कॉरपोरेट इंडिया धमाकेदार ग्रोथ, ग्रेड ए ऑफिस स्पेस की मांग 70 मिलियन स्क्वायर फीट तक पहुंचने का अनुमान

वैश्विक अस्थिर व्यापारिक माहौल के बीच भारत के शीर्ष सात शहरों में ग्रेड ए ऑफिस स्पेस की मांग मजबूत बनी हुई है और यह 2025 में 70 मिलियन स्क्वायर फीट पहुंचने का अनुमान है. कोलियर्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, नई आपूर्ति करीब 60 लाख स्क्वायर फीट रहने का अनुमान है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 11, 2025, 02:08 PM IST
Office Space Demand: वैश्विक अस्थिर व्यापारिक माहौल के बीच भारत के शीर्ष सात शहरों में ग्रेड ए ऑफिस स्पेस की मांग मजबूत बनी हुई है और यह 2025 में 70 मिलियन स्क्वायर फीट पहुंचने का अनुमान है. कोलियर्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, नई आपूर्ति करीब 60 लाख स्क्वायर फीट रहने का अनुमान है. एशिया प्रशांत क्षेत्र में कॉरपोरेट्स वर्कप्लेस को लेकर बड़े फैसले ले रहे हैं और अपनी विविध वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्वालिटी और हाइब्रिड मॉडल्स आदि में निवेश कर रहे हैं.  

रिपोर्ट के अनुसार, एशिया-प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख ऑफिस मार्केट्स में वर्कस्पेस में हाइब्रिड वर्क, समावेशी रणनीतियां, कर्मचारी आवश्यकताओं को करना, स्थिरता को अपनाना और तकनीकी दक्षता सबसे प्रमुख घटक रहने की संभावना है. बड़ी बात यह है कि भारतीय ऑफिस बाजार पहले से ही अन्य बाजारों की तुलना में समावेशिता और स्थिरता को अधिक प्राथमिकता देता है.  

कोलियर्स के एमडी (ऑफिस सर्विसेज, इंडिया) अर्पित मेहरोत्रा ​​ने कहा, भारतीय कॉरपोरेट्स स्पष्ट रूप से स्थिरता और गुणवत्ता की ओर बढ़ रहे हैं, जो 2026 और उसके बाद वर्कस्पेस डेवलपमेंट के अगले चरण को गति प्रदान करेगा. आगामी ग्रेड ए आपूर्ति में 80 प्रतिशत से अधिक के ग्रीन-सर्टिफाइड होने की संभावना पर्यावरणीय लक्ष्यों के प्रति उद्योग की प्रतिबद्धता दिखाता है.भारत का ऑफिस मार्केट न केवल विस्तार कर रहा है, बल्कि रियल एस्टेट की गुणवत्ता और कर्मचारी अनुभव के मामले में भी तेजी से विकसित हो रहा है. 

रिपोर्ट में बताया गया कि फ्लेक्स स्पेस ने भी खुद को भारत के ऑफिस मार्केट के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में स्थापित कर लिया है.कोलियर्स इंडिया के नेशनल डायरेक्टर और रिसर्च हेड विमल नादर ने कहा ये स्पेस स्केलेबल समाधान प्रदान करते हैं जो कंपनियों को विकास और अनिश्चितता को सहजता से प्रबंधित करने में सक्षम बनाते हैं. विभिन्न क्षेत्रों में इनके बढ़ते उपयोग के साथफ्लेक्स स्पेस की हिस्सेदारी अगले कुछ वर्षों में ग्रेड ए कार्यालय की मांग का लगभग 20 प्रतिशत हो सकती है.आईएएनएस

