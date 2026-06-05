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Hindi Newsबिजनेसहोर्मुज भी नहीं रोक पाया भारत के इकोनॉमी की रफ्तार, GDP में बंपर उछाल, ग्रोथ बढ़कर हुई 7.7%

होर्मुज भी नहीं रोक पाया भारत के इकोनॉमी की रफ्तार, GDP में बंपर उछाल, ग्रोथ बढ़कर हुई 7.7%

India GDP Growth Data: RBI ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के दौरान भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 6.6 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है. इस बीच सरकारी आंकड़ों के देश की तरक्की की तस्वीर सामने रखी है. जहां फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में देश की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 7.7 फीसदी रही.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jun 05, 2026, 06:25 PM IST
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होर्मुज भी नहीं रोक पाया भारत के इकोनॉमी की रफ्तार, GDP में बंपर उछाल, ग्रोथ बढ़कर हुई 7.7%

India GDP Growth:   ईरान जंग और होर्मुज संकट के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से दौड़ेगी. भारत के विकास दर की रफ्तार तेल और गैस संकट के बीच भी तेजी से बढ़ रही है. अर्थव्यवस्था को लेकर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में देश की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 7.7 फीसदी रही. बता दें कि फरवरी 2026 में जारी अनुमान में इसे 7.6 फीसदी रहने की बात कही गई थी.   

भारत के ग्रोथ का इंजन 

शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को घटाने की संभावना जाहिर की. रिजर्व बैंक के अनुमान के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के दौरान भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 6.6 फीसदी रहने का अनुमान है, जिससे पहले  6.9 फीसदी का अनुमान जारी किया था.  शुक्रवार को  जारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक,  फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में बढ़कर भारत की विकास दर बढ़कर 7.7% हो गई. इस साल पहले ये आंकड़ा 7.1% थी. 

भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत  को समझिए  

MoSPI के डेटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 के आखिरी तिमाही के बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही. ये  पिछली तिमाही यानी अक्टूबर-दिसंबर के 8% के मुकाबले कम है. इस गिरावट की वजह ईरान युद्ध की वजह से सप्लाई चेन में आई बाधा के चलते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार में आई कमी की वजह से है. आखिरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ 12.8% से गिरकर  7.3% पर पहुंच गई.  इसी तरह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर का ग्रोथ  8% से बढ़कर 8.4% रहा. वहीं चौथी तिमाही में सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ 6.8% से बढ़कर 9.9% हो गया.  प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ 5.6% से बढ़कर 7.1% , ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ग्रोथ 6.2% से बढ़कर 10.8%,  गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रोथ 3.6% से बढ़कर 4.9%, इंडस्ट्री ग्रोथ 10% से घटकर 7.3% रहा तो वहीं ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, टेलिकॉम ग्रोथ 12.5% पर पहुंच गया.

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तरक्की के साथ चुनौती भी

ग्रॉस वैल्यू ऐडेड (GVA) की ग्रोथ रेट 7.9% रही. ये संकेत देते हैं कि आर्थिक गतिविधियों में मजबूती जारी है. गौरतलब है कि GVA बताता है कि देश के अलग-अलग क्षेत्रों में कुल कितनी असली कमाई या वैल्यू जुड़ी है.  हालांकि,  विकास के साथ चुनौतियां भी जुड़ी है. वैश्विक हालात  और घरेलू जोखिमों के बीच इस रफ्तार को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा.  

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About the Author
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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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