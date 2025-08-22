लगातार दूसरे हफ्ते चढ़ा देश का विदेशी मुद्रा भंडार, 695 अरब डॉलर के पार पहुंचा आंकड़ा
Advertisement
trendingNow12892673
Hindi Newsबिजनेस

लगातार दूसरे हफ्ते चढ़ा देश का विदेशी मुद्रा भंडार, 695 अरब डॉलर के पार पहुंचा आंकड़ा

Forex Reserve: देश का व‍िदेश मुद्रा भंडार बढ़कर 700 ब‍िल‍ियन डॉलर के करीब पहुंच गया है. प‍िछले हफ्ते के मुकाबले इसमें 1.49 अरब डॉलर की तेजी देखी गई. अब इसका आंकड़ा बढ़कर 695.11 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 22, 2025, 09:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लगातार दूसरे हफ्ते चढ़ा देश का विदेशी मुद्रा भंडार, 695 अरब डॉलर के पार पहुंचा आंकड़ा

India Forex Reserve: अमेर‍िका की तरफ से भारत पर भारी टैर‍िफ लगाने के बावजूद देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार इजाफा देखा जा रहा है. 15 अगस्त को खत्‍म हुए हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.49 अरब डॉलर बढ़कर 695.11 अरब डॉलर पर पहुंच गया. इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से जानकारी दी गई. इससे पहले 8 अगस्त को भी खत्‍म हुए हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.75 अरब डॉलर बढ़कर 693.62 अरब डॉलर हो गया है. इससे यह साफ है क‍ि देश की आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत बनी हुई है. इससे पहले 1 अगस्‍त को खत्‍म हुए हफ्ते के दौरान मामूली ग‍िरावट देखी गई थी.

विदेशी मुद्रा भंडार आरबीआई (RBI) को रुपये को तेजी से गिरने से रोकने और उसकी अस्थिरता को कम करने के लिए ज्यादा डॉलर जारी करके हाजिर और एडवांस करेंसी मार्केट में हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाता है. आरबीआई (RBI) के डेटा के अनुसार, समीक्षा अवधि में विदेशी मुद्रा के अहम घटक विदेशी मुद्रा आस्तियों की वैल्यू 1.92 अरब डॉलर बढ़कर 585.9 अरब डॉलर हो गई है.

गोल्ड रिजर्व की वैल्यू 85.67 अरब डॉलर रही
विदेशी मुद्रा आस्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी इकाइयों के मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास का प्रभाव डॉलर के रूप में शामिल होता है. विदेशी मुद्रा भंडार के एक और अहम घटक गोल्ड रिजर्व की वैल्यू 85.67 अरब डॉलर रही है. भू-राजनीतिक तनावों से उत्पन्न अनिश्चितता के बीच, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सुरक्षित निवेश के रूप में गोल्ड के रिजर्व को तेजी से बढ़ा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

देश के पास पर्याप्‍त विदेशी मुद्रा भंडार: संजय मल्होत्रा
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने के शेयर को 2021 से लगभग दोगुना कर लिया है. 15 अगस्त को समाप्त हुए हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार में विशेष आहरण अधिकार की वैल्यू 18.78 अरब डॉलर थी. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने हाल ही में कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीने से ज्यादा के माल आयात और लगभग 96 प्रतिशत बकाया विदेशी ऋण के लिए पर्याप्त है.

गुरुवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस साल जुलाई में देश का ट्रेड एक्‍सपोर्ट 7.29 प्रतिशत बढ़कर 37.24 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 34.71 अरब डॉलर था. यह बाह्य क्षेत्र की मजबूती को दर्शाता है. कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल ने कहा, 'अनिश्‍च‍ित ग्‍लोबल नीतिगत माहौल के बावजूद जुलाई और वित्त वर्ष 2026 में देश के सेवा और व्यापारिक निर्यात में अब तक मजबूत ग्रोथ हुई है और यह वैश्‍व‍िक निर्यात वृद्धि से कहीं ज्‍यादा है.' (इनपुट IANS से भी) 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

indiaforex reserve

Trending news

स्टोरी-स्क्रीनप्ले तैयार फिर BJP का नया 'बॉस' चुनने में क्यों हो इतना इंतजार?
BJP
स्टोरी-स्क्रीनप्ले तैयार फिर BJP का नया 'बॉस' चुनने में क्यों हो इतना इंतजार?
विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
Punjab
विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने जीता गोल्ड मैडल, खेलो इंडिया वाटर गेम्स में लहराया परचम
Khelo India Water Sports Festival
शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने जीता गोल्ड मैडल, खेलो इंडिया वाटर गेम्स में लहराया परचम
जब उमा भारती ने खुद सुनाया था गोविंदाचार्य के शादी के प्रपोजल का किस्सा, जानिए
Uma Bharti Story
जब उमा भारती ने खुद सुनाया था गोविंदाचार्य के शादी के प्रपोजल का किस्सा, जानिए
बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
Supreme Court
बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब
Maharashtra news
फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब
'मैं उनके बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'...राजनाथ सिंह का मुनीर पर पलटवार
rajnath singh
'मैं उनके बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'...राजनाथ सिंह का मुनीर पर पलटवार
17 साल की बेटी पर बनाया शादी का दबाव, इनकार किया तो सुला दिया मौत की नींद
Maharashtra news
17 साल की बेटी पर बनाया शादी का दबाव, इनकार किया तो सुला दिया मौत की नींद
मुंबई-गोवा हाईवे पर चांद जैसे बड़े गड्ढे...वीडियो देखकर गडकरी के NHAI ने झाड़ा पल्ला
mumbai
मुंबई-गोवा हाईवे पर चांद जैसे बड़े गड्ढे...वीडियो देखकर गडकरी के NHAI ने झाड़ा पल्ला
अगर क्लर्क-चपरासी... PM, CM's को हटाने वाले बिल पर पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान
PM Modi
अगर क्लर्क-चपरासी... PM, CM's को हटाने वाले बिल पर पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान
;