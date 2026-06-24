Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान शांति समझौते की ओर बढ़ रहा है. ईरान की शर्तें मान ली गई है. होर्मुज से जहाजों की आवाजाही शुरू हो गई है. इन सबके बीच सबसे ज्यादा फायदा कच्चे तेल को हुआ है. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट देखी जा रही है. वहीं ईरानी तेल पर मिली छूट के बाद भारत को बड़ा मौका मिल गया है. भारत को रूस के अलावा तेल का एक और बड़ा सप्लायर मिल गया है, जिससे कच्चे तेल की खरीद आसान और सस्ती है. इस तेल का विकल्प खुलने से भारत के तेल संकट की समस्या खत्म हो सकती है. ईरान के तेल से भरे जहाजों का जखीरा भारत के पास खड़े हैं और बस हरी झंडी दिखाए जाने का इंतजार कर रहे है, लेकिन क्या भारत के लिए इन तेलों की खरीद आसान है? क्या भारत ईरान से कच्चा तेल फिर से खरीदेगा?
दरअसल शांति समझौते के बीच अमेरिका ने ईरान को बड़ी राहत देते हुए क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी तौर पर हटा लिया है. अमेरिका ने ईरान को 60 दिनों की छूट दी है. जिसके तहत 21 अगस्त 2026 तक ईरान वैध तरीके से होर्मुज के रास्ते तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बिक्री कर सकेगा. 8 साल बाद ईरानी तेल के निर्यात पर छूट दी गई है. जैसे ही अमेरिका ने प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया, ईरानी अधिकारियों , ट्रेडर, बिचौलिये और नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी से जुड़े अधिकारी भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में रिफाइनरों से संपर्क साधने में जुट गए हैं.
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट और वोर्टेक्स के डेटा के मुताबिक अमेरिकी छूट मिलने के बाद ईरान तेल सप्लाई का दायरा बढ़ाने की जुगत में लग गया है. ईरान के पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है. करीब 209 अरब बैरल कच्चे तेल का भंडार रखने वाला ईरान अब तक तेल निर्यात नहीं कर पा रहा था, उसे अपना अधिकांश तेल चीन को बेचना पड़ता था, लेकिन अब वो इसका दायरा तेजी से बढ़ाना चाहता है. जिसके लिए ईरानी अधिकारी, तेल सप्लायर भारत से संपर्क साध रहे हैं. तेल निर्यात के प्रतिबंधों में अस्थायी ढील के बाद तेहरान समुद्र में घूम रहे अपने तेल टैंकरों में जमा कच्चे तेल के लिए खरीदार खोजने में जुट गया है.
क्या भारत खरीदेगा ईरान से कच्चा तेल ?
ब्लूमबर्ग डेटा के मुताबिक 22 जून तक समंदर में लगभग 6.8 करोड़ बैरल कच्चा ईरानी तेल और कंडेनसेट तैर रहा है. इसमें से 85 फीसदी तेल टैंकर ऐसे हैं, जिनका कोई पक्का डेस्टिनेशन नहीं है. ईरान इन तेलों के लिए नया खरीदार खोज रहा है.इसके लिए भारत से संपर्क साधा जा रहा है. दरअसल ये कार्गों भारतीय तट के नजदीक है, जहां से उसे सप्लाय करना आसान है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत इन ईरानी तेलों को खरीदेगा? ईरान तेल बेचने के लिए जितनी जल्दीबाजी में है, एशियाई देश खरीदारी के लिए उस तरह की जल्दीबाजी नहीं दिखा रहे हैं. दरअसल होर्मुज बंद होने की वजह से कई रिफाइनरियों ने तेल सप्लायर का वैकल्पिक इंतजाम कर रखा है, ऐसे में ईरानी तेल की जरूरत कम हो जाती है.
अमेरिका ने ईरान को अस्थायी छूट दी है,यानी ये कभी भी बीच में खत्म हो सकती है. वहीं यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के देशों ने अभी भी ईरानी तेल पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिससे फाइनेंसिंग और बीमा व्यवस्थाओं में मुश्किलें आ रही हैं. इससे अलावा कई पोर्ट्स ऐसे हैं, जो'डार्क फ्लीट'से जहाजों को लेने के लिए तैयार नहीं है. Kpler के मॉडलिंग और रिफाइनिंग लीड एनालिस्ट सुमित रिटोलिया की माने तो उन्हें शक है कि चीन के अलावा कोई और देश ईरानी तेल की खरीद में कोई खास बढ़ोतरी करेगा. चूंकि रिफाइनरी की प्लानिंग साइकिंल 2 से 3 महीने पहले से चलती हैं और ईरानी तेल को सिर्फ 60 दिनों की अस्थायी छूट मिली है. यानी अधिकांश रिफाइनरियों ने अगस्त तक के लिए इंपोर्ट का इंतजाम पहले से कर रखा है. ऐसे में ईरानी तेल की खरीद की उम्मीद कम है.
भारत की रिफाइनरियां प्रतिबंधित कच्चे तेल की खरीद से दूरी बनाती है.भारतीय रिफाइनरों ने अगस्त के पहले हफ्ते तक तेल आयात का इंतजाम कर लिया है. रूस से तेल की सप्लाई अच्छी बनी हुई है. अमेरिका और वेनेजुएला जैसे देशों से भी आयात किया जा रहा है. चूंकि ईरानी तेल पर छूट सिर्फ 60 दिनों के लिए ऐसे में भारत या अन्य देश अपने पुराने सप्लायरों से संबंध बिगाड़ना या खरीद कम करना नहीं चाहेगा. ऐसे में अगर तेल की कीमत और उसपर छूट आकर्षक हो, तो खरीद की संभावना बन सकती है.