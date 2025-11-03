Advertisement
trendingNow12986470
Hindi Newsबिजनेस

गिफ्ट निफ्टी ने अक्टूबर में दर्ज किया अब तक का सबसे अधिक 106.22 अरब डॉलर का टर्नओवर

मल्टी-एसेट एक्सचेंज एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज (एनएसईआईएक्स) ने सोमवार को कहा कि निफ्टी के इंटरनेशनल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट - गिफ्ट निफ्टी- ने अक्टूबर में अब तक का सबसे अधिक 106.22 अरब डॉलर का मासिक टर्नओवर दर्ज किया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 03, 2025, 01:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गिफ्ट निफ्टी ने अक्टूबर में दर्ज किया अब तक का सबसे अधिक 106.22 अरब डॉलर का टर्नओवर

GIFT Nifty: मल्टी-एसेट एक्सचेंज एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज (एनएसईआईएक्स) ने सोमवार को कहा कि निफ्टी के इंटरनेशनल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट - गिफ्ट निफ्टी- ने अक्टूबर में अब तक का सबसे अधिक 106.22 अरब डॉलर का मासिक टर्नओवर दर्ज किया है. इससे पहले उच्चतम मासिक टर्नओवर 102.35 अरब डॉलर मई 2025 में दर्ज किया गया था. इस दौरान करीब 2.11 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स का कारोबार हुआ था.  

एक्सचेंज बयान में कहा गया कि यह उपलब्धि भारत की ग्रोथ स्टोरी के बेंचमार्क के रूप में गिफ्ट निफ्टी में निवेशकों के भरोसे को दिखाता है. 3 जुलाई 2023 को फुल-स्केल ऑपरेशन शुरू होने के बाद से, गिफ्ट निफ्टी ने अक्टूबर 2025 तक 52.77 मिलियन से अधिक कॉन्ट्रैक्ट और कुल 2.40 ट्रिलियन डॉलर का टर्नओवर दर्ज किया है. गिफ्ट निफ्टी के फुल-स्केल ऑपरेशन शुरू होने के बाद से एनएसईआईएक्स पर ट्रेडिंग टर्नओवर तेजी से बढ़ रहा है.  

एनएसई के अनुसार हमें गिफ्ट निफ्टी की सफलता देखकर खुशी हो रही है और हम सभी पार्टिसिपेंट्स को उनके जबरदस्त सपोर्ट और गिफ्ट निफ्टी को एक सफल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं. एक्सचेंज ने पहले बताया था कि गिफ्ट निफ्टी ने 24 अक्टूबर, 2025 को रिकॉर्ड ओपन इंटरेस्ट (ओआई) हासिल किया। गिफ्ट निफ्टी में 4,10,100 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट देखा गया, जिसकी कीमत 21.23 अरब डॉलर या 1,86,226 करोड़ रुपए थी.  

Add Zee News as a Preferred Source

गिफ्ट सिटी में स्थित एनएसईआईएक्स की स्थापना 5 जून, 2017 को हुई थी और इसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी द्वारा मान्यता प्राप्त है. 
एनएसईआईएक्स इन्वेस्टर्स को इंडियन सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव्स, इंडेक्स डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, डिपॉजिटरी रिसीट्स और ग्लोबल स्टॉक्स ऑफर करता है। एक्सचेंज इक्विटी शेयर, एसपीएसी, आरईआईटी, इनविस्ट्स, डिपॉजिटरी रिसीट्स, डेट सिक्योरिटीज और ईएसजी डेट सिक्योरिटीज सहित प्राइमरी मार्केट प्रोडक्ट्स की एक पूरी रेंज भी प्रदान करता है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए गिफ्ट सिटी में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली को लॉन्च किया. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Bombay stock market index

Trending news

ये गर्व नहीं शर्म का विषय है, दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सब के सब भारत के
air pollution
ये गर्व नहीं शर्म का विषय है, दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सब के सब भारत के
सुरक्षा बलों का 'SADO' अभियान: कश्मीर के जंगलों में दो पुराने आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त
hideouts
सुरक्षा बलों का 'SADO' अभियान: कश्मीर के जंगलों में दो पुराने आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त
जिहाद गया तेल लेने ! ऑपरेशन सिंदूर के डर से आका छिपे तो भड़के हाफिज सईद के गुर्गे
Operation Sindoor News
जिहाद गया तेल लेने ! ऑपरेशन सिंदूर के डर से आका छिपे तो भड़के हाफिज सईद के गुर्गे
'आतंकवाद को खत्म करने के लिए 360 डिग्री...,' श्रीनगर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
Jammu-kashmir
'आतंकवाद को खत्म करने के लिए 360 डिग्री...,' श्रीनगर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
Jagannath Sarkar
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
Kerala News
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
Maharashtra
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
Telangana NEWS
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
'कुछ लोग एक दिन भी बाहर रहने के लायक नहीं' आज SC में सलमान खुर्शीद ने संभाला मोर्चा
2020 Delhi riots
'कुछ लोग एक दिन भी बाहर रहने के लायक नहीं' आज SC में सलमान खुर्शीद ने संभाला मोर्चा
ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
isro news
ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो