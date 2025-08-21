India GDP Growth: मौजूदा फाइनेंश‍ियल ईयर की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 6.8 प्रतिशत-7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है. ऐसा बढ़ते खर्च के कारण होगा, जो देश में ड‍िमांड बेस्‍ड ग्रोथ को गति देगा. यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई. एसबीआई रिसर्च (SBI Research) की तरफ से कहा गया क‍ि इस तिमाही के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) ग्रोथ 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है. साथ ही यह भी कहा गया क‍ि फाइनेंश‍िलय ईयर 2026 की पहली तिमाही में रियल और नॉमिनल ग्रोथ के बीच का अंतर काफी कम हो जाएगा.

पब्‍ल‍िक कैप‍िटल एक्‍सपेंडीचर का सपोर्ट करना जरूरी हो गया

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की र‍िसर्च ब्रांच के अनुसार जीडीपी (GDP) के मुकाबले गर्वनमेंट कैप‍िटल एक्‍सपेंडीचर (Government Capital Expenditure) की पीक इलास्टिसिटी 1.17 प्रतिशत तक पहुंच गई है. इससे सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए प्राइवेट इनवेस्‍टमेंट के लिए पब्‍ल‍िक कैप‍िटल एक्‍सपेंडीचर का सपोर्ट करना जरूरी हो गया है. रिपोर्ट में कहा गया क‍ि 'सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए चिंता एक प्रमुख सोर्स कम प्राइवेट कैप‍िटल एक्‍सपेंडीचर है. हमारा मानना ​​है कि अमेरिकी टैरिफ कैप‍िटल एक्‍सपेंडीचर को अहम रूप से प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए यह संख्या कम हो सकती है. इकोनॉमी को हाई सस्टेनेबल ग्रोथ के रास्ते पर ले जाने के लिए प्राइवेट इनवेस्‍टमेंट को सार्वजनिक निवेश का पूरक होना चाहिए.'

ग्रोथ का अनुमान 20 बेस‍िस प्‍वाइंट से बढ़ाकर 6.4% क‍िया

रिपोर्ट में कहा गया कि ग्‍लोबल इकोनॉमी स्थिर बनी हुई है, लेकिन गतिविधियों की संरचना अंतर्निहित मजबूती के बजाय टैरिफ से उत्पन्न विकृतियों की ओर इशारा करती है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने ग्‍लोबल ग्रोथ अनुमानों को संशोधित कर 2025 के लिए 3 प्रतिशत और 2026 के लिए 3.1 प्रतिशत कर दिया है. ये मुख्य रूप से टैरिफ लागू होने से पहले एडवांस पेमेंट को दर्शाता है. इसके अलावा, देश के ग्रोथ अनुमान को 20 बेस‍िस प्‍वाइंट से बढ़ाकर 6.4 प्रतिशत और चीन के विकास अनुमान को 80 बेस प्‍वाइंट से बढ़ाकर 4.8 प्रतिशत कर दिया गया है.

तिमाही के दौरान, भारतीय कंपनियों ने 4.7 प्रतिशत की ग्रोथ और 6.7 प्रतिशत ईबीआईडीटीए (EBIDTA) ग्रोथ दर्ज की, जबकि पिछली तिमाही में 11 प्रतिशत ईबीआईडीटीए (EBIDTA) ग्रोथ दर्ज की गई थी. इन भारतीय कंपनियों में 4,300 ल‍िस्‍टेड संस्थाएं हैं. एसबीआई रिसर्च (SBI) ने पाया कि इंड‍ियन एक्‍सपोर्ट पर टैरिफ की नई बहाली के कारण अगली दो तिमाहियों के लिए इनकम का दृष्टिकोण न‍िगेट‍िव रहने की संभावना है. हालांकि, जीएसटी 2.0 उपभोग-केंद्रित क्षेत्र को बढ़ावा दे सकता है और इसके असर को कम कर सकता है. (इनपुट IANS से भी)