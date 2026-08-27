/Explainer: भारत ने एक्सपोर्ट में गाड़े झंडे, 200 अरब डॉलर पर आंकड़ा; महंगे तेल और सोने ने क्यों बढ़ाई टेंशन?

India Export-Import: एक तरफ दुनिया की बड़ी-बड़ी इकोनॉमी महंगाई और मंदी के डर से जूझ रही हैं. दूसरी तरफ भारतीय इकोनॉमी ने ग्लोबल लेवल पर अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है. आंकड़ों के अनुसार मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के दौरान 21 अगस्त तक देश का एक्सपोर्ट 200 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है. यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है. देश से विदेश में भेजे जाने वाले सामान में लगातार 15 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. इस प्रदर्शन से सरकार के हौसले इतने बुलंद हो गए कि इस बार 500 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट का महा रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद जताई जा रही है.
निर्यात में आए उछाल के बाद सवाल यह है कि आखिर अचानक भारतीय सामान की डिमांड विदेश में इतनी कैसे बढ़ गई? निर्यात में आए उछाल के पीछे पेट्रोलियम और मोबाइल सेक्टर का हाथ माना जा रहा है. आइए जानते हैं जंग के दौरान कमजोर रुपये से नुकसान की जगह फायदा कैसे हुआ?
जब यह बताया जाता है कि भारत का 'गुड्स एक्सपोर्ट' 200 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि देश ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर (1 अप्रैल से शुरू फाइनेंशियल ईयर) के शुरुआती करीब पांच महीने में दुनियाभर के देशों को 200 अरब डॉलर (करीब 16.7 लाख करोड़) का सामान बेचा है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केवल अगस्त के तीसरे हफ्ते में ही निर्यात का आंकड़ा 25 अरब डॉलर को पार कर गया. भारतीय एक्सपोर्ट में लगातार करीब 15 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज की जा रही है. जानकारों की तरफ से अनुमान जताया जा रहा है कि यदि यही रफ्तार बनी रही तो मार्च आते-आते देश का निर्यात पहली बार 500 अरब डॉलर के आंकड़े को छू सकता है.
देश के निर्यात को बढ़ाकर 500 अरब डॉलर करने का टारगेट नहीं है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सरकार ने बड़ा विजन रखा है. उन्होंने बताया कि आने वाले कुछ साल के दौरान भारत का कुल निर्यात पहली बार बढ़कर 1 ट्रिलियन डॉलर (1000 अरब डॉलर) के लेवल पर पहुंच जाएगा. सर्विस एक्सपोर्ट में भारत पहले से ही आईटी कंपनियों टीसीएस, इंफोसिस आदि के दम पर काफी मजबूत है. गुड्स एक्सपोर्ट के जुड़ने से यह 1 ट्रिलियन का सपना हकीकत में बदल सकता है.
देश के निर्यात में देखी जा रही शानदार ग्रोथ के पीछे खासतौर पर दो सेक्टर्स का हाथ है. इनमें पहला पेट्रोलियम प्रोडक्ट (Petroleum Products) और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स व मोबाइल फोन का निर्यात है. बहुत से लोग यह जानकार हैरान हो जाते हैं कि भारत क्रूड ऑयल (Crude Oil) खरीदता है लेकिन पेट्रोल और डीजल का एक्सपोर्ट (Export) करता है. आपको बता दें भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल विदेशों से मंगाता है. लेकिन भारत के पास दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन रिफाइनरी हैं. भारत की दिग्गज रिफाइनरियां कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल (ATF) बनाते हैं और फिर इसे दूसरे देशों को महंगे दाम पर बेचते हैं. यही कारण है पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा बन गए हैं.
कुछ साल पहले तक भारत मोबाइल फोन के लिए पूरी तरह चीन पर निर्भर था. लेकिन अब यह सिस्टम पूरी तरह बदल चुका है. सरकार की पीएलआई (PLI) स्कीम के तहत ऐपल (Apple) और सैमसंग (Samsung ) जैसी दुनिया की नामी-गिरामी कंपनियां भारत के अंदर ही फोन बना रही हैं. भारत में बने आईफोन अमेरिका और यूरोप के मार्केट में बेचे जा रहे हैं . इससे देश के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का निर्यात रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है.
पेट्रोलियम और मोबाइल के अलावा, इंजीनियरिंग गुड्स (Engineering Goods) ने भी देश का निर्यात बढ़ाने में मदद की है. इंजीनियरिंग गुड्स की बात करें तो इसमें गाड़ियों के पार्ट्स, बड़ी मशीनरी, लोहे व स्टील के प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल इक्युपमेंट शामिल हैं. जुलाई 2026 के आंकड़ों पर नजर डालें तो ईईपीसी इंडिया (EEPC India) के अनुसार इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट 18 प्रतिशत की बड़ी छलांग लगाकर 12.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. मिडिल ईस्ट (Middle East) में चल रही जंग और तनाव के कारण सऊदी अरब जैसे देशों को छोड़ दें तो दुनिया का करीब-करीब हर बड़ा देश भारत से इंजीनियरिंग प्रोडक्ट खरीदता है.
डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट को इकोनॉमी के लिए सही नहीं माना जाता. लेकिन एक्सपोर्ट (निर्यात) के मामले में यह वरदान साबित होता है. मान लीजिए अमेरिकी कंपनी भारत से कोई सामान खरीदती है, जिसकी कीमत 10 डॉलर है. यदि एक डॉलर की कीमत 70 रुपये है तो भारतीय एक्पोर्टर को 700 रुपये मिलेंगे. लेकिन यदि रुपया कमजोर होकर डॉलर 90 रुपये के लेवल पर पहुंच जाए तो उस 10 डॉलर के सामान के लिए भारतीय निर्यातक को 900 रुपये मिलेंगे. इससे भारतीय सामान विदेशी बाजार में सस्ता हो जाता है और विदेशी खरीदार भारतीय सामान की तरफ से आकर्षित होने लगते हैं. इससे भारतीय सामान की डिमांड बढ़ जाती है.
भारत ने पिछले कुछ समय से अपने एक्सपोर्ट के लिए अमेरिका और यूरोप पर निर्भर रहना छोड़ दिया है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जुलाई के बीच नए मार्केट में भारतीय सामान की डिमांड में भारी उछाल आया है. चीन में भी कुछ भारतीय सामानों की डिमांड बढ़ी है. इसके अलावा अफ्रीकी देशों में भारत की दवाइयां (फार्मास्युटिकल्स), टू-व्हीलर्स और मशीनरी की डिमांड तेजी से बढ़ी है.
वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों के साथ भी भारत का ट्रेड रिलेशन पहले से मजबूत हुआ है.
देश के हर सेक्टर में जश्न का माहौल है, वहीं भारत की टेक्सटाइल इंडस्ड्री (Textile Industry) अभी भी दबाव में है. इसका कारण यह है कि कपड़े के निर्यात में भारत को बांग्लादेश और वियतनाम से कड़ी टक्कर मिल रही है. इन देशों में लेबर काफी सस्ती है और वहां की सरकारों ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कई टैक्स छूट दे रखी हैं. यूरोप और अमेरिका में गहराई मंदी के कारण वहां के लोगों ने कपड़ों पर खर्च करना कम कर दिया है. इसका सीधा असर देश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर पड़ा है.
एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भारत भले ही झंडे गाड़ रहा है, लेकिन दूसरा पहलू आयात (Import) को लेकर है. देश की इकोनॉमी आयात को लेकर भारी दबाव में है-
इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल और खेती में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर (Fertilizer) के दाम काफी ऊपर हैं. भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है, इसलिए देश का आयात बिल बहुत ज्यादा आ रहा है.
भारतीयों का सोने के प्रति प्यार किसी से छिपा नहीं है. इंटरनेशनल मार्केट में सोने की बढ़ती कीमतों ने भी देश के आयात बिल को बढ़ाया है. हालांकि, राहत की बात यह है कि पिछले कुछ महीने के दौरान सोने के आयात बिल में थोड़ी नरमी देखने को मिली है.
ट्रेड डेफिसिट को लेकर भी चिंता बनी हुई है. जब कोई देश निर्यात कम करता है और आयात ज्यादा करता है तो दोनों के बीच के अंतर को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं. भले ही देश का निर्यात बढ़कर 500 अरब डॉलर के लेवल पर पहुंच जाए, लेकिन यदि आयात उससे ज्यादा रहा तो इकोनॉमी पर दबाव हमेशा बना रहेगा.
भारत का 200 अरब डॉलर के निर्यात का आंकड़ा पार करना इस बात का साफ संकेत है कि 'मेक इन इंडिया' जैसी योजनाएं जमीन पर अपना असर दिखा रही हैं. दुनियाभर की कंपनियां 'चाइना प्लस वन' (चीन के अलावा किसी दूसरे देश में अपनी फैक्ट्री लगाना) पॉलिसी पर काम कर रही हैं. इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा भारतीय कंपनियों को मिल रहा है. हालांकि, सरकार को कुछ मोर्चों पर काम करने की जरूरत है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसी पारंपरिक ताकतों को फिर से जिंदा करना होगा और आयात बिल को कंट्रोल करने के लिए देश के अंदर ही क्रड ऑयल के विकल्प तलाशने होंगे.