसेट्स (FCA) में 150 मिलियन डॉलर की गिरकर 541.067 अरब डॉलर पर पहुंच गया. गोल्ड रिजर्व में सबसे बड़ी गिरावट आई है. सोने का भंडार 5.394 अरब डॉलर घटकर 102.536 अरब डॉलर रह गया. स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDRs) घटकर 18.558 अरब डॉलर पर आ गया, जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में भारत की रिजर्व पोजिशन 4.772 अरब डॉलर पर पहुंच गई.
विदेशी मुद्रा भंडार में क्यों आई सबसे बड़ी गिरावट
विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह पश्चिम एशियार में बढ़े तनाव की वजह से बढ़ा आयात बिल रहा. इसके अलावा रुपये की कमजोरी को संभालने के लिए रिजर्व बैंक की ओर से फॉरेक्स रिजर्व ने डॉलर की बिक्री एक बड़ा फैक्टर रहा. बता दें कि 27 फरवरी 2026 को खत्म हुए हफ्ते में भारत का फॉरेक्स रिजर्व 728.494 अरब डॉलर के ऑल टाइम हाई पर था.