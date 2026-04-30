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Hindi Newsबिजनेस30 साल के निचले स्तर पर सोने का आयात, इंपोर्ट गिरा फिर भी भारत का फायदा, देश की तिजोरी में कितना गोल्ड?

30 साल के निचले स्तर पर सोने का आयात, इंपोर्ट गिरा फिर भी भारत का फायदा, देश की तिजोरी में कितना गोल्ड?

Gold Import:   सोने का इंपोर्ट गिरकर 30  साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है. अप्रैल 2026 में भारत का गोल्ड इंपोर्ट गिरकर 15 मैट्रिक टन पर पहुंच गया. आयात भले गिरा है, लेकिन इसमें भारत के लिए फायदा भी छिपा है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 30, 2026, 08:35 PM IST
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30 साल के निचले स्तर पर सोने का आयात, इंपोर्ट गिरा फिर भी भारत का फायदा, देश की तिजोरी में कितना गोल्ड?

India Gold Reserve: ईरान-अमेरिका युद्ध और तेल संकट के बीच भारत में सोने के आयात में भारी गिरावट आई है. सोने का इंपोर्ट गिरकर 30 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है. अप्रैल 2026 में भारत का गोल्ड इंपोर्ट गिरकर 15 मीट्रिक टन पर पहुंच गया. भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड उपभोक्ता है, उसके आयात में गिरावट सोने की कीमतों को प्रभावित करेगी.  भले ही भारत का गोल्ड इंपोर्ट गिरा है, लेकिन इसमें भारत के लिए फायदा भी छिपा हुआ है. 

सोने के आयात में गिरावट क्यों आई ? 

कोविड के समय को छोड़ दें तो बीते तीन दशक में सोने के आयात में अप्रैल 2026 में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है.अप्रैल में सोने का आयात 15 मीट्रिक टन पर पहुंच गया. जिसकी सबसे बड़ी वजह टैक्स की बढ़ी डिमांड है. सोना आयात करने के लिए अधिकृत बैंकों और कस्टम के बीच टैक्स डिमांड को लेकर बढ़े विवाद की वजह से सोने के आयात में मुश्किल आई है.  बता दें कि भारत के पास 880 टन सोना उसके गोल्ड रिजर्व में है.  

सोने पर टैक्स को लेकर क्या है विवाद  

सोने की शिपमेंट रुकने की वजह 3 फीसदी का एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) टैक्स है, जिसे लेकर बैंक और कस्टम के बीच विवाद बढ़ गया है. 2017 में, जब भारत ने IGST टैक्स को अपनाया था, तब सोना आयात करने वाले बैंकों को 3% कर से छूट दी गई थी. बैंकों का कहना है कि सरकार ने पहले सोने के आयात को अधिकृत करने वाले औपचारिक सरकारी आदेश जारी करने में देरी की और अब बैंकों पर ये टैक्स लगाया जा रहा है.  अप्रैल 2026 में भारत ने 35 टन सोना आयात किया था, साल 2025-26 में हर महीने करीब 60 टन सोने रा आयात किया गया था. अप्रैल 2026 में इसमें बड़ी गिरावट आई और ये गिरकर 15 टन पर पहुंच गया, जिसपर करीब 1.3 अरब डॉलर का खर्च किया गया, जो कि उसके औसत मंथली खर्च से 6 अरब डॉलर से काफी कम है. अक्षय तृतीया के बावजूद अप्रैल में सोने के आयात में ये कमी आई है.  

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सोने के आयात में कमी से फायदा भी 

 पहले आयात के लिए औपचारिक अथॉरिटी देने में देरी, फिर सीमा शुल्क को लेकर विवाद से सोने के आयात में गिरावट आई है.  बैंकों का 8 टन सोना सीमा शुल्क विवाद के चलते वॉल्ट में फंसा है. भारत के सोने के आयात में कमी के गोल्ड की कीमतों पर असर पड़ सकता है. वहीं टैक्स डिमांड के चलते सोने के आयात में कमी से भारत के व्यापार घाटे (Trade Deficit) में कमी आ सकती है. सोने के आयात को धीमा करके विदेशी मुद्रा को बाहर जाने से रोककर भारतीय रुपये को मजबूती मिलेगी.   

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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