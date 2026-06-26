/होर्मुज खुलते ही भारत के GDP ग्रोथ ने पकड़ी रफ्तार, 6.8% की रफ्तार से भागेगी इकोनॉमी

India Growth Forecast: ईरान युद्ध ने ग्लोबल इकोनॉमी को पर नकारात्मक असर डाला. होर्मुज की नाकेबंदी ने तेल की कीमतों में तेजी ला दी. भारत को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा है. तेल और गैस की बढ़ी कीमतों ने महंगाई पर असर डाला है. तमाम उठा-पटक के बावजूद भारत की इकोनॉमी की रफ्तार कायम रहने वाली है. भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ने वाली है.
भारत की इकोनॉमी ग्रोथ को लेकर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक, गोल्डमैन सेस ने ताजा अनुमान लगाया है, जिसके मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था FY26 में 6.8 फीसदी की रफ्तार से बढ़ने वाली है. वित्तीय वर्ष 2027 में भारत की इकोनॉमी ग्रोथ की रफ्तार 6.5 फीसदी की होगी. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव को कम किया है. महंगाई दर का अनुमान भी 0.2 फीसदी गिरकर 4.4 फीसदी पर आ गया है.
गोल्डमैन सेस ने पहले ग्रोथ का अनुमान 6.1 फीसदी रखा था. अब उसे बढ़ाकर 6.8 फीसदी कर दिया है. इसके पीछे बड़ी वजह अमेरिका के साथ भारत की होने वाली बड़ी ट्रेड डील है. वहीं अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम से पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद बढ़ी है. ऐसे में ग्रोथ रेट के अनुमान को बढ़ा दिया गया है. ईरान के साथ अमेरिका की डील ने ग्रोथ रेट पर असर डालेगा.
India: Improved macro outlook after the US-Iran deal नाम से अपनी रिपोर्ट में गोल्डमैन सेस ने लिखा है कि भारत के रियल GDP ग्रोथ अनुमान से बेहतर है. तेल की कीमतों में गिरावट ने भारत के ग्रोथ रेट के अनुमान को बढ़ाया है. होर्मुज का रास्ता खुलने से भारत की इकोनॉमी पर असर दिखेगा. भारत के कुल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है. वहीं एनर्जी इंपोर्ट का 60 फीसदी होर्मुज के रास्ते से होकर गुजरता है. इस रास्ते के खुलने से तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है. तेल के दाम के अनुमान में कटौती से भारत का ग्रोथ रेट बढ़ा है. गोल्डमैन सेस ने कच्चे तेल की कीमतों के अनुमान को CY27 में औसत 75 डॉलर प्रति बैरल पर रखा है, जो पहले 80 डॉलर पर था . तेल के दाम गिरने से भारत का आयात बिल घटेगा, आयात घाटा कम होने से इकोनॉमी पर बोझ कम होगा और ग्रोथ बढ़ेगी.