लगातार दूसरे हफ्ते चढ़ा देश का विदेशी मुद्रा भंडार, 695 अरब डॉलर के पार पहुंचा आंकड़ा

Forex Reserve: देश का विदेश मुद्रा भंडार बढ़कर 700 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया है. पिछले हफ्ते के मुकाबले इसमें 1.49 अरब डॉलर की तेजी देखी गई. अब इसका आंकड़ा बढ़कर 695.11 अरब डॉलर पर पहुंच गया है.
India Forex Reserve: अमेरिका की तरफ से भारत पर भारी टैरिफ लगाने के बावजूद देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार इजाफा देखा जा रहा है. 15 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.49 अरब डॉलर बढ़कर 695.11 अरब डॉलर पर पहुंच गया. इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से जानकारी दी गई. इससे पहले 8 अगस्त को भी खत्म हुए हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.75 अरब डॉलर बढ़कर 693.62 अरब डॉलर हो गया है. इससे यह साफ है कि देश की आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत बनी हुई है. इससे पहले 1 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते के दौरान मामूली गिरावट देखी गई थी.
विदेशी मुद्रा भंडार आरबीआई (RBI) को रुपये को तेजी से गिरने से रोकने और उसकी अस्थिरता को कम करने के लिए ज्यादा डॉलर जारी करके हाजिर और एडवांस करेंसी मार्केट में हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाता है. आरबीआई (RBI) के डेटा के अनुसार, समीक्षा अवधि में विदेशी मुद्रा के अहम घटक विदेशी मुद्रा आस्तियों की वैल्यू 1.92 अरब डॉलर बढ़कर 585.9 अरब डॉलर हो गई है.
गोल्ड रिजर्व की वैल्यू 85.67 अरब डॉलर रही
विदेशी मुद्रा आस्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी इकाइयों के मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास का प्रभाव डॉलर के रूप में शामिल होता है. विदेशी मुद्रा भंडार के एक और अहम घटक गोल्ड रिजर्व की वैल्यू 85.67 अरब डॉलर रही है. भू-राजनीतिक तनावों से उत्पन्न अनिश्चितता के बीच, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सुरक्षित निवेश के रूप में गोल्ड के रिजर्व को तेजी से बढ़ा रहे हैं.
देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार: संजय मल्होत्रा
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने के शेयर को 2021 से लगभग दोगुना कर लिया है. 15 अगस्त को समाप्त हुए हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार में विशेष आहरण अधिकार की वैल्यू 18.78 अरब डॉलर थी. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीने से ज्यादा के माल आयात और लगभग 96 प्रतिशत बकाया विदेशी ऋण के लिए पर्याप्त है.
गुरुवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस साल जुलाई में देश का ट्रेड एक्सपोर्ट 7.29 प्रतिशत बढ़कर 37.24 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 34.71 अरब डॉलर था. यह बाह्य क्षेत्र की मजबूती को दर्शाता है. कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल ने कहा, 'अनिश्चित ग्लोबल नीतिगत माहौल के बावजूद जुलाई और वित्त वर्ष 2026 में देश के सेवा और व्यापारिक निर्यात में अब तक मजबूत ग्रोथ हुई है और यह वैश्विक निर्यात वृद्धि से कहीं ज्यादा है.' (इनपुट IANS से भी)