/महंगे तेल का स्पीड ब्रेकर भी नहीं रोक पाएगा भारत की रफ्तार, 8% के ग्रोथ रेट से दौड़ेगी इकोनॉमी : नीलकंठ मिश्रा

India Growth Rate: खाड़ी युद्ध की वजह से देश में महंगाई बढ़ रही है. कच्चे तेल के दाम बढ़ने से पेट्रोल-डीजल महंगा हो रहा है. सिलेंडर के दाम बढ़ने से खाने-पीने की चीजें महंगी हो रही है. 10 रुपये वाली चाय अब 15 रुपये की हो गई, तो समोसा 20 रुपये पर पहुंच गया. महंगाई भले बढ़ रही हो, लेकिन वो भारत की रफ्तार को रोक नहीं पाएगी. मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से बढ़ रहे तनाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था 8 फीसदी से अधिक की रफ्तार से बढ़ेगी. ये दावा किया है, विश्व बैंक में भारत के नवनियुक्त कार्यकारी निदेशक नीलकंठ मिश्रा (Neelkanth Mishra) ने.
भारत की मजबूत रफ्तार
उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि अगर तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जाने पर भी उसके विकास दर पर असर नहीं होगा. महंगा तेल भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार नहीं पाएगा. उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमत सौ डॉलर के पार जाने पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर सीमित होगा और दबाव 2 फीसदी से आसपास रहेगा. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कोविड महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, ऊंची महंगाई जैसी चुनौतियां भारत के रफ्तार को रोक नहीं पाई है.
उन्होंने कहा कि वित्तीय और मौद्रिक सख्ती के बावजूद वित्त वर्ष 2025 में भारत ने 7.1 फीसदी के विकास दर को हासिल किया है. उन्होंने कहा कि अब भारत की स्थिति बदल रही है. मजबूत संकेतों के बीच भारत के विकास दर 8 फीसदी से अधिक रहने की संभावना जताई जा रही है. देश में सीमेंट की मांग बढ़ रही है, कारों की सेल बढ़ रही है, निर्माण गतिविधियां तेजी से हो रही है.
उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा कि चुनौती कच्चा तेल नहीं, बल्कि करेंसी है. रुपये की कमजोरी पर लगातार नजर बनाए रखने की जरूरत हैं. उन्होंवे कहा कि जिस तरह से वैश्विक परिस्थितियां बनी हुई है, डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, भारत की करेंसी कमजोर हो रही है. उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि मार्च 2027 तक स्थिति और बेहतर हो सकती है.