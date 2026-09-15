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PM मोदी ने भारत में बदल दिया गोल्ड का गेम, फेस्टिव सीजन से पहले 57% गिरा इम्पोर्ट, बचाए ₹29000 करोड़, ज्वेलर्स परेशान

India Gold Import and Demand: पीएम मोदी की सोना ना खरीदने की अपील के बाद भारत में सोने का आयात कम हुआ है. फेस्टिव सीजन से पहले भारत का गोल्ड इम्पोर्ट 57 फीसदी गिरा है.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 15, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 05:24 PM IST
PM मोदी ने भारत में बदल दिया गोल्ड का गेम, फेस्टिव सीजन से पहले 57% गिरा इम्पोर्ट, बचाए ₹29000 करोड़, ज्वेलर्स परेशान

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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