टैर‍िफ संकट के बीच फॉरेक्‍स र‍िजर्व और गोल्‍ड र‍िजर्व में बढ़ोतरी, चढ़कर कहां पहुंचा आंकड़ा?
India Gold Reserves: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने के शेयर को 2021 से करीब दोगुना कर लिया है. केंद्रीय बैंक के डेटा के अनुसार समीक्षा अवधि में विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) की वैल्यू 18.74 अरब डॉलर रह गई है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 12, 2025, 11:29 PM IST
India Forex Reserves: देश का विदेशी मुद्रा भंडार (India Forex Reserve) 5 सितंबर को खत्‍म हुए हफ्ते में सालाना आधार पर 4.03 अरब डॉलर बढ़कर 698.26 अरब डॉलर हो गया है. यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से दी गई. देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार बढ़त देखी जा रही है. पिछले महीने विदेशी मुद्रा भंडार (India Forex Reserve) 3.51 अरब डॉलर बढ़कर 694.2 अरब डॉलर हो गया है. आरबीआई (RBI) के डेटा के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा आस्तियां (FCA) का प्राइस 54 करोड़ डॉलर बढ़कर 584.47 अरब डॉलर हो गया है.

गोल्ड रिजर्व को तेजी से बढ़ा रहे बैंक

विदेशी मुद्रा आस्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी यून‍िट के एप्रीस‍िएशन या डेप्रीस‍िएशन का असर डॉलर के रूप में शामिल होता है. समीक्षा अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के अहम घटकों में से एक गोल्ड रिजर्व 3.53 अरब डॉलर बढ़कर 90.29 अरब डॉलर हो गया. ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन की अनिश्चितता के बीच, दुनियाभर के केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सुरक्षित निवेश के रूप में गोल्ड रिजर्व को तेजी से बढ़ा रहे हैं.

सोने के शेयर को 2021 से करीब दोगुना क‍िया
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने के शेयर को 2021 से करीब दोगुना कर लिया है. केंद्रीय बैंक के डेटा के मुताबिक, समीक्षा अवधि में विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) की वैल्यू 18.74 अरब डॉलर रह गई है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारत की रिजर्व पोजीशन भी 20 लाख डॉलर बढ़कर 4.75 अरब डॉलर हो गई है. मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार आरबीआई को रुपए को तेजी से गिरने से रोकने और उसकी अस्थिरता को कम करने के लिए ज्यादा डॉलर जारी करके हाजिर और अग्रिम मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाता है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने अगस्त में कहा था कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीने से ज्यादा के माल आयात और लगभग 96 प्रतिशत बकाया विदेशी ऋण के लिए पर्याप्त है. कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल ने कहा, 'अनिश्चित वैश्विक नीतिगत माहौल के बावजूद, जुलाई और वित्त वर्ष 2026 में भारत के सेवा और व्यापारिक निर्यात में अब तक मजबूत वृद्धि हुई है और यह वैश्विक निर्यात वृद्धि से कहीं अधिक है.' 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़.

Forex reserves

Trending news

