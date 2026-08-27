/Explainer: भारत ने एक्सपोर्ट में गाड़े झंडे, 200 अरब डॉलर पर आंकड़ा; महंगे तेल और सोने ने क्यों बढ़ाई टेंशन?

जब यह बताया जाता है कि भारत का 'गुड्स एक्सपोर्ट' 200 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि देश ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर (1 अप्रैल से शुरू फाइनेंशियल ईयर) के शुरुआती करीब पांच महीने में दुनियाभर के देशों को 200 अरब डॉलर (करीब 16.7 लाख करोड़) का सामान बेचा है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केवल अगस्त के तीसरे हफ्ते में ही निर्यात का आंकड़ा 25 अरब डॉलर को पार कर गया. भारतीय एक्सपोर्ट में लगातार करीब 15 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज की जा रही है. जानकारों की तरफ से अनुमान जताया जा रहा है कि यदि यही रफ्तार बनी रही तो मार्च आते-आते देश का निर्यात पहली बार 500 अरब डॉलर के आंकड़े को छू सकता है.