होर्मुज की किचकिच के बीच भारत ने भर ली अपनी तेल की टंकी, इंतजाम देख मुंह ताकते रह जाएंगे ट्रंप और ईरान

India Crude Oil: अमेरिका-ईरान युद्ध और होर्मुज ब्लॉकेड की वजह से तेल और गैस संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है.भारत के लिए होर्मुज का बंद होना इसलिए भी बड़ा संकट है, क्योंकि वो अपनी जरूरत का 85 फीसदी तेल आयात करता है. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक देश है. आधे से अधिक तेल होर्मुज के रास्ते से आता है. मिडिल ईस्ट के देश, जैसे कतर, कुवैत, यूएई भारत के प्रमुख गैस सप्लायर रहे हैं, लेकिन होर्मुज का रास्ता बंद होने से भारत की सप्लाई चेन टूट गई. इस मुश्किल के बीच भारत ने होर्मुज स्ट्रेट का तोड़ खोज लिया है.

भारत ने निकाला होर्मुज का तोड़

भारत ने होर्मुज पर अमेरिका-ईरान की किचकिच का रास्ता खोज लिया है. उसके होर्मुज के वैकल्पिक सोर्स का रूख कर लिया है. ना केवल रूस से तेल की खरीद बढ़ाई, बल्कि अमेरिका, अफ्रीका, वेनेजुएला से फिर से सप्लाई शुरू कर दी है. शिपिंग ट्रैकिंग और इंपोर्ट डेटा के मुताबिक भारत ने पुराने साझेदारों से दोबारा से तेल खरीदना शुरू कर दिया है. होर्मुज का काट निकलने के लिए भारत ने अफ्रीकी देशों, वेनेजुएला से तेल खरीद फिर से बढ़ादी है.

भारत अब किन-किन देशों से तेल और गैस खरीदता है ?

Kpler डेटा के मुताबिक भारत का सबसे बड़ा सप्लायर रूस रहा है. भारतीय रिफाइनरियां रूस से औसतन 1.98 मिलियन बैरल प्रति दिन कच्चा तेल आयात करती है. रूस पर भारत की बड़ी निर्भरता तो है ही, लेकिन मिडिल ईस्ट तनाव के चलते सप्लाई संकट से निपटने के लिए भारत ने पुरानी पार्टनरशिप को फिर से खोल दिया है. भारत ने 7600 किलोमीटर दूर अंगोला से आयात बढ़कर 3.27 लाख बैरल प्रति दिन कर दिया है. फरवरी के मुकाबले मार्च में तीन गुना इंपोर्ट बढ़ाया गया. अप्रैल में नाइजीरिया से तेल खरीदा गया है. वेनेजुएला से 1.37 लाख बैरल प्रति दिन तेल खरीदा जा रहा है. ईरान से इंपोर्ट बढ़ाकर 276,000 बैरल प्रति दिन कर दिया गया है.

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भारत के सामने भी चुनौतियां

युद्ध की वजह से मार्च में भारत के कुल तेल का आयात 5.3 मिलियन बैरल प्रति डॉलर से गिरकर 4.5 मिलियन बैरल प्रति डॉलर पर पहुंच गया. इस कमी को पूरा करने के लिए भारत ने अमेरिका, अफ्रीका जैसे देशों से तेल की खरीद बढ़ा दी, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है. आयात का बिल बढ़ रहा है.शिपिंग महंगी हो रही है. अप्रैल के भारत वे ब्रेंट क्रूड से 5 से 15 डॉलर प्रति बैरल अधिक कीमत चुकाकर तेल खरीदा है. अफ्रीकी देशों से आने वाले तेलों की रिफाइनिंग मुश्किल है. वेनेजुएला से खरीदे जाने वाले तेलों की रिफाइनिंग आसान नहीं है. इन मुश्किलों के बावजूद भारत ने फिलहाल खुद को ऊर्जा संकट के बचा कर रखा है. अमेरिका, चीन जैसे देशों ने जहां अपने जहां तेल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी. भारत में तेल के दाम स्थिर बने हुए हैं.