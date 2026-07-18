Forex Reserve in India: देश की इकोनॉमी के मोर्चे पर एक बार फ‍िर से अच्‍छी खबर आई है. विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे हफ्ते बढ़त दर्ज की गई. आरबीआई (RBI) की तरफ से जारी हाल‍िया आंकड़ों के अनुसार 10 जुलाई 2026 को खत्‍म हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 964 मिलियन डॉलर (96.4 करोड़) बढ़कर 675.16 अरब डॉलर पर पहुंच गया. इससे पहले प‍िछले हफ्ते भी व‍िदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) में भारी उछाल देखा गया था. प‍िछले हफ्ते आए आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार 7.26 अरब डॉलर बढ़कर 674.19 अरब डॉलर पर पहुंच गया था. लगातार आ रही बढ़ोतरी से पिछले दिनों आई गिरावट का असर खत्म हो गया है. इससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है.