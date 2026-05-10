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Hindi Newsबिजनेस...तो अब बढ़कर ही रहेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम! 10 हफ्ते में ₹10,00,00,00,00,000 की चपत; तेल कंपनियों को रोज हो रहा है ₹1,700 करोड़ का नुकसान

...तो अब बढ़कर ही रहेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम! 10 हफ्ते में ₹10,00,00,00,00,000 की चपत; तेल कंपनियों को रोज हो रहा है ₹1,700 करोड़ का नुकसान

सूत्रों के मुताबिक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हर दिन करीब ₹1,600-1,700 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है. सिर्फ 10 हफ्तों में यह घाटा ₹1 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 10, 2026, 05:32 PM IST
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₹1 Lakh Crore Energy Shock in 10 Weeks : मिडिल ईस्ट युद्ध के बाद दुनियाभर में तेल और गैस की कीमतों में आग लगी हुई है, लेकिन भारत में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतें अब भी पुराने स्तर पर कायम हैं. इसकी बड़ी कीमत अब सरकारी तेल कंपनियां चुका रही हैं. सूत्रों के मुताबिक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हर दिन करीब ₹1,600-1,700 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है. सिर्फ 10 हफ्तों में यह घाटा ₹1 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है.

50% महंगा हुआ कच्चा तेल, फिर भी नहीं बढ़े दाम

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगभग 50% तक बढ़ चुकी हैं, लेकिन भारत में पेट्रोल अभी भी करीब ₹94.77 प्रति लीटर और डीजल ₹87.67 प्रति लीटर के पुराने रेट पर बिक रहा है. एलपीजी सिलेंडर के दाम मार्च में ₹60 बढ़ाए गए थे, लेकिन कंपनियों को अब भी हर सिलेंडर पर भारी नुकसान हो रहा है.

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सरकार ने भी घटाई एक्साइज ड्यूटी

आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती की है. इससे सरकार को हर महीने करीब ₹14,000 करोड़ का राजस्व नुकसान हो रहा है.

  • पेट्रोल पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी ₹13 से घटाकर ₹3 प्रति लीटर

  • डीजल पर ₹10 से घटाकर शून्य

अब बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?

सूत्रों का कहना है कि अगर कच्चे तेल की ऊंची कीमतें लंबे समय तक बनी रहीं, तो तेल कंपनियों पर दबाव और बढ़ेगा. ऐसे में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने का फैसला सरकार को लेना पड़ सकता है.

 दुनिया में बढ़े दाम, लेकिन भारत में राहत जारी

जापान, ब्रिटेन समेत कई देशों ने युद्ध के बाद ईंधन के दाम 30% तक बढ़ा दिए हैं, जबकि भारत में अब तक कीमतें स्थिर रखी गई हैं ताकि आम जनता पर बोझ न पड़े.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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