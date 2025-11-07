Advertisement
Gold ETF पर टूट पड़े लोग, महीनेभर में ₹7500 करोड़ से ज्यादा का निवेश, इस दीवानगी की वजह भी समझिए

  सोने को लेकर लोगों की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है. सिर्फ फिजिकल गोल्ड ही नहीं गोल्ड ईटीएफ भी लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है. भारत में Gold Exchange-Traded Funds (ETFs) के प्रति निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 07, 2025, 10:05 PM IST
Gold ETF:  सोने को लेकर लोगों की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है. सिर्फ फिजिकल गोल्ड ही नहीं गोल्ड ईटीएफ भी लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है. भारत में Gold Exchange-Traded Funds (ETFs) के प्रति निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है. आंकड़े इस बात क गवाही दे रहे हैं कि गोल्ड को लेकर निवेशकों का उत्साह कितना खास है.अक्टूबर 2025 में देश के Gold ETFs में 850 मिलियन डॉलर यानी करीब 7539.5 करोड़ रुपये का निवेश आया.  जियोपॉलिटिकल टेंशन और इक्विटी मार्केट वोलैटिलिटी के बीत के बीच निवेशकों का रुझान अब सुरक्षित निवेश विकल्प गोल्ड की ओर बढ़ा है.  

गोल्ड ईटाएफ में बढ़ा निवेश  

भारत में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) में अक्टूबर में कुल 850 मिलियन डॉलर का नेट इनफ्लो दर्ज किया गया है, जिससे इस साल कुल इनफ्लो रिकॉर्ड 3.05 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो गोल्ड ईटीएफ में निवेश का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है.  यह जानकारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्लूजीसी) की ओर से जारी किए गए डेटा में दी गई. हालांकि, अक्टूबर में दर्ज किया गया इनफ्लो सितंबर में आए 911 मिलियन डॉलर के मुकाबले 6 प्रतिशत कम है, लेकिन एशिया में यह दूसरा सबसे बड़ा मासिक इनफ्लो रहा है.  

अमेरिका ने मारी बाजी 

डेटा के मुताबिक, यह लगातार पांचवां महीना है, जब गोल्ड में इनफ्लो सकारात्मक रहा है, जिसे कुल एयूएम 11.3 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. वैश्विक स्तर पर बीते महीने ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ इनफ्लो 8.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. अक्टूबर के दौरान गोल्ड ईटीएफ निवेश में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा. वहीं, अमेरिका 6.33 अरब डॉलर के निवेश के साथ पहले स्थान और 4.51 अरब डॉलर के साथ चीन दूसरे स्थान पर रहा. जापान 499.5 मिलियन डॉलर के साथ चौथे और फ्रांस 312 मिलियन डॉलर के साथ पांचवें स्थान पर था.  

दूसरी तरफ, बीते महीने कई यूरोपीय बाजारों में गोल्ड ईटीएफ से निकासी देखने को मिली, जिसमें 3.5 अरब डॉलर के साथ यूके शीर्ष पर था.इसके बाद जर्मनी और इटली का स्थान था. ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ एयूएम मासिक आधार पर 6 प्रतिशत बढ़कर 503 अरब डॉलर हो गया है और कुल होल्डिंग 1 प्रतिशत बढ़कर 3,893 टन रह गई है.  

सोने की कीमत में तेजी  
इस साल सोने की कीमतों में करीब 50 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है, जिसने बड़ी संख्या में निवेशकों को आकर्षित किया है. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,20,231 रुपए है. हाल के महीनों में सोने में आई तेजी की अहम वजह वैश्विक अस्थिरता, रूस-यूक्रेन एवं हमास-इजरायल युद्ध और अमेरिकी टैरिफ हैं. आईएएनएस

