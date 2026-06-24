Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /भारत के दरवाजे पर सस्ते तेल का जखीरा लेकर खड़ा है ये देश,बस दिल्ली के इशारे का इंतजार, क्या सरकार खरीदेगी ? मुश्किल समझिए

भारत के दरवाजे पर 'सस्ते' तेल का जखीरा लेकर खड़ा है ये देश,बस दिल्ली के इशारे का इंतजार, क्या सरकार खरीदेगी ? मुश्किल समझिए

Iran Oil supply to India: भारतीय तट के पास ईरानी तेल टैंकरों का खेप जमा हो रही है.अमेरिका से 60 दिनों को मिली राहत के बाद ईरान अपना तेल बेचने को बेताब है. ये टैंकर 3 से 4 दिन में भारत पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या भारत इन ईरानी तेलों को खरीदने के लिए तैयार है ?

Written ByBavita Jha
Published: Jun 24, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:20 AM IST
भारत के दरवाजे पर 'सस्ते' तेल का जखीरा लेकर खड़ा है ये देश,बस दिल्ली के इशारे का इंतजार, क्या सरकार खरीदेगी ? मुश्किल समझिए

About the Author

Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
• शेयर बाजार 
• बिजनेस एक्सप्लेनर 
• पर्सनल फाइनेंस और टैक्सेशन  
• कमोडिटी, गोल्ड-सिल्वर ट्रेड
• ग्लोबल ट्रेड 
• जियो इकोनॉमिकस डेवलपमेंट 
• कारोबार से जुड़ी सरकारी योजना और पॉलिटी 
• बिजनेस और मार्केट ट्रेंड 

Zee News से पहले बवीता ने नवभारत टाइम्स (NBT) के बिजनेस सेक्शन और Oneindia जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल संस्थानों में इवनिंग शिफ्ट, होम पेज मैनेजमेंट और ट्रेडिंग न्यूज़ की अहम जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं. इसके अलावा महुआ न्यूज़, जनसंदेश और सहारा जैसे टीवी चैनलों में प्रोग्राम प्रोड्यूसर और रनडाउन मैनेजमेंट का उनके पास 4 वर्षों का ठोस अनुभव है.  दिल्ली से पत्रकारिता में स्नातक और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली बवीता, खबरों की सत्यता और वित्तीय मामलों की सटीक रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं.  बवीता झा से आप bavita.jha@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स  पर https://x.com/youthreporter2 के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं. सोशल मीडिया पर कनेक्ट होने के लिए फेसबुक पेज https://www.facebook.com/bavita.jha , इंस्टाग्राम instagram.com/bavita.jha पर जुड़ सकते हैं. बवीता झा की खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं.   

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कब आएगा रेलवे ग्रुप D रिजल्ट, आते ही सबसे पहले ऐसे करें चेक
RRB Group D Result 202646 min ago
2
Prakash Raj47 min ago
3
Donald Trump58 min ago
4
Guwahati1 hr ago
5
nirjala ekadashi 2026 vrat katha1 hr ago