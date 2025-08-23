साथ आएंगे भारत और फ्रांस, मिलकर देश के स्टील्थ जेट इंजन के लिए बनाएंगे इंजन
साथ आएंगे भारत और फ्रांस, मिलकर देश के स्टील्थ जेट इंजन के लिए बनाएंगे इंजन

इस प्रोजेक्‍ट में 100% टेक्‍नोलॉजी ट्रांसफर होगा. इसका टारगेट भारत में 120-किलोन्यूटन के एडवांस इंजन डिजाइन करना, डेवलप करना, टेस्ट करना, सर्टिफाई करना और प्रोडक्‍शन करना है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 23, 2025, 01:59 PM IST
साथ आएंगे भारत और फ्रांस, मिलकर देश के स्टील्थ जेट इंजन के लिए बनाएंगे इंजन

Indigenous Stealth Jet: इस प्रोजेक्‍ट में 100% टेक्‍नोलॉजी ट्रांसफर होगा. इसका टारगेट भारत में 120-किलोन्यूटन के एडवांस इंजन डिजाइन करना, डेवलप करना, टेस्ट करना, सर्टिफाई करना और प्रोडक्‍शन करना है. 

  1. India France Deal: भारत जल्द ही नया और शक्तिशाली जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस के साथ मिलकर अहम प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है. इस प्रोजेक्ट में देश का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और फ्रांस की एयरोस्पेस कंपनी सैफरान (Safran) शामिल हैं. नया इंजन देश के फ‍िफ्थ जेनरेशन के फाइटर जेट के ल‍िए बनाया जाएगा. यह कदम भारत को ड‍िफेंस सेक्‍टर में और भी आत्मनिर्भर बनाएगा. इससे भारत और फ्रांस के बीच पहले से ही मजबूत रणनीतिक साझेदारी और भी गहरी होगी.
  2. प्रस्ताव को CCS के सामने पेश क‍िया जाएगा
  3. डीआरडीओ (DRDO) और फ्रांस की प्रमुख कंपनी सैफरान इस प्रोजेक्‍ट पर म‍िलकर काम करेंगे. DRDO की तरफ से जल्द इस प्रस्ताव को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) के सामने मंजूरी के लिए पेश क‍िया जाएगा. टीओआई की खबर के अनुसार इस प्रोजेक्‍ट में 100% टेक्‍नोलॉजी ट्रांसफर होगा. इसका टारगेट भारत में 120-किलोन्यूटन के एडवांस इंजन डिजाइन करना, डेवलप करना, टेस्ट करना, सर्टिफाई करना और प्रोडक्‍शन करना है. यह ट्व‍िन इंजन एडवांस मीड‍ियम कम्‍बोट एयरक्रॉफ्ट (AMCA) और भविष्य के दूसरे विमानों में यूज होगा.
  4. सैफरान का प्रस्ताव DRDO को सबसे सही लगा
    अधिकारियों के अनुसार सैफरान का प्रस्ताव DRDO को सबसे सही लगा. सैफरान पहले से भारत में हेलीकॉप्टर इंजन बनाती है और ड‍िफेंस सेक्‍टर मं लंबे समय से पार्टनरश‍िप है. यह नया प्रोजेक्‍ट DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट (GTRE) के साथ मिलकर क‍िया जाएगा. इसकी अनुमानित लागत 7 बिलियन डॉलर (करीब 58,000 करोड़ रुपये) है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक कार्यक्रम के दौरान इसकी पुष्‍ट‍ि की. उन्होंने कहा, “हम फ‍िफ्थ जेनरेशन के फाइटर जेट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. हम फ्रांस की कंपनी सैफरान के साथ भारत में इंजन का निर्माण शुरू करने वाले हैं.”
  5. यह इंजन डील देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है. मई में राजनाथ सिंह ने AMCA के प्रोटोटाइप डिजाइन को मंजूरी दी थी. उन्होंने इसे देश की उन्‍नत युद्धक विमान बनाने की क्षमता को मजबूत करने वाला कदम बताया. भारत, दुनिया के सबसे बड़े हथ‍ियार आयातकों में से एक है, अब स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दे रहा है. प‍िछले 10 सालों में भारत ने पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत, नई पनडुब्बियां, युद्धपोत, लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल और एक बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र शुरू किया है. 

