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होर्मुज में भारत का गजब दांव, शटर डाउन होने से पहले निकल गए तेल के 3 टैंकर, नाकेबंदी से पहले बड़ी राहत

ईरान द्वारा होर्मुज को फिर से बंद किए जाने के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 21, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:44 AM IST
होर्मुज में भारत का गजब दांव, शटर डाउन होने से पहले निकल गए तेल के 3 टैंकर, नाकेबंदी से पहले बड़ी राहत
Image Credit: X/social media/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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