Forex Reserve in India: देश की इकोनॉमी के मोर्चे पर एक बार फिर से अच्छी खबर आई है. विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे हफ्ते बढ़त दर्ज की गई. आरबीआई (RBI) की तरफ से जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार 10 जुलाई 2026 को खत्म हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 964 मिलियन डॉलर (96.4 करोड़) बढ़कर 675.16 अरब डॉलर पर पहुंच गया. इससे पहले पिछले हफ्ते भी विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) में भारी उछाल देखा गया था. पिछले हफ्ते आए आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार 7.26 अरब डॉलर बढ़कर 674.19 अरब डॉलर पर पहुंच गया था. लगातार आ रही बढ़ोतरी से पिछले दिनों आई गिरावट का असर खत्म हो गया है. इससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है.
देश के विदेशी मुद्रा भंडार में आए उछाल में सबसे बड़ा योगदान विदेशी मुद्रा आस्तियों (FCA) का रहा है. यह देश के फॉरेक्स रिजर्व का सबसे अहम हिस्सा है. समीक्षाधीन हफ्ते के दौरान यह 93 करोड़ डॉलर बढ़कर 546.51 अरब डॉलर हो गई. दरअसल, एफसीए (FCA) पर डॉलर के मुकाबले यूरो, पाउंड और येन जैसी प्रमुख ग्लोबल करेंसी के उतार-चढ़ाव का सीधा असर पड़ता है. इसके साथ ही देश के गोल्ड रिजर्व में भी इजाफा हुआ है. भारत का गोल्ड रिजर्व 2.4 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 105.23 अरब डॉलर पर पहुंच गया है.
ग्लोबल संस्थाओं के पास रखे देश के कोष में भी इस दौरान आंशिक सुधार देखने को मिला है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के पास मौजूद देश के विशेष आहरण अधिकार (SDR) 30 लाख डॉलर की बढ़त के साथ 18.626 अरब डॉलर हो गए. वहीं, आईएमएफ (IMF) में देश की रिजर्व ट्रेंच पोजीशन भी 70 लाख डॉलर बढ़कर 4.793 अरब डॉलर दर्ज की गई. गौरतलब है इस साल की शुरुआत यानी 27 फरवरी को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 728.494 अरब डॉलर के ऑल टाइम हाई (रिकॉर्ड हाई) पर पहुंच गया था.
हालांकि, पिछले कुछ समय के दौरान मिडिल ईस्ट में बढ़ती जियो-पॉलिटिकल टेंशन के कारण भारतीय रुपये पर लगातार दबाव बना हुआ है. रुपये को संभालने के लिए आरबीआई (RBI) को बाजार में डॉलर बेचने पड़े. इसके चलते बीच के हफ्तों में फॉरेक्स रिजर्व में गिरावट भी आई थी. बाहरी अनिश्चितता को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी 11 मई से देशवासियों से खास अपील की थी. पीएम मोदी ने अपने अपील में कहा था कि वे गैर-जरूरी विदेशी यात्राओं को टालकर, फ्यूल की खपत कम करके और एक साल के लिए सोने की खरीदारी स्थगित करके देश का विदेशी मुद्रा भंडार बचाने में मदद करें.
ग्लोबल लेवल पर बन रही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच केंद्रीय बैंक पूरी तरह सतर्क है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फिर से साफ किया कि वह विदेशी मुद्रा बाजार में होने वाली हर हलचल पर पैनी नजर रख रहा है. हालांकि, आरबीआई (RBI) रुपये की किसी खास कीमत को निशाना नहीं बनाता है, लेकिन बाजार में स्थिरता बनाए रखने और किसी भी बड़ी उथल-पुथल को रोकने के लिए वह जब भी और जहां भी जरूरत होगी, हस्तक्षेप करना जारी रखेगा.