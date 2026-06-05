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Hindi Newsबिजनेससमुद्र मंथन से भारत के हाथ लगा खजाना, अंडमान सागर में मिला गैस का विशाल भंडार, पेट्रोलियम मंत्री ने दी गुडन्यूज

'समुद्र मंथन' से भारत के हाथ लगा खजाना, अंडमान सागर में मिला गैस का विशाल भंडार, पेट्रोलियम मंत्री ने दी गुडन्यूज

India Gas Reserve: अंडमान द्वीप में गहरे पानी के भीतर भारत को गैस का विशाल भंडार मिला है.  भारत की नवरत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इसकी जानकारी दी है. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने गैस भंडार पर पूरी जानकारी साझा की है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jun 05, 2026, 07:37 PM IST
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'समुद्र मंथन' से भारत के हाथ लगा खजाना, अंडमान सागर में मिला गैस का विशाल भंडार, पेट्रोलियम मंत्री ने दी गुडन्यूज

India Natural Gas Reserve:  होर्मुज संकट ने भारत को ये सबक दिया है कि ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भरता कितना जोखिम भरा है. ईरान जंग में भारत तेल और गैस की किल्लत से जूझने के बाद अब आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है. भारत ने इस ओर एक और बड़ी सफलता हासिल कर ली है. भारत को अंडमान के गहरे समंदर में गैस का भंडार मिला है.  

भारत के हाथ लगा गैस का भंडार  

भारत की नवरत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ( Oil India Limited) ने शुक्रवार को जानकारी दी कि उन्हें अंडमान द्वीप में गहरे पानी के भीतर नेचुरल गैस का भंडार मिला है. उन्होंने बताया कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से 15 किलोमीटर दूर, 355 मीटर गहरे पानी में मौजूद श्री विजयपुरम-3 नाम के एक्सप्लोरेट्री वेल में प्राकृतिक गैस की मौजूदगी का पता चला है.  उन्हें वहां हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी का पता चला है.

ऊर्जा संकट के बीच भारत के लिए बड़ी खुशखबरी

डीप-वाटर एक्सप्लोरेशन अभियान के तहत ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान बेसिन में कुल 3 अन्वेषणात्मक कुओं की ड्रिलिंग की है, जिसमें से 2 कुओं में हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी की आधिकारिक पुष्टि हुई है, जो भारत के लिए बड़ी राहत की बात है. कंपनी ने ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP) के तहत इन कुओं की ड्रिलिंग की है.  इससे पहले सितंबर 2025 में विजयपुरम-2 कुएं में भी प्राकृतिक गैस मिलने की जानकारी सामने आई थी. कंपनी  मिले गैस के नमूनों का टेस्टिंग कर रही है. टेस्टिंग से गैस की स्ट्रक्चर, उसकी ऊष्मीय क्षमता और मौजूदगी की डिटेल मिल सकेगी. भारतीय तटों और समंदरों में छिपे खजाने के लिए भी ये सकारात्मक खबर है.   केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इस सफलता पर ऑयल इंडिया को बधाई दी और सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए देश को इसकी जानकारी दी है.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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