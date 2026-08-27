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Explainer: भारत ने एक्सपोर्ट में गाड़े झंडे, 200 अरब डॉलर पर आंकड़ा; महंगे तेल और सोने ने क्यों बढ़ाई टेंशन?

Crude Oil Price: भारत का निर्यात का आंकड़ा पांच महीने के दौरान 200 डॉलर के पार पहुंच गया है. इस रफ्तार से पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान इसके 500 अरब डॉलर के पार जाने की उम्मीद है. लेकिन तेल और सोने के दाम को लेकर चिंता क्यों बनी हुई है? आइए जानते हैं-

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 27, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 12:13 PM IST
Explainer: भारत ने एक्सपोर्ट में गाड़े झंडे, 200 अरब डॉलर पर आंकड़ा; महंगे तेल और सोने ने क्यों बढ़ाई टेंशन?
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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