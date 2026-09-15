/PM मोदी ने भारत में बदल दिया गोल्ड का गेम, फेस्टिव सीजन से पहले 57% गिरा इम्पोर्ट, बचाए ₹29000 करोड़, ज्वेलर्स परेशान

Gold Demand: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोना नहीं खरीदने को लेकर देशवासियों से दो बार अपील की है. पहले मई और फिर 1 सितंबर को उन्होंने देशवासियों से अपील की और कहा कि अगर जरूरत ना हो, तो सोना नहीं खरीदे. पीएम मोदी की इस अपील का फेस्टिव सीजन खासकर दशहरा, धनतेरस, दीवाली में सोने की खरीदारी पर क्या असर होगा? अगर पीएम की अपील मानकर लोगों ने सोने से दूरी बनाई, तो ज्वैलरी सेक्टर पर इसका क्या असर दिखेगा ?
पीएम मोदी की गोल्ड ना खरीदने की अपील को लेकर ज्वैलरी सेक्टर की चिंता बढ़ी हुई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलरी एसोसिएशन की माने , तो इस अपील का असर इस साल सोने की खरीदारी पर दिखेगा. गोल्ड सेल्स में 10-12 फीसदी की गिरावट देखी जा सकती है. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को फेस्टिव सीजन माना जाता है, जिसमें लोग बढ़चढ़ कर सोना खरीदते हैं.
पीएम मोदी की सोना न खरीदने की अपील का असर भारत को गोल्ड इम्पोर्ट के आंकड़ों पर दिखा है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2026 में भारत के सोने का आयात सालाना आधार पर 57 फीसदी गिरकर 2.3 अरब डॉलर रह गया है. पिछले साल अगस्त 2025 में भारत ने 5.4 अरब डॉलर का गोल्ड इम्पोर्ट किया था. गोल्ड इम्पोर्ट घटने से विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होती है. सिर्फ एक साल में भारत ने सोने का आयात कम कर 3.1 अरब डॉलर (2,97,12,50,80,000 रुपये) की बचत कर ली है. भारत अपनी जरूरत का 90 फीसदी सोना आयात करता है. भारत के आयात बिल में क्रूड के बाद सोने की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है. आयात में गिरावट तो ठीक है, लेकिन जेम्स एंड जूलरी सेक्टर की टेंशन बढ़ी हुई है.
ऑल इंडिया ट्रेडर्स कॉन्फेडरेशन (CAIT) के मुताबिक बीते साल 2025 में धनतेरस पर करीब 60,000 करोड़ रुपए का सोना खरीदा गया था, जो 2024 से 25% ज्यादा था. इस साल इसमें गिरावट की उम्मीद की जा रही है. पीएम मोदी की अपील का सोने की खरीदारी पर असर तो दिखेगा ही, साथ-साथ बढ़ी कीमतें भी इसपर असर डालेंगी. सोने की कीमत में साल-दर-साल करीब 39% की तेजी आई है. पिछले सितंबर के मुकाबले इस साल सितंबर में सोने की कीमत 11100 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है. जिसका असर भी सोने की खरीदारी पर दिखेगा.
सोने की कमजोर मांग ज्वैलरी सेक्टर में व्यापार गिरावट ला सकता है. Metals Focus के मुताबिक, 2026 की पहली छमाही (H1) में भारत में ज्वैलरी की खपत सालाना आधार पर 17% कम रही. अगर फेस्टिव सीजन में ये गिरावट ऐसी ही रही, तो इस सेक्टर को भारी नुकसान पहुंच सकता है. भारत का जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर देश की GDP में लगभग 7% का योगदान देता है. 50 लाख से अधिक लोग इस सेक्टर से जुड़े हैं. गिरती सेल इस सेक्टर पर दबाव बढा सकती है.