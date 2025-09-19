India Forex Reserves: देश का विदेशी मुद्रा भंडार 12 सितंबर को खत्म हुए सप्ताह में 4.69 अरब डॉलर बढ़कर 702.9 अरब डॉलर हो गया. यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से शुक्रवार को दी गई. व‍िदेशी मुद्रा भंडार का यह आंकड़ा अपने ऑल टाइम हाई लेवल 704.9 अरब डॉलर से महज 2 अरब डॉलर कम है. इस आंकड़े को आरबीआई ने सितंबर 2024 के अंत में दर्ज क‍िया था. आरबीआई (RBI) की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा संपत्ति 2.5 अरब डॉलर बढ़कर 587.04 अरब डॉलर हो गई.

सोने के भंडार में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को म‍िली

व‍िदेश मुद्रा संपत्‍त‍ि में यूरो, पाउंड और येन जैसी प्रमुख ग्‍लोब करेंसी शामिल होती हैं. इनकी डॉलर में कीमत विनिमय दरों के बदलाव से भी प्रभावित होती है. इस हफ्ते सोने के भंडार में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को म‍िली. यह 2.1 अरब डॉलर बढ़कर 92.42 अरब डॉलर हो गया. इसके अलावा विशेष आहरण अधिकार (SDR) 32 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.73 अरब डॉलर हो गया. इंटरनेशनल मुद्रा कोष (IMF) में देश की आरक्षित स्थिति 9 मिलियन डॉलर बढ़कर 4.76 अरब डॉलर हो गई.

सुरक्षा कवच की तरह काम करता है विदेशी मुद्रा भंडार

विदेशी मुद्रा भंडार देश के लिए वित्तीय सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. यह RBI को जरूरत पड़ने पर मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने में मदद करता है, ताकि रुपये में आने वाली अस्थिरता पर लगाम लगाई जा सके. आरबीआई (RBI) का कहना है कि इसका मकसद विनिमय दर को किसी न‍िश्‍च‍ित लेवल पर रखना नहीं, बल्कि ग्‍लोबल अनिश्चितता के समय स्थिरता सुन‍िश्‍च‍ित करना है.

प‍िछले कुछ हफ्तों से देश का व‍िदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है. 5 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में यह 4.03 अरब डॉलर बढ़कर 698 अरब डॉलर के पार पहुंच गया था. उससे पिछले हफ्ते में 3.51 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी. पिछले हफ्ते में भी विदेशी मुद्रा संपत्ति 540 मिलियन डॉलर बढ़कर 584.47 अरब डॉलर हो गई थी. जानकारों का कहना है क‍ि रिकॉर्ड के करीब यह मजबूत भंडार भारत को बाहरी झटकों से बचाने, रुपये को सपोर्ट देने और ग्‍लोबल निवेशकों का भरोसा बढ़ाने में मदद करेगा.