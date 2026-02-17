Advertisement
Explainer: मैक्रों का चौथा दौरा; भारत‑फ्रांस व्यापार में टेक और टैक्टिकल टच, डिफेंस से मिनरल्स तक ट्रेड को मिलेगा बूस्ट

Explainer: मैक्रों का चौथा दौरा; भारत‑फ्रांस व्यापार में टेक और टैक्टिकल टच, डिफेंस से मिनरल्स तक ट्रेड को मिलेगा बूस्ट

फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों मंगलवार यानी 17 फरवरी को मुंबई में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे. उनके तीन दिन के भारत दौरे के दौरान डिफेंस प्रोक्योरमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जरूरी मिनरल्स और इंडो-पैसिफिक कोऑपरेशन एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 01:36 PM IST
Explainer: मैक्रों का चौथा दौरा; भारत‑फ्रांस व्यापार में टेक और टैक्टिकल टच, डिफेंस से मिनरल्स तक ट्रेड को मिलेगा बूस्ट

India-France Trade Ties : फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के लिए मुंबई में हैं. दोनों देशों की बातचीत में डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जरूरी मिनरल्स मुख्य टॉपिक है. मैक्रों लीडर्स इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 का उद्घाटन करेंगे. मैक्रों ग्लोबल डेवलपमेंट्स पर भी चर्चा करेंगे और डिफेंस संबंधों को मजबूत करेंगे.

मैक्रों, फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रों और बिजनेस और टेक्नोलॉजी लीडर्स के एक हाई-लेवल डेलीगेशन के साथ दिन में पहले मुंबई पहुंचे. एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर आचार्य देवव्रत और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने उनका स्वागत किया. 

मैक्रों का भारत का चौथा दौरा 

मैक्रों का यह भारत का चौथा और मुंबई का पहला दौरा है. इसका मकसद इंडिया-फ्रांस ‘होराइजन 2047’ रोडमैप को आगे बढ़ाना है. ये डिफेंस, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन, जरूरी मिनरल्स, हाई-टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग और उभरती टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए 2023 में अपनाया गया एक लॉन्ग-टर्म फ्रेमवर्क है. मोदी और मैक्रों स्ट्रेटेजिक सेक्टर में हुई प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे और उम्मीद है कि वे डिफेंस, ट्रेड, स्किलिंग, हेल्थकेयर और सप्लाई चेन से जुड़े करीब एक दर्जन समझौतों को नई दिशा देंगे. 

दोनों नेता मिलकर इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 का उद्घाटन करेंगे. ये एक ऐसी पहल है जिसकी घोषणा 2025 में पेरिस में उनकी पिछली मीटिंग के दौरान की गई थी और शाम को दोनों नेता गेटवे ऑफ इंडिया पर इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन और कल्चरल कमेमोरेशन इवेंट में शामिल होंगे. यहां उनके दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स, स्टार्ट-अप्स, रिसर्चर्स और इनोवेटर्स से बातचीत करने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें : सस्ते रूसी तेल से बदला रुख; क्या भारत ने गंवा दिया मौका? ड्रैगन ने मारी बाजी

3.25 लाख करोड़ रुपये के डिफेंस अधिग्रहण पैकेज को मंजूरी

फ्रांस पहले से ही भारत के प्रमुख हथियार सप्लायर में से एक है. फ्रांस ने राफेल फाइटर जेट और स्कॉर्पीन क्लास सबमरीन की डिलीवरी की है. पिछले हफ्ते, भारत ने सशस्त्र बलों में कई खरीद को कवर करने वाले 3.25 लाख करोड़ रुपये के डिफेंस अधिग्रहण पैकेज को मंजूरी दी. हालांकि, रक्षा मंत्रालय ने इसकी संख्या का खुलासा नहीं किया. लेकिन रिपोर्ट्स से पता चलता है कि भारतीय वायु सेना के लिए 114 राफेल फाइटर जेट खरीदे जाने की संभावना है. इनमें से 18 फ्रांस की मैन्युफैक्चरर डसॉल्ट एविएशन से खरीदे जाने की उम्मीद है, जबकि बाकी 96 भारत में बनाए जाएंगे.

AI इम्पैक्ट समिट

मुंबई के कार्यक्रमों के बाद मैक्रों भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में शामिल होने के लिए नई दिल्ली जाएंगे. ये ग्लोबल साउथ में होस्ट किया गया पहला ग्लोबल AI समिट है. ये इवेंट फरवरी 2025 में पेरिस में AI एक्शन समिट की मोदी और मैक्रों की को-चेयरशिप के बाद हो रहा है. इस इवेंट में फ्रेंच और इंडियन टेक्नोलॉजी फर्मों के बीच एग्रीमेंट पर फोकस रहने की उम्मीद है. 

मैक्रों की इस यात्रा के दौरान जरूरी मिनरल्स में सहयोग बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट पर भी चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश सप्लाई चेन में डायवर्सिफाई करना चाहते हैं और रेयर अर्थ्स और स्ट्रेटेजिक रिसोर्स में प्रमुख सप्लायर्स पर निर्भरता कम करना चाहते हैं.

