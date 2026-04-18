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Hindi Newsबिजनेसअमेर‍िका का यू-टर्न...रूसी तेल पर भारत को म‍िली राहत; एक महीने के लि‍ए छूट बढ़ने से क्‍या होगा फायदा

अमेर‍िका का यू-टर्न...रूसी तेल पर भारत को म‍िली राहत; एक महीने के लि‍ए छूट बढ़ने से क्‍या होगा फायदा

Strait of Hormuz: ईरान ने स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज हो खोल द‍िया है. इससे दुन‍ियाभर में तेल सप्‍लाई सामान्‍य होने की उम्‍मीद की जा रही है. दूसरी तरफ से अमेर‍िका ने रूसी तेल पर लगाई पाबंदी पर भारत को एक महीने के लि‍ए छूट दे दी है. क्रूड ऑयल के दाम में भी बड़ी ग‍िरावट देखी जा रही है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 18, 2026, 12:00 PM IST
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क्रूड कर दाम ग‍िरकर 83 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर आ गया. (file pic)
क्रूड कर दाम ग‍िरकर 83 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर आ गया. (file pic)

Russian Oil Sanctions: ईरान की तरफ से होर्मुज स्‍ट्रेट को सभी देशों के ल‍िए खोल द‍िया गया है. इसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में बड़ी ग‍िरावट देखी जा रही है. अब अमेर‍िका ने भारत समेत कई देशों को रूस से सस्‍ता तेल और पेट्रोल‍ियम प्रोडक्‍ट खरीदने के ल‍िए दी जा रही छूट को एक महीने के ल‍िए बढ़ा द‍िया है. अमेर‍िका के इस फैसले के बाद दुन‍ियाभर के ऑयल मार्केट में चल रही अस्‍थ‍िरता कम होगी और क्रूड का दाम भी नीचे आएगा. यह छूट समुद्र में जहाजों पर पहले से लदे रूसी तेल पर दी गई है. इस फैसले को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की तरफ से जारी क‍िया गया.

दो दिन पहले अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की तरफ से सख्‍त रुख जाह‍िर करते हुए कहा गया था क‍ि रूसी और ईरानी तेल पर दी गई छूट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा था, हम रूसी तेल पर जनरल लाइसेंस का र‍िन्‍यूअल नहीं करेंगे. लेकिन अब ट्रेजरी ड‍िपार्टमेंट की तरफ से नया लाइसेंस जारी कर द‍िया गया है. नई छूट 17 अप्रैल को लदे रूसी तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्‍ट पर लागू होगी और अगले महीने की 16 मई तक जारी रहेगी. इससे पहले दी गई छूट का समय 11 अप्रैल को खत्म हो गया था.

यह भी पढ़ें: होर्मुज खुलने के बाद क्रूड ऑयल धड़ाम, सस्‍ता होगा पेट्रोल-डीजल? चेक करें आज का रेट

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क्रूड का दाम चढ़कर र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचा

अमेर‍िका की तरफ से यह छूट इसलिए दी जा रही है क्‍योंक‍ि अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान के ख‍िलाफ क‍िये गए हमलों से ग्‍लोबल एनर्जी सप्‍लाई बुरी तरह प्रभाव‍ित हुई थी. 28 फरवरी 2026 से शुरू हुए युद्ध के बाद ईरान ने अहम समुद्री रास्ते 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को बंद कर द‍िया था. तेल और गैस की सप्लाई चेन टूटने से दुन‍ियाभर में तेल की क‍िल्‍लत होने लगी थी. इस समुद्री रास्‍ते से दुन‍ियाभर की जरूरत का 20 प्रत‍िशत तेल और गैस आयात-न‍िर्यात क‍िया जाता है. सप्‍लाई में ग‍िरावट आने से क्रूड के दाम चढ़कर र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए. इसका असर व‍िकासशील देशों की इकोनॉमी पर देखने को म‍िला.

बाजार में तेल का दवाब होगा कम, दाम में म‍िली राहत

मार्च में दी गई छूट से 14 करोड़ बैरल ईरानी तेल मार्केट में पहुंच सका था, इससे दबाव कुछ कम हुआ. लेकिन अब यह छूट खत्म होने वाली थी. अब रूसी तेल को राहत म‍िलने के बाद बाजार में स्थिरता आने की उम्मीद है. रूसी राष्ट्रपति के विशेष दूत किरिल दिमित्रियेव ने कहा था कि छूट से करीब 10 करोड़ बैरल रूसी क्रूड ऑयल बाजार में आ सकता है. यह दुनियाभर में एक द‍िन में होने वाले प्रोडक्‍शन के बराबर है. इस छूट के बाद रूस को अत‍िर‍िक्‍त आमदनी होने की उम्‍मीद है.

यह भी पढ़ें: अक्षय तृतीया से पहले सस्‍ते हुए सोने में आएगी तेजी?दाम चढ़ने से पहले करा लें बुक‍िंग

अमेर‍िका की तरफ से ल‍िये गए इस फैसले से उन देशों को राहत म‍िलने की उम्‍मीद है, जो सस्ते रूसी तेल पर निर्भर हैं. इससे इम्‍पोर्ट ब‍िल में कमी आ सकती है और तेल के दाम स्थिर रखने में मदद मिलेगी.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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