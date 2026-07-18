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Forex Reserve: देश के फॉरेक्‍स र‍िजर्व में लगातार दूसरे हफ्ते इजाफा, 675 अरब डॉलर के पार पहुंचा आंकड़ा

RBI Forex Reserve: आरबीआई की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार 10 जुलाई को खत्‍म हुए सप्‍ताह के दौरान देश का फॉरेक्‍स र‍िजर्व 675 अरब डॉलर के पार पहुंच गया. 27 फरवरी को खत्‍म हुए हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 728.494 अरब डॉलर के ऑल टाइम हाई पर था.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 18, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:15 AM IST
Forex Reserve: देश के फॉरेक्‍स र‍िजर्व में लगातार दूसरे हफ्ते इजाफा, 675 अरब डॉलर के पार पहुंचा आंकड़ा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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