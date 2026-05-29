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Hindi Newsबिजनेसडॉलर बेचकर RBI ने रुपये में फूंकी जान, पर हफ्तेभर में खजाने से 7.51 अरब डॉलर हुए गायब, सोने के भंडार का क्या है हाल ?

डॉलर बेचकर RBI ने रुपये में फूंकी जान, पर हफ्तेभर में खजाने से 7.51 अरब डॉलर हुए गायब, सोने के भंडार का क्या है हाल ?

खाड़ी युद्ध शुरू होने के बाद भारत में फॉरेक्स रिजर्व को लेकर खूब चर्चा हो रही है. खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सामने आकर लोगों ने सोना ना खरीदने की अपील की, ताकि देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को कम किया जा सके.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 29, 2026, 08:15 PM IST
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डॉलर बेचकर RBI ने रुपये में फूंकी जान, पर हफ्तेभर में खजाने से 7.51 अरब डॉलर हुए गायब, सोने के भंडार का क्या है हाल ?

India Forex Reserve: खाड़ी युद्ध शुरू होने के बाद भारत में फॉरेक्स रिजर्व को लेकर खूब चर्चा हो रही है. खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सामने आकर लोगों ने सोना ना खरीदने की अपील की, ताकि देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को कम किया जा सके. होर्मुज बंद होने और महंगा कच्चा तेल भारत के खजाने पर नकारात्मक असर डाल रहा है.  भारत के फॉरेक्स रिजर्व को लेकर ताजा डेटा सामने आ गया है, जिसके मुताबिक   भारत का फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व गिरकर एक साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 22 मई को खत्म हुए हफ्ते में गिरकर 681.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया. इससे पहले हफ्ते यह 688.89 अरब डॉलर पर था.  

कितना घटा भारत का फॉरैक्स रिर्जव

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े के मुताबिक 22 मई को खत्म हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 7.51 अरब डॉलर घटकर 681.38 अरब डॉलर रहा. 27 फरवरी 2026 को खत्म हुए हफ्ते में भारत का फॉरेक्स रिजर्व 728.49 अरब डॉलर के ऑल टाइम हाई पर था. RBI डेटा के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा माने जाने वाले Foreign Currency Assets (FCA) 2.87 अरब डॉलर घटकर 543.03 अरब डॉलर पर पहुंच गया.  IMF के साथ भारत की Special Drawing Rights (SDR) 77 मिलियन डॉलर घट गई है. वहीं IMF में भारत की रिजर्व पोजिशन 33 मिलियन डॉलर गिर गई है.  

कितना है भारत का गोल्ड रिजर्व 

विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी के साथ-साथ भारत का गोल्ड रिजर्व भी घटा है. रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत के सोने के भंडार की वैल्यूएशन में 4.53 अरब डॉलर की कमी आई है और यह घटकर 114.79 अरब डॉलर पर पहुंच गया है.  

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RBI ने रुपये को बचाने के लिए बेचा डॉलर, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी  

खाड़ी युद्ध की वजह से कच्चे तेल के बढ़ते दाम और बढ़ते आयात बिल की वजह से भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा है. रुपये पर बढ़ते दवाब को कम करने के लिए आरबीआई को डॉलर बेचकर विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया. आरबीआई की ओर से डॉलर बेचने की वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है. 

रिजर्व बैंक ने क्यों बेचा डॉलर  

रिजर्व बैंक ने FY26 में रुपये के एक्सचेंज रेट में भारी उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए डॉलर की बिक्री तेज कर दी. पूरी वित्तीय वर्ष में आरबीआई ने करीब 53.1 अरब डॉलर बेचे, जो कि बीते वित्तीय वर्ष के मुकाबले 12 अरब डॉलर अधिक रहे. डॉलर की बिक्री से रिजर्व बैंक ने करीब 50,000 करोड़ रुपये की कमाई की. आरबीआई ने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर को खुले बाजार में बेचकर मुनाफा कमाने के साथ-साथ रुपये को मजबूती देने की कोशिश की. डॉलर बेचकर रुपये की कीमत को गिरने से बचाने का प्रयास किया. बाजार में डॉलर का फ्लो बढ़ाकर उसकी मांग में कमी ला दी. जब मांग में कमी आती है तो कीमत में गिरावट होती है, जिससे रुपये को स्थिरता मिलती है.  

विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए पीएम की अपील 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी लोगों से विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सोना नहीं खरीदने, विदेशी मात्रा कम करने, पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने की अपील की है. भारत कच्चा तेल और सोना खरीदने में भारी मात्रा में डॉलर खर्च करता है, जिसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व पर भारी बोझ पड़ता है.  

 

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About the Author
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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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