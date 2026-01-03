भारत को दबाने की साजिश में खुद फिसल गए ट्रंप! सोने के दम पर भरी देश की तिजोरी, इस मामले में अमेरिका पिद्दी

India Forex Reserve: अमेरिका से भारत पर टैरिफ का बोझ बढ़ाकर उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की. 50 फीसदी टैरिफ लगातार भारत के निर्यात को कम करने की साजिश रची, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये प्लान कामयाब होता नहीं दिख रहा. भारत के बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार के ये आंकड़े इसी की गवाही दे रहे हैं. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है. देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व 696.61 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. रिजर्व बैंक की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 26 दिसंबर, 2025 को खत्म हुए हफ्ते में भारत का फॉरेक्स रिजर्व में 3.29 अरब डॉलर की बढ़त के साथ 696.61 अरब डॉलर के पार चला गया. इससे पहले 19 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार 693.31 अरब डॉलर पर रहा था.हालांकि 2024 के अंत में यह 704.89 अरब डॉलर के ऑल टाइम हाई पर था.

सोने की बदौलत बढ़ रहा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

भारत के खजाने को सोने ने बल दिया है. आंकड़ों के अनुसार, 26 दिसंबर 2025 वाले हफ्ते में गोल्ड रिजर्व 2.95 अरब डॉलर बढ़कर 113.32 अरब डॉलर पर पहुंच गया. बता दें कि इस वक्त आरबीआई की तिजोरी में 880 टन सोना है. जो देश के कुल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का 14.7 फीसदी से कुछ ज्यादा है. 1 जनवरी से बदला चांदी का नियम, चीन की चालबाजी मचाएगी हड़कंप, सस्ते की उम्मीद छोड़ दीजिए! सिल्वर को कंट्रोल करेगा ड्रैगन

फॉरेक्स रिजर्व में कहां है अमेरिका और रूस

1. विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चीन सबसे ऊपर है. चीन के पास 3.5 - 3.7 ट्रिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व हैं.

2. दूसरे नंबर पर जापान है, जिसके पास 1.1 ट्रिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है.

3. तीसरे नबंर पर स्विजरलैंड है, जिसके पास करीब 900 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व हैं.

4. चौथे नबंर पर रूस है, जिसके पास 741 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है.

5. पांचवें नंबर पर भारत है, जिसके पास 694 अरब डॉलर के करीब विदेशी मुद्रा भंडार है.

इस लिस्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका 15वें नंबर पर है, क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार अक्टूबर 2025 में घटकर 38314 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया.

क्यों जरूरी होता है विदेशी मुद्रा भंडार



किसी भी देश के खजाने में कितना विदेशी मुद्रा है, वो उस देश की ताकत और उसकी अर्थव्यवस्था की मजबूती को दिखाता है. जिसका विदेशी मुद्रा भंडार जितना बड़ा, उस देश की साख उतनी मजबूत होती है. विदेशी मुद्रा की बदौलत आयात बिल भुगतान, करेंसी को मजबूती देने, वैश्विक अस्थिरता के बीच अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने, विदेशी कर्ज चुकाने और विदेशी निवेशकों का जीतने की वजह बनता है.

कैसे बढ़ता है विदेशी मुद्रा भंडार

किसी भी देश की आर्थिक सेहत कितनी मजबूत है ये उसके पास कितना डॉलर और कितना सोना है इससे आंका जाता है. जिस देश के पास जितना विदेसी मुद्रा भंडार होता है, वो देश उतना ही मजबूत और किसी भी विकट आर्थिक परिस्थिति को झेलने में सक्षम माना जाता है. निर्यात से हुई कमाई, विदेशी निवेश (FDI और FPI), विदेशों से आने वाले पैसे (रेमिटेंस), और सोने के भंडार से किसी भी देश का मुद्रा भंडार बढ़ता है, इसमें डॉलर, यूरो, पाउंड जैसी अन्य मुद्राएं भी शामिल होती हैं.