भारत आया 'राफेल वाला यार', साथ लाया ₹3.25 लाख का तोहफा, क्या भारत के लिए बनेगा 'नया रूस'

France Emmanuel Macron India Visit:  फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत दौरे पर हैं. 17 फरवरी को मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की ये भारत की चौथी यात्रा है.मैक्रों का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है, जब भारत ने यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ दो बड़ी ट्रेड डील की है. इन डील्स के बाद मैक्रों का भारत आना कई मायनों में खास है. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 17, 2026, 09:09 PM IST
France Deal with India: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) भारत दौरे पर हैं. 17 फरवरी को मुंबई पहुंचे मैक्रों की ये चौथी भारत यात्रा है. अपने भारत दौरे पर मैक्रो 3.25 लाख करोड़ की डिफेंस डील करेंगे.भारत और फ्रांस मिलकर भारत में ऐसे हेलिकॉप्टर बनाएंगे, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाईयों तक उड़ान भरेगा. भारत के लिए फ्रांस हमेशा से स्पेशल पार्टनर रहा है, लेकिन अब इस रिलेशन को स्पेशल से आगे बढ़ाते हुए ‘स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप’ के तौर पर अपग्रेड का फैसला लिया गया है.  यानी दोनों के बीच अब संबंधों को और मजबूत किया जाएगा. मैक्रों का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है, जब भारत ने यूरोपीय यूनियन (India-EU Deal) और अमेरिका (India-US Trade Deal) के साथ दो बड़ी ट्रेड डील की है. इन डील्स के बाद मैक्रों का भारत आना कई मायनों में खास है. 

भारत क्यों आए हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों  ? 

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों राष्ट्रपति बनने के बाद चौथी बार भारत आए हैं. 17 से 19 फरवरी तक मैक्रों भारत में रहेंगे. इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच  3.25 लाख करोड़ की महाडील होगी, जिससे भारत के डिफेंस सेक्टर को तो बल मिलेगा ही, साथ ही साथ मेक इन इंडिया को भी मजबूती मिलेगी. 114 मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा मल्टी-रोल हेलिकॉप्टर,मॉर्डन फाइटर जेट्स और स्कॉर्पीन पनडुब्बियां बनाने पर समझौता होगा. भारत-फ्रांस के बीच डिफेंस के अलावा स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और हेल्थ सेक्टर में 20 से अधिक समझौते होंगे. 

भारत के लिए क्यों जरूरी है फ्रांस ? 

फ्रांस के साथ हो रही ये डिफेंस डील भारत के लिए अहम है, क्योंकि भारत अपने पड़ोसियों खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के सामने अपनी हवाई ताकत को मजबूत करना चाहता है. फ्रांस के साथ 3.25 लाख करोड़ रुपये की ये डील उनकी आसमानी ताकत को दोगुना बढ़ा देगी. मौजूदा वक्त नें भारत के पास सिर्फ  36 राफेल है, इस डील के बाद जो बढ़कर 114 हो जाएंगी. फ्रांस और भारत के बीच व्यापारिक संबंध भी दोनों के संबंधों को मजबूती को दिखाते हैं. साल 2024-25 में फ्रांस को भारत ने 70,882.68 करोड़ रुपये का निर्यात किया था. भारत-ईयू एफटीए डील के बाद व्यापार में बड़े उछाल की उम्मीद है, क्योंकि EU में नीदरलैंड और जर्मनी के बाद फ्रांस भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. ईयू के साथ ट्रेड डील के बाद भारत औऱ फ्रांस के बीच व्यापार और संबंधों में और मजबूती आएगी.

भारत-फ्रांस के बीच किन-किन चीजों का कारोबार

सिर्फ व्यापार की ही बात करें तो भारत फ्रांस को मिनरल फ्यूल, ऑयल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, साउंड रिकॉर्डर और रिप्रोड्यूसर,टेलीविजन इमेज, साउंड रिकॉर्डर, एयरक्राफ्ट,स्पेसक्राफ्ट और उनके पार्ट्स भेजता है. वहीं फ्रांस से भारत ने एयरक्राफ्ट,स्पेसक्राफ्ट , पार्ट्स , न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी,मैकेनिकल अप्लायंसेज,इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इक्विपमेंट,उसके पार्ट्स, मेडिकल या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आदि मंगाए गए थे.चीन के हाथों में चांदी का रिमोट कंट्रोल तो अब रूस के इशारों पर नाच रहा सोना हुआ चारों खाने चित...भाव ₹40000 लुढ़का, चांदी ₹1.45 लाख सस्ती

 

क्या रूस का विकल्प बन सकता है फ्रांस ?  

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील और रूस के तेल से दूरी की शर्तों के बाद दोनों के बीच की दूरी बढ़ने की संभावना बढ़ने लगी है. दोनों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध हैं. ऐसे में क्या फ्रांस भारत के लिए रूस का विक्लप बन जाएगा?  जिस तरह से फ्रांस के साथ डिफेंस और ट्रेड में नजदीकियां बढ़ रही है, लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या फ्रांस भारत के लिए रूस के एक विकल्प के तौर पर सामने आ सकता है ?  जिस तरह से रूस के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं और भारत के सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार के तौर पर उसकी पहचान रही है, फ्रांस के साथ भी संबंधों में उसी तरह से गहराईयां, दीर्घकालिक संबंध हैं. दोनों के बीच रक्षा और व्यापार में संबंधों का विस्तार हो रहा है. दोनों देशों के बीच नए क्षेत्रों में विस्तार हो रहा है, डिजिटल तकनीक, स्पेस, जल, थल, नभ , एनर्जी सेक्टर में सहयोग बढ़ रहे हैं. एक तरफ जहां वैश्विक तौर पर अस्थिरता है, जियो पॉलिटिकल टेंशन चरम पर है, युद्ध और ट्रेड वॉर की स्थिति बनी हुई है, वहीं भारत और फ्रांस के बीच साझेदारी बढ़ रही है. 

भारत-रूस Vs भारत-फ्रांस

भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले दशक में दोगुना से अधिक बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15.11 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो 6.4 अरब डॉलर पर था.ईयू के साथ ट्रेड डील साइन होने के बाद इसमें तेजी आएगी. अगर रूस की बात करें तो भारत और रूस के बीच वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार  68.72 अरब अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया है, जिसे बढ़ाकर 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य है. यानी फ्रांस भारत का मजबूत साथी तो है, लेकिन रूस की जगह देना आसान नहीं है. भले ही रूस के साथ तेल पर मतभेद वाली स्थिति बनी हुई है, लेकिन रूस हमेशा से भारत को सबसे भरोसेमंद और मजबूत साथी रहा है. 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

