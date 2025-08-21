कुछ असर नहीं करेगा ट्रंप का टैर‍िफ, जताया 7 प्रतिशत तक की दर से GDP बढ़ने का अनुमान
Advertisement
trendingNow12891075
Hindi Newsबिजनेस

कुछ असर नहीं करेगा ट्रंप का टैर‍िफ, जताया 7 प्रतिशत तक की दर से GDP बढ़ने का अनुमान

June Quarter SBI Report: रिपोर्ट में कहा गया क‍ि 'सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए चिंता एक प्रमुख सोर्स कम प्राइवेट कैप‍िटल एक्‍सपेंडीचर है. हमारा मानना ​​है कि अमेरिकी टैरिफ कैप‍िटल एक्‍सपेंडीचर को अहम रूप से प्रभावित कर सकते हैं. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 21, 2025, 06:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कुछ असर नहीं करेगा ट्रंप का टैर‍िफ, जताया 7 प्रतिशत तक की दर से GDP बढ़ने का अनुमान

India GDP Growth: मौजूदा फाइनेंश‍ियल ईयर की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 6.8 प्रतिशत-7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है. ऐसा बढ़ते खर्च के कारण होगा, जो देश में ड‍िमांड बेस्‍ड ग्रोथ को गति देगा. यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई. एसबीआई रिसर्च (SBI Research) की तरफ से कहा गया क‍ि इस तिमाही के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) ग्रोथ 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है. साथ ही यह भी कहा गया क‍ि फाइनेंश‍िलय ईयर 2026 की पहली तिमाही में रियल और नॉमिनल ग्रोथ के बीच का अंतर काफी कम हो जाएगा.

पब्‍ल‍िक कैप‍िटल एक्‍सपेंडीचर का सपोर्ट करना जरूरी हो गया

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की र‍िसर्च ब्रांच के अनुसार जीडीपी (GDP) के मुकाबले गर्वनमेंट कैप‍िटल एक्‍सपेंडीचर (Government Capital Expenditure) की पीक इलास्टिसिटी 1.17 प्रतिशत तक पहुंच गई है. इससे सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए प्राइवेट इनवेस्‍टमेंट के लिए पब्‍ल‍िक कैप‍िटल एक्‍सपेंडीचर का सपोर्ट करना जरूरी हो गया है. रिपोर्ट में कहा गया क‍ि 'सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए चिंता एक प्रमुख सोर्स कम प्राइवेट कैप‍िटल एक्‍सपेंडीचर है. हमारा मानना ​​है कि अमेरिकी टैरिफ कैप‍िटल एक्‍सपेंडीचर को अहम रूप से प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए यह संख्या कम हो सकती है. इकोनॉमी को हाई सस्टेनेबल ग्रोथ के रास्ते पर ले जाने के लिए प्राइवेट इनवेस्‍टमेंट को सार्वजनिक निवेश का पूरक होना चाहिए.'

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: फुल स्पीड में दौड़ रही देश के ग्रोथ की गड्डी, तरक्की से इंप्रेस IMF ने बताया भारत को अगला ग्लोबल लीडर

ग्रोथ का अनुमान 20 बेस‍िस प्‍वाइंट से बढ़ाकर 6.4% क‍िया
रिपोर्ट में कहा गया कि ग्‍लोबल इकोनॉमी स्थिर बनी हुई है, लेकिन गतिविधियों की संरचना अंतर्निहित मजबूती के बजाय टैरिफ से उत्पन्न विकृतियों की ओर इशारा करती है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने ग्‍लोबल ग्रोथ अनुमानों को संशोधित कर 2025 के लिए 3 प्रतिशत और 2026 के लिए 3.1 प्रतिशत कर दिया है. ये मुख्य रूप से टैरिफ लागू होने से पहले एडवांस पेमेंट को दर्शाता है. इसके अलावा, देश के ग्रोथ अनुमान को 20 बेस‍िस प्‍वाइंट से बढ़ाकर 6.4 प्रतिशत और चीन के विकास अनुमान को 80 बेस प्‍वाइंट से बढ़ाकर 4.8 प्रतिशत कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें: B-2 बॉम्बर की कीमत इन 5 देशों की GDP से भी ज्यादा, ये रही लिस्ट

तिमाही के दौरान, भारतीय कंपनियों ने 4.7 प्रतिशत की ग्रोथ और 6.7 प्रतिशत ईबीआईडीटीए (EBIDTA) ग्रोथ दर्ज की, जबकि पिछली तिमाही में 11 प्रतिशत ईबीआईडीटीए (EBIDTA) ग्रोथ दर्ज की गई थी. इन भारतीय कंपनियों में 4,300 ल‍िस्‍टेड संस्थाएं हैं. एसबीआई रिसर्च (SBI) ने पाया कि इंड‍ियन एक्‍सपोर्ट पर टैरिफ की नई बहाली के कारण अगली दो तिमाहियों के लिए इनकम का दृष्टिकोण न‍िगेट‍िव रहने की संभावना है. हालांकि, जीएसटी 2.0 उपभोग-केंद्रित क्षेत्र को बढ़ावा दे सकता है और इसके असर को कम कर सकता है. (इनपुट IANS से भी) 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

SBI reportGDP

Trending news

इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
Assam
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
PM Modi
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
Ahmedabad Murder
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
Kerala
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Supreme Court
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
आज की ताजा खबर LIVE: सीएम रेखा पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, तिहाड़ के DG सतीश गोलचा बने पुलिस कमिश्नर
breaking news
आज की ताजा खबर LIVE: सीएम रेखा पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, तिहाड़ के DG सतीश गोलचा बने पुलिस कमिश्नर
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
Vice President
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
Stra Dogs
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
Constitution Amendment Bill
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
;