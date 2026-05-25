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Hindi Newsबिजनेसपेट्रोल-डीजल 7 रुपये महंगा होने के बाद भी पड़ोसी देशों से सस्‍ता, जानिए पाकिस्तान-नेपाल का रेट

पेट्रोल-डीजल 7 रुपये महंगा होने के बाद भी पड़ोसी देशों से सस्‍ता, जानिए पाकिस्तान-नेपाल का रेट

Petrol Price in Pakistan: होर्मुज स्‍ट्रेट खुलने की खबर के बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट में ग‍िराटवट देखी जा रही है. इस बीच भारतीय तेल कंपन‍ियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट में इजाफा क‍ि क‍िया है. आइए जानते हैं पड़ोसी देशों में पेट्रोल-डीजल का रेट-

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 25, 2026, 12:49 PM IST
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Petrol Diesel Price: अमेर‍िका और ईरान की जंग के बीच होर्मुज स्‍ट्रेट बंद होने से ग्‍लोबल सप्‍लाई चेन ठप हो गई. इसके असर यह हुआ क‍ि एलएनजी (LNG) से लेकर क्रूड ऑयल तक महंगा हो गया है. बढ़ती कीमत का असर आम आदमी पर नहीं पड़े, इसके लि‍ए सरकार ने पहले एक्‍साइज ड्यूटी में 10 रुपये लीटर की कटौती की. इसके बावजूद एक आंकड़े के अनुसार तेल कंपन‍ियों को हर द‍िन करीब 1100 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा था. घाटे का असर कम करने के लि‍ए तेल कंपन‍ियों ने प‍िछले 11 द‍िन में चौथी बार कीमत में इजाफा क‍िया है. दाम बढ़ने से आम आदमी को भले ही झटका लगा है. लेक‍िन हकीकत यह है क‍ि पड़ोसी देश पाक‍िस्‍तान, नेपाल और श्रीलंका के मुकाबले तेल की कीमत में हुई बढ़ोतरी काफी कम है.

पेट्रोल-डीजल प‍िछले 11 द‍िन में 7 रुपये से ज्यादा महंगा हो गया है. सोमवार (25 मई) को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये तक महंगा कर द‍िया है. पिछले दो हफ्ते से भी कम समय में यह तेल की कीमत में हुई चौथी बड़ी वृद्धि है. इस हाल‍िया बदलाव के बाद 15 मई से शुरू हुए दामों में इजाफे का कुल आंकड़ा करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है. लंबे समय तक कीमत के स्थिर रहने के बाद अचानक आई तेजी ने देशभर में महंगाई बढ़ने और माल ढुलाई की लागत महंगी होने की चिंता बढ़ गई है.

यह भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले से हिल गया डॉलर! सुबह-सुबह भारतीय रुपये ने रच दिया इतिहास

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आखिर देश में क्यों बढ़ रहे तेल के दाम

लगातार हो रही इस बढ़ोतरी के पीछे ग्‍लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की ऊंची कीमत, रिफाइनिंग मार्जिन कम होना और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कमजोरी है. इस कारण भारत के लिए तेल इम्‍पोर्ट करना बेहद महंगा हो गया. हालांकि, सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस संकट के बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें अधिकांश विकासशील देशों के मुकाबले काफी कम हैं. यूरोपीय देशों के मुकाबले भारत में करीब आधी कीमत पर तेल बेचा जा रहा है. सरकार इस मुश्किल समय में भी दूसरे देशों के मुकाबले ग्राहकों पर कम बोझ डाल रही है.

पड़ोसी देशों में बढ़कर कहां पहुंचा रेट

आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सभी प्रमुख विकसित इकोनॉमी वाले देशों में इस समय पेट्रोल 150 रुपये लीटर से ऊपर और ज्‍यादातर देशों में 180 रुपये प्रत‍ि लीटर से ज्‍यादा बिक रहा है. ईयू के 27 देशों का एवरेज देखा जाए तो वहां पेट्रोल 179 रुपये प्रत‍ि लीटर और डीजल 184 रुपये प्रति लीटर है. भारत के मुकाबले प्रति व्यक्ति आमदनी कम होने के बावजूद पड़ोसी देश पाकिस्तान और नेपाल में पेट्रोल के दाम र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं. श्रीलंका, म्यांमार और फिलीपींस जैसे देशों का आंकड़ा भी कम हैरान करने वाला नहीं है.

यह भी पढ़ें: 11 द‍िन में चार बार...₹7 से ज्‍यादा महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, अब आगे क्‍या है उम्‍मीद?

दुनिया के क‍िन देशों में भारत से सस्‍ता तेल

ग्‍लोबल लेवल पर भारत के मुकाबले केवल वही देश सस्ता पेट्रोल बेच पा रहे हैं, जो सीधे तौर पर फ्यूल पर भारी सब्सिडी देते हैं. इन देशों में यूएई (UAE) और मलेशिया शाम‍िल हैं. इसके अलावा अमेरिका में तेल पर टैक्स काफी कम है, इसलिए वहां दाम बढ़ने के बावजूद कंट्रोल में हैं. देश में मौजूदा तेल की कीमतें मई 2022 के बाद से अपने सबसे हायर लेवल पर पहुंच गई हैं. अप्रैल 2022 से तेल की दरें पूरी तरह स्थिर थीं. इसमें मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई थी.

घाटे का असर कम करने के लि‍ए क्‍या क‍िया?

इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत का असर भारतीय ग्राहकों पर साफ दिखने लगा है. सोमवार को सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में प्रति लीटर 2.61 रुपये से 2.71 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है. पिछले 10 दिन के अंदर ईंधन की कीमतों में यह चौथी बड़ी वृद्धि है. इस ताजा बदलाव के बाद, 15 मई से शुरू हुए दामों में इजाफे का कुल आंकड़ा लगभग 7.5 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है. लंबे समय तक कीमतों के स्थिर रहने के बाद अचानक आई इस तेजी ने देश भर में महंगाई बढ़ने और माल ढुलाई की लागत महंगी होने की चिंताओं को बढ़ा दिया है.

यह भी पढ़ें: 11 द‍िन में चौथी बार महंगा हुआ तेल, द‍िल्‍ली में पेट्रोल 100 के पार; डीजल में लगी आग

पेट्रोल-डीजल के दूसरे देशों में रेट

फ्रांस (France) Rs 198 Rs 190
बेल्जियम (Belgium) Rs 186 Rs 180
न्यूजीलैंड (New Zealand) Rs 172 Rs 165
म्यांमार (Myanmar) Rs 141 Rs 148
श्रीलंका (Sri Lanka) Rs 140 Rs 125
थाईलैंड (Thailand) Rs 140 Rs 138
पाकिस्तान (Pakistan) Rs 403 Rs 402
नेपाल (Nepal) Rs 217 Rs 222
फिलीपींस (Philippines) Rs 132 Rs 126
कनाडा (Canada) Rs 130 Rs 128
चीन (China) Rs 126 Rs 118
दक्षिण अफ्रीका (South Africa) Rs 125 Rs 128
अमेरिका (United States) Rs 110 Rs 118
वियतनाम (Vietnam) Rs 105 Rs 98
यूएई (United Arab Emirates) Rs 98 Rs 94
मलेशिया (Malaysia) Rs 74 Rs 72

 

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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