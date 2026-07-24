/RBI ने डॉलर बेचे फिर भी विदेशी मुद्रा भंडार में 1.08 अरब डॉलर का उछाल, गोल्ड रिजर्व का क्या है हाल?

India Forex Reserve: खाड़ी युद्ध और महंगे कच्चे तेल के आयात के बावजूद भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है. 17 जुलाई को खत्म हुए हफ्ते में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 1.08 अरब डॉलर की बढ़त आई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से शुक्रवार को आंकड़े जारी किए गए. इन आंकड़ों को मुताबिक 17 जुलाई को खत्म हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 676.237 अरब डॉलर पर पहुंच गया है.
भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा
रिजर्व बैंक के डेटा के मुताबिक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 1.08 अरब डॉलर बढ़ा है. इससे पहले वाले हफ्ते में भारत का फॉरेक्स रिजर्व 675.157 अरब डॉलर था. 27 फरवरी को खत्म हुए हफ्ते में फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड हाई पर था, जो 728.494 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया था.
गोल्ड रिजर्व बढ़ा या घटा ?
इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा, विदेशी मुद्रा संपत्ति (FCA), 4.549 अरब डॉलर बढ़कर 551.057 अरब डॉलर पर पहुंच गया. अगर सोने की बात करें तो गोल्ड रिजर्व की कीमत घटा है. यह 3.48 अरब डॉलर घटकर 101.749 अरब डॉलर पर पहुंच गई है.
रिजर्व बैंक ने रुपये को बचाने के लिए बेचे थे डॉलर
खाड़ी युद्ध के चलते कच्चे तेल के महंगे आयात के चलते भारत के खजाने पर दवाब बढ़ रहा था. विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा था. मई 2026 में रिजर्व बैंक ने रुपये को बचाने के लिए 6.104 अरब डॉलर भी बेचे. इससे पहले अप्रैल में आरबीआई ने रुपये को मजबूत रखने के लिए 8.944 अरब डॉलर बेचे थे. डॉलर बेचने के बावजूद भी भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है.
पीएम ने की थी अपील
11 मई से पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि वो 1 साल तक सोना ना खरीदें,ताकि गोल्ड आयात कम हो सके और विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिले. इसी तरह से लोगों को विदेश यात्रा कम करने , ईंधन बचाने की अपील की गई थी. पीएम की ये अपील काम कर गई. भारत का फोकस विदेशी मुद्रा को बचाने में रहा.