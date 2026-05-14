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Sugar Export Ban: महंगाई से बचाने के लि‍ए सरकार का मास्टरस्ट्रोक, स‍ितंबर तक चीनी के न‍िर्यात पर लगाई रोक

Why Govt Ban Sugar Export: ईरान जंग के बीच बढ़ती महंगाई से देश की जनता को राहत देने के ल‍िए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. महंगाई से राहत देने और घरेलू लेवल पर चीनी की उपलब्धता बनाए रखने के ल‍िए सरकार ने कच्ची (Raw), सफेद और रिफाइन चीनी के एक्‍सपोर्ट पर बैन लगा द‍िया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 14, 2026, 08:28 AM IST
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Sugar Export: ईरान जंग के बीच बढ़ती महंगाई से देश की जनता को राहत देने के ल‍िए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. महंगाई से राहत देने और घरेलू लेवल पर चीनी की उपलब्धता बनाए रखने के ल‍िए सरकार ने कच्ची (Raw), सफेद और रिफाइन चीनी के एक्‍सपोर्ट पर बैन लगा द‍िया है. एक्‍सपोर्ट पर तत्‍काल प्रभाव से लागू क‍िया गया यह बैन 30 सितंबर 2026 तक रहेगा. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ग्‍लोबल लेवल पर फूड स‍िक्‍योर‍िटी और सप्‍लाई चेन को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. महंगाई और मानसून को लेकर अन‍िश्‍च‍ितता के बीच सरकार का यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है.

म‍िन‍िस्‍ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्‍ट्री (Ministry of Commerce and Industry) के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की तरफ से इसको लेकर ऑफ‍िश‍ियल नोट‍िफ‍िकेशन जारी कर द‍िया गया है. सरकार की तरफ से ल‍िया गया यह फैसला पिछले कुछ समय से चली आ रही पॉल‍िसी में बड़ा उलटफेर माना जा रहा है. इससे पहले तक चीनी के निर्यात को 'प्रतिबंधित' (restricted) कैटेगरी में रखा गया था. इसका मतलब था क‍ि कोटे के आधार पर एक तय मात्रा में एक्‍सपोर्ट की अनुमति दी जा सकती थी. लेकिन अब इसकी कैटेगरी बदलकर 'निषिद्ध' (prohibited) कर दी गई है.

न‍िर्यात पर पाबंदी के साथ कुछ रियायतें भी दी गईं

इस कैटेगरी का मतलब हुआ क‍ि देश से बाहर चीनी भेजना पूरी तरह बंद रहेगा. हालांकि, सरकार की तरफ से न‍िर्यात पर पाबंदी लगाने के साथ कुछ रियायतें भी दी गई हैं. यदि 13 मई से पहले चीनी की लोडिंग शुरू हो गई या गुड्स कस्‍टम ड्यूटी (goods customs duty) अधिकारियों को सौंपा जा चुका है तो ऐसे शिपमेंट के न‍िर्यात करने की अनुमति होगी. इसके अलावा, यदि कोई देश अपनी फूड स‍िक्‍योरि‍टी के लिए भारत सरकार से अनुरोध करता है तो उसे मानवीय आधार पर चीनी भेजी जा सकती है.

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देश में लगातार घट रहा चीनी का स्टॉक

इस बैन के पीछे का सबसे अहम कारण देश के अंदर चीनी का लगातार घटता हुआ स्टॉक है. आंकड़ों के अनुसार, आगामी सीजन में भारत में करीब 275 लाख टन चीनी का प्रोडक्‍शन होने की उम्मीद है. यदि इसमें 50 लाख टन के पुराने स्टॉक को भी जोड़ दें तो कुल उपलब्धता 325 लाख टन तक पहुंचती है. दूसरी तरफ देश के अंदर चीनी की सालाना ड‍िमांड ही करीब 280 लाख टन रहने का अनुमान है. इसका मतलब यह हुआ क‍ि साल के आख‍िर में देश के पास महज 45 लाख टन का स्टॉक बचेगा, जो क‍ि 2016-17 के बाद का सबसे निचला स्तर होगा.

सरकार किसी भी हालात में देश के अंदर चीनी की किल्लत नहीं होने देना चाहती, इसलिए आने वाले समय की जरूरतों के मद्देनजर यह एहतियाती कदम उठाया गया है. महंगाई को कंट्रोल करना ही सरकार की प्राथमिकता है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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