/ईरान जंग हो या महंगे तेल का तूफान, नहीं रुकेगा हिन्दुस्तान, कुलांचे मार रही इकॉनमी, GDP ने पकड़ी 7.8% की रफ्तार

GDP Growth: ईरान जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने भारत के आयात बिल पर बोझ बढ़ा दिया. होर्मुज स्ट्रेट का रास्ता बंद होने से बड़े-बड़े देश वित्तीय संकट, आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं. अमेरिका जैसा सुपरपावर देश भी महंगाई से जूझ रहा है. रूस तेल की किल्लत का सामना कर रहा है, चीन भले आंकड़े छिपा, लेकिन रियल एस्टेट की मंदी ने बीजिंग की अर्थव्यवस्था को पीछे धकेल दिया है. भारत के लिए चुनौतियां कम नहीं है. महंगा तेल और महंगे आयात के बीच डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है. खाड़ी युद्ध ने दुनिया में उथल-पुथल मचा दिया, लेकिन भारत के ग्रोथ की रफ्तार बनी हुई है.
भारत के ग्रोथ की रफ्तार
वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत के जीडीपी की रफ्तार 7.8% रही है. मौजूदा कीमतों पर नॉमिनल जीडीपी 10.3% बढ़ी है. वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है. केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन (MoSPI) की तरफ से 31 अगस्त 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून के GDP आंकड़े जारी किए गए हैं. देश की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस तिमाही में जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7% रखा था, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.9% की दर से बढ़ी.
मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ने संभाला मोर्चा
वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ 8.3% से बढ़कर 9.2% पर पहुंच गया. नॉमिनल जीडीपी 8.1% से बढ़कर 10.3% रहा. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी रही.कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 5.2% का उछाल देखने को मिला. एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ 4.6 फीसदी से घटकर 3.6 फीसदी, सरकारी उपभोग खर्च के ग्रोथ में मामूली गिरावट आई और ये 4.5 फीसदी से मामूली घटकर 4.3 फीसदी रही है.
बढ़ती महंगाई के बीच GDP ने कैसे पकड़ी रफ्तार
मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अलावा फाइनेंस, रियल एस्टेट, आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर में इस तिमाही में 12% से ज्यादा की बढ़त रही. यही वजह है कि बढ़ी महंगाई का असर GDP ग्रोथ पर नहीं पड़ा. ईरान युद्ध और होर्मुज तनाव की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होने से आयात पर खर्च बढ़ा है. जिसका असर भारत में महंगाई दर पर दिखा है. अक्सर ऊंची महंगाई दर देश की आर्थिक गतिविधियों को सुस्त कर देती है, लेकिन देश की इकोनॉमी ने 7.8% की रफ्तार को बनाए रखने में सफलता हासिल की है.
देश के लोगों की ताकत: पीएम
पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए देश की इकोनॉमी के आंकड़ों पर प्रतिक्रिया दी और लिखा कि वैश्विक संकट और तेल की बढ़ती कीमतों के बीच इस साल की पहली तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ 7.8% की रफ्तार से बढ़ी है. ये देश की जनता की ताकत है. मंदी की चिंता के बीच भारत ने बड़ी सफलता हासिल की है.
India’s exemplary GDP growth of 7.8% during Q1 of FY 2026-27 is a herculean feat.
The collective strength of our people ensured India delivered such growth despite oil price shocks and supply chain issues in the midst of global uncertainties.
Doomsayers were doomed and India…
— Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2026
दुनिया पस्त, भारत मस्त
अमेरिका की अर्थव्यवस्था 1.5% के सालाना ग्रोथ की रफ्तार से बढ़ रही है. IMF के 2026 में अनुमान के मुताबिक चीन की जीडीपी 4.4% के रफ्तार बढ़ रही है. यूरोप की सुस्ती सबके सामने हैं, जर्मनी की जीडीपी सिर्फ 0.3% की रफ्तार से बढ़ रही है. ब्रिटेन की जीडीपी ग्रोथ 0.6% पर है. जापान की इकोनॉमी ग्रोथ सालाना आधार पर लगभग 1.1% की धीमी गति से बढ़ी है.
क्या है GDP, क्या बताते हैं ये आंकड़े और आम जनता पर क्या होता है इसका असर
GDP किसी भी देश की इकोनॉमी की सेहत को बताता है. ये बताता है कि देश के भीतर एक निश्चित समय में देश में कितनी वैल्यू का सामान बना और कितनी सर्विसेज दी गई. वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच 7.8% का जीडीपी ग्रोथ इस बात का संकेत है कि घरेलू मांग और निवेश दोनों मजबूत हैं. लोगों की खरीदारी क्षमता बनी हुई है. GDP के इन आंकड़ों का सीधा असर आपको अपनी जेब पर नहीं दिखता, लेकिन इन्हीं आंकड़ों को देखकर सरकार नीतियां बनाती है. इसे देखकर विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाते हैं. देश में निवेश बढ़ता है. देश की आर्थिक सेहत को बताने वाले इन आंकड़ों को देखकर देश में विदेशी कंपनियां आती हैं, जिससे धीरे-धीरे रोजगार बढ़ता है. लोगों की कमाई बढ़ती है और आम लोगों तक विकास पहुंचने लगता है.
Estimated growth of real GDP in Q1 of FY 2026–27 is 7.8%.
Nominal GDP in Q1 of FY 2026–27 is estimated to have grown by 10.3%, while Real GVA has recorded growth of 8.2%.
The credit for this strong performance goes to the people of India and their hard work.
Reforms undertaken…
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) August 31, 2026