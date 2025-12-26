Advertisement
trendingNow13054686
Hindi Newsबिजनेससोने से भरा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, 7 दिन में खजाने में आए 4.37 अरब डॉलर

सोने से भरा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, 7 दिन में खजाने में आए 4.37 अरब डॉलर

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से बढ़ रहा है. भारत में गोल्ड रिजर्व और विदेशी मुद्रा भंडार दोनों में बढ़ोतरी हो रही है. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 19 दिसंबर, 2025 को समाप्त हुए हफ्ते में 4.368 बिलियन डॉलर बढ़कर 693.318 बिलियन डॉलर हो गया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 26, 2025, 10:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोने से भरा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, 7 दिन में खजाने में आए 4.37 अरब डॉलर

India Forex Reserve: भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से बढ़ रहा है. भारत में गोल्ड रिजर्व और विदेशी मुद्रा भंडार दोनों में बढ़ोतरी हो रही है. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 19 दिसंबर, 2025 को समाप्त हुए हफ्ते में 4.368 बिलियन डॉलर बढ़कर 693.318 बिलियन डॉलर हो गया है.

इससे पहले के हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 688.94 बिलियन डॉलर था और इसमें 1.689 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ था. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से जारी किए गए डेटा में बताया गया कि 19 दिसंबर को समाप्त हुए हफ्ते में फॉरेन करेंसी एसेट्स की वैल्यू 1.641 बिलियन डॉलर बढ़कर 559.428 बिलियन डॉलर हो गई है.

इस दौरान सोने के भंडार में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली है. केंद्रीय बैंक के पास सोने के भंडार की वैल्यू 2.623 बिलियन डॉलर बढ़कर 110.365 बिलियन डॉलर हो गई है. एसडीआर की वैल्यू 8 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.744 बिलियन डॉलर हो गई है. इसके अलावा, आईएमएफ के पास रिजर्व पॉजिशन की हिस्सेदारी 95 मिलियन डॉलर बढ़कर 4.782 बिलियन डॉलर हो गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

किसी भी देश की लिए उसका विदेशी मुद्रा भंडार काफी महत्वपूर्ण होता है और इससे उस देश की आर्थिक स्थिति का पता लगता है. इससे अलावा यह मुद्रा की विनिमय दर को स्थिर रखने में बड़ी भूमिका निभाता है . उदाहरण के लिए अगर किसी स्थिति में डॉलर के मुकाबले रुपए पर अधिक दबाव देखने को मिलता है और उसकी वैल्यू कम होती है तो केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल कर डॉलर के मुकाबले रुपए को गिरने से रोक सकता है और विनिमय दर को स्थिर रखता है. बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार यह भी दिखाता है कि देश में डॉलर की आवक बड़ी मात्रा में बनी हुई है और यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है.साथ ही इसके बढ़ने से देश के लिए विदेशों में व्यापार करना भी आसान हो जाता है .आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Forex

Trending news

घाटी में सड़कों पर घूमते दिखे संदिग्ध आतंकी, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल मुस्तैद
jammu kashmir news hindi
घाटी में सड़कों पर घूमते दिखे संदिग्ध आतंकी, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल मुस्तैद
माल्या-ललित मोदी की उल्टी गिनती शुरु? भारत वापसी का मिला इशारा
National News
माल्या-ललित मोदी की उल्टी गिनती शुरु? भारत वापसी का मिला इशारा
'कट्टर अपराधियों को जमानत लेकिन...' कैदियों की खातिर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाई मांग
hindi Jammu and Kashmir news
'कट्टर अपराधियों को जमानत लेकिन...' कैदियों की खातिर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाई मांग
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
Alcoholic Beverages
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
maharashtra news hindi
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
Andhra pradesh news
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BJP in up politics
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
BMC Elections 2026
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
NDA
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश