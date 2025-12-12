Advertisement
trendingNow13038909
Hindi Newsबिजनेसआर्थिक मोर्चे पर आई खुशखबरी! विदेशी खजाने में बंपर उछाल, फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर $687.26 बिलियन हुआ

आर्थिक मोर्चे पर आई खुशखबरी! विदेशी खजाने में बंपर उछाल, फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर $687.26 बिलियन हुआ

पिछले रिपोर्टिंग हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $1.877 बिलियन घटकर $686.227 बिलियन हो गया था. RBI के जारी किए गए डेटा के मुताबिक, 5 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में फॉरेन करेंसी एसेट्स $151 मिलियन घटकर $556.88 बिलियन हो गया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 08:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आर्थिक मोर्चे पर आई खुशखबरी! विदेशी खजाने में बंपर उछाल, फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर $687.26 बिलियन हुआ

India Forex Reserves: देश में आर्थिक मोर्चे पर खुशखबरी देखने को मिली है. RBI ने शुक्रवार को बताया कि 5 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में भारत का फॉरेक्स रिजर्व $1.033 बिलियन बढ़कर $687.26 बिलियन हो गया है. पिछले रिपोर्टिंग हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $1.877 बिलियन घटकर $686.227 बिलियन हो गया था. RBI के जारी किए गए डेटा के मुताबिक, 5 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में फॉरेन करेंसी एसेट्स (जो भंडार का एक मुख्य हिस्सा है) $151 मिलियन घटकर $556.88 बिलियन हो गया है.

सोने का भंडार $1.18 बिलियन बढ़ा

RBI ने कहा कि इस हफ्ते सोने के भंडार का मूल्य $1.188 बिलियन बढ़कर $106.984 बिलियन हो गया है. RBI ने कहा कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDRs) $93 मिलियन बढ़कर $18.721 बिलियन हो गया है. RBI के डेटा के मुताबिक, IMF में भारत की रिजर्व पोजीशन रिपोर्टिंग सप्ताह में  $97 मिलियन घटकर $4.675 बिलियन पर आ गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : रिटेल महंगाई ने नवंबर में पकड़ी रफ्तार, रिकॉर्ड निचले स्तर से बढ़कर 0.71% हुई

GDP ने पकड़ ली रफ्तार 

हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी खबर देखने को मिली है. मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत की  GDP ने रफ्तार पकड़ ली है. GDP में रिकॉर्ड तोड़ 8.2% की ग्रोथ देखने को मिली है. ये छह तिमाहियों में सबसे तेज ग्रोथ है, जिसकी वजह मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज आउटपुट है. ब्लूमबर्ग का अनुमान 7.4% था

GDP डेटा के मुताबिक,  कम महंगाई ने नॉमिनल और रियल ग्रोथ रेट के बीच के अंतर को कम कर दिया. नॉमिनल GDP 8.7% बढ़ी, जबकि पिछले साल इसी समय में ये 8.3% थी। ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA), जिसे आउटपुट की वैल्यू में से इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल की वैल्यू घटाकर कैलकुलेट किया जाता है. अनुमानित 7.3% की तुलना में 8.1% बढ़ी है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

India forex reserves

Trending news

जुबीन गर्ग मौत मामले में 1200 पेज की चार्जशीट दायर, चचेर भाई का नाम भी शामिल
zubeen garg death case
जुबीन गर्ग मौत मामले में 1200 पेज की चार्जशीट दायर, चचेर भाई का नाम भी शामिल
मद्रास HC के जज पर महाभियोग... 56 पूर्व जजों ने क्यों कहा- 'ये लोकतंत्र पर हमला?'
Former Justice
मद्रास HC के जज पर महाभियोग... 56 पूर्व जजों ने क्यों कहा- 'ये लोकतंत्र पर हमला?'
वीकेंड का मजा खराब करेगी बारिश? सर्द हवाओं से लुढ़केगा तापमान; यहां बढ़ेगी ठंड
Weather
वीकेंड का मजा खराब करेगी बारिश? सर्द हवाओं से लुढ़केगा तापमान; यहां बढ़ेगी ठंड
सालभर हवाई किराए पर कैप नहीं लगा सकते... नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू के बयान पर रार!
airfares
सालभर हवाई किराए पर कैप नहीं लगा सकते... नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू के बयान पर रार!
एक्सीडेंट के बाद डीजल टैंकर में भीषण आग, बीच सड़क 'ज्वालामुखी' जैसा विस्फोट
diesel tanker accident
एक्सीडेंट के बाद डीजल टैंकर में भीषण आग, बीच सड़क 'ज्वालामुखी' जैसा विस्फोट
'चांद पर भेज दें...' बढ़ती भूकंप घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता को जवाब
Supreme Court
'चांद पर भेज दें...' बढ़ती भूकंप घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता को जवाब
जनगणना पर केंद्र का बड़ा फैसला, 11718 करोड़ का बजट मंजूर; एक क्लिक में जानिए अपडेट
Modi Cabinet
जनगणना पर केंद्र का बड़ा फैसला, 11718 करोड़ का बजट मंजूर; एक क्लिक में जानिए अपडेट
वो राज्य जो कहलाता है 'कोयले का कटोरा', माना जाता है भारत का ‘कोल हार्ट’
Coal Bowl of India
वो राज्य जो कहलाता है 'कोयले का कटोरा', माना जाता है भारत का ‘कोल हार्ट’
मनरेगा का नाम बदल सकती है सरकार? आज कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर
MNREGA Scheme
मनरेगा का नाम बदल सकती है सरकार? आज कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर
देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, जानें कैसे हुआ खुलासा?
Mehbooba Mufti
देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, जानें कैसे हुआ खुलासा?