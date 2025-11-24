देखते रह गए अमेरिका-चीन, बुलंदी पर भारत की GDP, ट्रंप के टैरिफ को पछाड़ 6.5% की रफ्तार से बढ़ेगी इकोनॉमी

India GDP Growth: भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुमान के सामने अमेरिका और चीन जैसे सुपर पावर देश को भी पीछे छोड़ दिया है. बारत के जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को लेकर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी की बड़ी बात कही है. वैश्विक अर्थव्‍यवस्‍था की धीमी रफ्तार के बीच रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स (S&P Global Ratings) ने भारतीय इकोनॉमी पर भरोसा दिखाया है.ग्‍लोबल एजेंसियों को इस बात का पूरा भरोसा है कि भारत की इकोनॉमी आगे भी ये तेजी जारी रखेगी. एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5 फीसदी से बढ़ने का अनुमान लगाया है. वहीं वित्त वर्ष 2026-27 में भारत के विकास दर की रफ्तार 6.7 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है. टैरिफ की वजह से निर्यात में गिरावट आने के बाद भी भारत के ग्रोथ की रफ्तार बरकार रही है. जिसकी सबसे बड़ी वजह घरेलू खपत में आई बढ़ोतरी है.

अमेरिका, चीन से आगे भारत

रेटिंग एजेंसियों की ओर से अमेरिका के ग्रोथ रेट को जो अनुमान लगाया गया है, उसके मुकाबले भारत बहुत आगे हैं. वित्तीय वर्ष 2025 में अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ 1.9% से 2.1% रहने का अनुमान लगाया है तो वहीं चीन की विकास दर 4.8 फीसदी रहने की उम्मीद है. इसके मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ बढ़ रही है. जिसपर अमेरिकी टैरिफ प्रतिबंधों का असर भी नहीं पड़ा.

भारत की जीडीपी

भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत घरेलू मांग, हालिया जीएसटी रेट कटौती और मॉनेटरी पॉलिसी में ढील के कारण चालू वित्त वर्ष में 6.5 प्रतिशत की तेजी से बढ़ने का अनुमान है. एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के डेटा का भी अनुमान है कि वित्त वर्ष 26 में भारत की विकास दर 6.7 प्रतिशत रहेगी जिसके साथ आउटलुक के लिए रिस्क बैंलेस्ड रहेगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की रियल जीडीपी 7.8 प्रतिशत के साथ मजबूत रही, जो कि पांच तिमाहियों में सबसे तेज गति रही. इसी के साथ भारत की विकास गति मजबूत बनी हुई है.



RBI का अनुमान

रेटिंग एजेंसी का कहना है कि ग्रोथ आउटलुक को बैलेंस बना हुआ है और नीचे की ओर से गिरावट को लेकर कोई बड़ा जोखिम नहीं बना हुआ है. भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी विकास का अनुमान 6.8 प्रतिशत लगाया है, जो कि पिछले वर्ष के अनुमान 6.5 प्रतिशत से अधिक है. भारत और अमेरिकी के बीच होने वाली संभावित ट्रेड डील निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने में सहायक हो सकती है और लेबर-इंटेन्सिव इंडस्ट्री को इसका समर्थन मिल सकता है.

तेजी के फैक्टर्स

रिपोर्ट में कहा गया है कि हालिया जीएसटी रेट कटौती, आयकर में राहत और कम ब्याज दर मिडल क्लास को फायदा देंगे और उपभोग को मजबूत करेंगे. यूनियन बजट 2025-26 में आयकम में कटौती की छूट को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने से मिडल-इकनम हाउसहोल्ड के लिए टैक्स में 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई. इसके अलावा, आरबीआई की ओर से इस वर्ष जून में रेपो रेट में 50 बेसिस प्वाइंट तक की कटौती की गई, जो कि तीन वर्षों का सबसे निचला स्तर है. व्यापार पर अधिक पाबंदियां और इंडस्ट्रियल पॉलिसी व्यापार, निवेश और विकास पर आने वाले वर्षों में दबाव बना सकती हैं. आईएएनएस