आर्थिक मोर्चे पर आई खुशखबरी! विदेशी खजाने में बंपर उछाल, फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर $687.26 बिलियन हुआ

India Forex Reserves: देश में आर्थिक मोर्चे पर खुशखबरी देखने को मिली है. RBI ने शुक्रवार को बताया कि 5 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में भारत का फॉरेक्स रिजर्व $1.033 बिलियन बढ़कर $687.26 बिलियन हो गया है. पिछले रिपोर्टिंग हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $1.877 बिलियन घटकर $686.227 बिलियन हो गया था. RBI के जारी किए गए डेटा के मुताबिक, 5 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में फॉरेन करेंसी एसेट्स (जो भंडार का एक मुख्य हिस्सा है) $151 मिलियन घटकर $556.88 बिलियन हो गया है.

सोने का भंडार $1.18 बिलियन बढ़ा

RBI ने कहा कि इस हफ्ते सोने के भंडार का मूल्य $1.188 बिलियन बढ़कर $106.984 बिलियन हो गया है. RBI ने कहा कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDRs) $93 मिलियन बढ़कर $18.721 बिलियन हो गया है. RBI के डेटा के मुताबिक, IMF में भारत की रिजर्व पोजीशन रिपोर्टिंग सप्ताह में $97 मिलियन घटकर $4.675 बिलियन पर आ गई है.

GDP ने पकड़ ली रफ्तार

हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी खबर देखने को मिली है. मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत की GDP ने रफ्तार पकड़ ली है. GDP में रिकॉर्ड तोड़ 8.2% की ग्रोथ देखने को मिली है. ये छह तिमाहियों में सबसे तेज ग्रोथ है, जिसकी वजह मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज आउटपुट है. ब्लूमबर्ग का अनुमान 7.4% था

GDP डेटा के मुताबिक, कम महंगाई ने नॉमिनल और रियल ग्रोथ रेट के बीच के अंतर को कम कर दिया. नॉमिनल GDP 8.7% बढ़ी, जबकि पिछले साल इसी समय में ये 8.3% थी। ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA), जिसे आउटपुट की वैल्यू में से इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल की वैल्यू घटाकर कैलकुलेट किया जाता है. अनुमानित 7.3% की तुलना में 8.1% बढ़ी है.