India GDP Growth: FY27 में कितनी रहेगी भारत की जीडीपी ग्रोथ? जानें क्या कहती है डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की रिपोर्ट

Indian Economy Forecast for FY27: हाल ही जापान को पछाड़ते हुए भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है. अब इसकी तैयारी जर्मनी को पीछे कर अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर आने की है. इसके लिए भारत सरकार कई मोर्चों पर काम करती हुई दिख रही है. इस बीच ग्लोबल डेटा और एनालिटिक्स एजेंसी डन एंड ब्रैडस्ट्रीट (Dun & Bradstreet-D&B) ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी को लेकर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है. इसमें इस एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.6 रह सकती है. आइए जानते हैं पूरी खबर.

भारत की जीडीपी 6.6% तक पहुंचने का अनुमान -D&B

ट्रंप ने भारत पर पहले से ही 50 फीसदी का भारी टैरिफ लगा रखा है. अब वे एक बार फिर से टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं. इस बीच भारतीय अर्थव्यवस्था उनकी धमकियों को 'ठेंगा दिखाती' हुई नजर आ रही है. जी हां, देश की जीडीपी रफ्तार अपनी तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही है. अब इसका समर्थन Dun & Bradstreet की रिपोर्ट ने भी कर दी है. जी हां, Dun & Bradstreet की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है, "मजबूत उपभोक्ता मांग (Consumer demand) और लगातार पब्लिक निवेश के चलते वित्त वर्ष 2027 तक भारत की जीडीपी लगभग 6.6% तक पहुंचने का अनुमान है."

टियर-।। और टियर-।।। शहर में निवेश और टैलेंट

रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था डिजिटल अर्थव्यवस्था, ग्रीन एनर्जी और विकसित होते कंज्यूमर सेक्टर सहित कई विकास इंजनों द्वारा समर्थित स्थिर व्यापक आर्थिक स्थितियों के फेज में एंट्री कर रही है. पब्लिक निवेश और मजबूत उपभोक्ता मांग (Consumer demand) इस विकास की गति के प्रमुख ड्राइवर बने हुए हैं. मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर से विशेष रूप से टेक्नोलॉजी-आधारित मूल्य सृजन (Value creation) की ओर बढ़ने की उम्मीद है. इसे विकसित हो रही सेमीकंडक्टर पाइपलाइन से बल मिलेगा, जिसके 2026 में और अधिक तेज होने की संभावना है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत के टियर-।। और टियर-।।। शहर निवेश और टैलेंट के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं. ये क्षेत्र एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स और सेमीकंडक्टर विकास से फायदे में हो रहे हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दे रहे हैं.

डिजिटल अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. अनुमानों के अनुसार, यह पूरी अर्थव्यवस्था की तुलना में दोगुनी दर से बढ़ेगी और 2030 तक सकल मूल्य वर्धित (Gross Value Added-GVA) का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा बन जाएगी. एआई को स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय क्षेत्रों में बहुत अधिक रूप से अपनाने की उम्मीद है.

भारत का 2026 का आउटलुक एक महत्वपूर्ण मोड़

न्यूज एजेंसी के अनुसार, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के ग्लोबल चीफ इकोनॉमिस्ट अरुण सिंह ने कहा, "भारत का 2026 का आउटलुक एक महत्वपूर्ण मोड़ है. व्यापक स्थिरता को आधार बनाकर और वित्त वर्ष 2027 में 6.6% की अनुमानित जीडीपी वृद्धि के साथ, देश उत्पादकता, टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी में निवेश को गति देने के लिए तैयार है. AI, ग्रीन पोर्ट, क्विक कॉमर्स और सिल्वर इकोनॉमी जैसे उभरते क्षेत्र न केवल कंपटीशन को बढ़ाएंगे बल्कि क्षेत्रों और उद्योगों में समावेशी विकास (Inclusive growth) के अवसर भी पैदा करेंगे." उन्होंने आगे कहा कि प्राइवेट कैपिटल को आकर्षित करना, ह्यूमन कैपिटल को मजबूत करना और नीतिगत समर्थन का लाभ उठाना स्थिरता को स्थायी परिवर्तन में बदलने के लिए महत्वपूर्ण होगा."