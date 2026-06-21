/होर्मुज में भारत का गजब दांव, शटर डाउन होने से पहले निकल गए तेल के 3 टैंकर, नाकेबंदी से पहले बड़ी राहत

ईरान की घोषणा के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग में सुरक्षित आवाजाही जारी है और अमेरिकी सेना स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. सेंटकॉम के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिन्स ने कहा, 'ईरान होर्मुज को नियंत्रित नहीं करता. जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है और अमेरिकी बल यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह स्थिति बनी रहे.' अमेरिकी सेना के अनुसार शनिवार को 55 व्यापारिक जहाजों ने इस मार्ग से होकर आवाजाही की. इनमें 1.7 करोड़ बैरल से अधिक तेल भेजा गया है. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चेतावनी दी है कि यदि वार्ता सफल नहीं हुई तो अमेरिका स्वयं होर्मुज मार्ग पर शुल्क लगाने पर विचार कर सकता है.