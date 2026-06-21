/होर्मुज में भारत का गजब दांव, शटर डाउन होने से पहले निकल गए तेल के 3 टैंकर, नाकेबंदी से पहले बड़ी राहत

India Gets Major Relief : ईरान द्वारा होर्मुज को फिर से बंद किए जाने के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शनिवार को बताया कि भारतीय ध्वज वाले तीन कच्चा तेल टैंकर देश वैभव, देश विभोर और सैनमार हेराल्ड- सुरक्षित रूप से होर्मुज पार कर चुके हैं और भारत की ओर बढ़ रहे हैं.
इन तीनों टैंकरों में 8.6 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल लदा हुआ है, साथ ही इन जहाजों पर कुल 94 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं. मंत्री ने बताया कि तीनों जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज पार कर चुके हैं और निर्धारित बंदरगाहों की ओर अग्रसर हैं.
जानकारी के अनुसार, 'देश वैभव' 24 जून को गुजरात के वाडीनार बंदरगाह पहुंचने की संभावना है. वहीं 'देश विभोर' भी 24 जून को गुजरात के सिक्का बंदरगाह पहुंचेगा. तीसरा टैंकर 'सैनमार हेराल्ड' 1 जुलाई को ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पहुंचने वाला है.
सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'भारतीय ध्वज वाले तीन कच्चा तेल टैंकर- देश वैभव, देश विभोर और सैनमार हेराल्ड- 8.6 लाख मीट्रिक टन से अधिक कार्गो और 94 भारतीय चालक दल के सदस्यों के साथ आज सफलतापूर्वक होर्मुज पार कर चुके हैं और भारत की ओर आ रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत सरकार देश के समुद्री हितों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. हमारा मंत्रालय सभी संबंधित एजेंसियों के साथ सक्रिय समन्वय कर रहा है ताकि भारतीय नाविकों और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.'
Safe passage secured!
3 Indian-flagged crude oil tankers, Desh Vaibhav, Desh Vibhor and Sanmar Herald carrying over 8.6 Lakh MT of cargo with 94 Indian crew members have successfully transited the Strait of Hormuz today and are en route to India.
Under the decisive leadership…
— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) June 20, 2026
तीनों भारतीय टैंकरों का सुरक्षित पारगमन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ईरान ने एक बार फिर होर्मुज को बंद करने की घोषणा की है. ये जलमार्ग दुनिया में तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है. इससे पहले अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम समझौते के बाद इस मार्ग को कुछ समय के लिए खोला गया था. लेकिन रविवार को स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों की बैठक से ठीक पहले तेहरान ने लेबनान में इजरायल की कथित कार्रवाई को युद्धविराम का उल्लंघन बताते हुए होर्मुज को फिर से बंद करने का फैसला किया.
ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई के सलाहकार मोहम्मद मोखबर ने अमेरिका पर 14 बिंदुओं वाले अंतरिम समझौते की पहली शर्त लागू न करने का आरोप लगाया. उनके अनुसार, समझौते में सभी मोर्चों पर युद्धविराम शामिल था, जिसमें लेबनान भी शामिल है. मोखबर ने कहा कि जब तक समझौता केवल कागजों तक सीमित रहेगा, तब तक मध्य पूर्व से ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित रहेगी। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने भी चेतावनी दी है कि होर्मुज के पास आने वाले जहाजों को जोखिम का सामना करना पड़ सकता है.
ईरान की घोषणा के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग में सुरक्षित आवाजाही जारी है और अमेरिकी सेना स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. सेंटकॉम के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिन्स ने कहा, 'ईरान होर्मुज को नियंत्रित नहीं करता. जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है और अमेरिकी बल यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह स्थिति बनी रहे.' अमेरिकी सेना के अनुसार शनिवार को 55 व्यापारिक जहाजों ने इस मार्ग से होकर आवाजाही की. इनमें 1.7 करोड़ बैरल से अधिक तेल भेजा गया है. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चेतावनी दी है कि यदि वार्ता सफल नहीं हुई तो अमेरिका स्वयं होर्मुज मार्ग पर शुल्क लगाने पर विचार कर सकता है.
हालांकि देश वैभव, देश विभोर और सैनमार हेराल्ड होर्मुज से बाहर निकल चुके हैं. लेकिन, जानकारी के अनुसार कुछ भारतीय ध्वज वाले अन्य मालवाहक जहाज अब भी होर्मुज के दूसरी ओर फंसे हुए हैं.