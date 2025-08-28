 टैरिफ की जंग के बीच आई भारत को गदगद करने वाली रिपोर्ट, ट्रंप नहीं कर पाएंगे यकीन!
टैरिफ की जंग के बीच आई भारत को गदगद करने वाली रिपोर्ट, ट्रंप नहीं कर पाएंगे यकीन!

जहां अमेरिकी सरकार अनुमान लगा रही है कि टैरिफ की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा तो वहीं इस रिपोर्ट ने भारत को बड़ी राहत दी है.  ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत के लिए राहत देने वाली खबर अर्थव्यवस्था में दम भरती है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 28, 2025, 03:34 PM IST
टैरिफ की जंग के बीच आई भारत को गदगद करने वाली रिपोर्ट, ट्रंप नहीं कर पाएंगे यकीन!

India GDP Growth: मॉर्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट आई. ये रिपोर्ट कई मायनों में खास है, क्योंकि टैरिफ टेंशन के बीच ये खबर आई है. जहां अमेरिकी सरकार अनुमान लगा रही है कि टैरिफ की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा तो वहीं इस रिपोर्ट ने भारत को बड़ी राहत दी है.  ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत के लिए राहत देने वाली खबर अर्थव्यवस्था में दम भरती है.  

 मॉर्गन स्टेनली की गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की मैक्रो बैलेंस शीट की शुरुआत सकारात्मक स्थिति में है, जो एक मजबूत मैक्रो-स्टेबिलिटी फ्रेमवर्क , उत्पादकता बढ़ाने वाले नीतिगत सुधारों और जनसांख्यिकी जैसे अनुकूल संरचनात्मक कारकों पर आधारित है, जो विकास की गति को सहारा देते हैं. रिपोर्ट में अगले 10 वर्षों में औसतन 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है, जिसमें मुद्रास्फीति के आरबीआई के 4 प्रतिशत के लक्ष्य के अनुरूप रहने की संभावना है, जिससे पूंजी की लागत के लिए एक अनुकूल पृष्ठभूमि तैयार होगी और ऋण स्थिरता सुनिश्चित होगी. मोदी के GST प्रहार से पस्त होगा ट्रंप के टैरिफ का वार, आपदा को अवसर में बदलना जानता है भारत, समझिए पूरा नंबर गेम

 

रिपोर्ट में कहा गया है, भारत का समग्र ऋणग्रस्तता स्तर निजी क्षेत्र के ऋण में वृद्धि के साथ एक प्रारंभिक बदलाव को दर्शाता है. हमारा अनुमान है कि निजी क्षेत्र के ऋण में मामूली वृद्धि जारी रहेगी, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण में गिरावट समग्र ऋण को प्रबंधनीय बनाए रखेगी और वृद्धिशील ऋण की उत्पादकता में सुधार करेगी. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि समग्र ऋण स्तरों के विस्तार की गति धीमी रहने की संभावना है, भले ही मिश्रण उत्पादकता बढ़ाने वाले निजी क्षेत्र के ऋण के पक्ष में अधिक बदल रहा हो.  

रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रकार, हमारा अनुमान है कि अगले दो वर्षों में समग्र ऋण स्तर सकल घरेलू उत्पाद के 157-158 प्रतिशत के बीच सीमित रहेगा. निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में वृद्धि से कॉर्पोरेट ऋण में वृद्धि हो सकती है, यद्यपि यह मामूली स्तर पर होगी, जबकि घरेलू ऋण में विस्तार जारी रह सकता है. सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण में कमी क्रमिक राजकोषीय समेकन द्वारा संचालित होनी चाहिए, भले ही व्यय की गुणवत्ता पूंजीगत व्यय की ओर झुकी हुई हो.  

समग्र ऋण स्तरों में निजी क्षेत्र के ऋण की हिस्सेदारी में वृद्धि के शुरुआती संकेत दिखाई दे रहे हैं, जिसकी भरपाई सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण में समान रूप से गिरावट से हो रही है, जो बेहतर ऋण गतिशीलता का संकेत है. निजी क्षेत्र का ऋण वित्त वर्ष 2024 के निम्नतम स्तर 73.9 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद का 76 प्रतिशत हो गया है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का ऋण वित्त वर्ष 2024 के निम्नतम स्तर 83.4 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद का 82 प्रतिशत हो गया है.  आईएएनएस

