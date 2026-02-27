Forex Reserves: देश के व‍िदेशी मुद्रा भंडार में हल्‍की गिरावट आई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से शुक्रवार को जारी क‍िये गए आंकड़ों के अनुसार 20 फरवरी को खत्‍म हुए हफ्ते में कुल भंडार 2.119 अरब डॉलर घटकर 723.608 अरब डॉलर रह गया. इससे पहले वाले हफ्ते में भंडार 8.663 अरब डॉलर बढ़कर रिकॉर्ड लेवल 725.727 अरब डॉलर पर पहुंच गया था.

सोने की कीमत में बदलाव के कारण आई ग‍िरावट

भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा संपत्ति (FCA) है, जो 1.039 अरब डॉलर घटकर 572.564 अरब डॉलर पर आ गई. इसमें यूरो, पाउंड और येन जैसी नॉन अमेरिकी करेंसी के मूल्य में उतार-चढ़ाव का असर शामिल होता है. गोल्‍ड र‍िजर्व का मूल्य 977 मिलियन डॉलर कम होकर 127.489 अरब डॉलर रह गया. यह गिरावट इंटरनेशनल लेवल में सोने की कीमत में बदलाव के कारण आई है.

ग्‍लोबल मार्केट में उतार-चढ़ाव का असर

विशेष आहरण अधिकार (SDRs) 84 मिलियन डॉलर की ग‍िरावट के साथ 18.84 अरब डॉलर पर पहुंच गया. इंटरनेशनल मॉनीटरी फंड (IMF) में देश की रिजर्व पोजीशन भी 18 मिलियन डॉलर कम होकर 4.716 अरब डॉलर रह गई. यह गिरावट मुख्य रूप से ग्‍लोबल मार्केट में उतार-चढ़ाव और रुपये की मजबूती से जुड़ी रहती है. हालांकि, र‍िजर्व अभी भी मजबूत लेवल पर है. और इकोनॉमी के लिए सुरक्षा कवच बना हुआ है.

जानकारों का कहना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में आयात-निर्यात और पूंजी प्रवाह के आधार पर फॉरेक्‍स र‍िजर्व में फिर से तेजी आ सकती है. इससे पहले 13 फरवरी को खत्‍म हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 8.663 अरब डॉलर बढ़कर रिकॉर्ड लेवल 725.727 अरब डॉलर पर पहुंच गया. इससे पहले फॉरेक्‍स र‍िजर्व 6.711 अरब डॉलर घटकर 717.064 अरब डॉलर रह गया.

ट्रेडर्स और जानकारों के अनुसार रुपये पर दबाव बढ़ने से आरबीआई (RBI) ने डॉलर बेचकर हस्तक्षेप किया. 20 फरवरी को रुपये 0.34% कमजोर होकर 90.99 पर पहुंच गया था. र‍िजर्व बैंक ने 91 रुपये प्रति डॉलर के साइकोलॉज‍िकल लेवल की रक्षा के ल‍िये संभाव‍ित डॉलर बिक्री की, जिससे भंडार में कमी आई.

मिडिल ईस्ट में बढ़ते ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन से तेल की कीमतें ऊपर गईं, जिससे ग्‍लोबल र‍िस्‍क बढ़ा. अमेरिका में ऊंची ब्याज दर की उम्मीद और मजबूत डॉलर ने उभरती इकोनॉमी पर दबाव डाला. इन सबके बीच आरबीआई (RBI) ने रुपये को स्थिर रखने के लिए भंडार का इस्‍तेमाल क‍िया. यह गिरावट अस्थायी मानी जा रही है, क्योंकि भंडार अभी भी मजबूत स्तर पर है और आयात के लिए 11 महीने से ज्यादा का कवर देता है.