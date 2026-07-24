Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /RBI ने डॉलर बेचे फिर भी विदेशी मुद्रा भंडार में 1.08 अरब डॉलर का उछाल, गोल्ड रिजर्व का क्या है हाल?

RBI ने डॉलर बेचे फिर भी विदेशी मुद्रा भंडार में 1.08 अरब डॉलर का उछाल, गोल्ड रिजर्व का क्या है हाल?

खाड़ी युद्ध और महंगे कच्चे तेल के आयात के बावजूद भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है. 17 जुलाई को खत्म हुए हफ्ते में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 1.08 अरब डॉलर की बढ़त आई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से शुक्रवार को आंकड़े जारी किए गए.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 24, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:19 PM IST
RBI ने डॉलर बेचे फिर भी विदेशी मुद्रा भंडार में 1.08 अरब डॉलर का उछाल, गोल्ड रिजर्व का क्या है हाल?

About the Author

Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
• शेयर बाजार 
• बिजनेस एक्सप्लेनर 
• पर्सनल फाइनेंस और टैक्सेशन  
• कमोडिटी, गोल्ड-सिल्वर ट्रेड
• ग्लोबल ट्रेड 
• जियो इकोनॉमिकस डेवलपमेंट 
• कारोबार से जुड़ी सरकारी योजना और पॉलिटी 
• बिजनेस और मार्केट ट्रेंड 

Zee News से पहले बवीता ने नवभारत टाइम्स (NBT) के बिजनेस सेक्शन और Oneindia जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल संस्थानों में इवनिंग शिफ्ट, होम पेज मैनेजमेंट और ट्रेडिंग न्यूज़ की अहम जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं. इसके अलावा महुआ न्यूज़, जनसंदेश और सहारा जैसे टीवी चैनलों में प्रोग्राम प्रोड्यूसर और रनडाउन मैनेजमेंट का उनके पास 4 वर्षों का ठोस अनुभव है.  दिल्ली से पत्रकारिता में स्नातक और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली बवीता, खबरों की सत्यता और वित्तीय मामलों की सटीक रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं.  बवीता झा से आप bavita.jha@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स  पर https://x.com/youthreporter2 के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं. सोशल मीडिया पर कनेक्ट होने के लिए फेसबुक पेज https://www.facebook.com/bavita.jha , इंस्टाग्राम instagram.com/bavita.jha पर जुड़ सकते हैं. बवीता झा की खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं.   

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रामनगर में मुश्किल में जान... घरों से निकले 30 से ज्यादा फनियर सांप
Nainital latest news9 min ago
2
Katrina Kaif12 min ago
3
Ravneet Singh Bittu23 min ago
4
pradosh 202625 min ago
5
cricket news31 min ago