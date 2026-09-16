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क्या भारत बनेगा दुनिया का नया आर्थिक सुपरपावर? IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का बड़ा दावा

India Economic Growth: IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नाइजेल क्लार्क ने 5 दिवसीय भारत यात्रा के बाद देश की मजबूत आर्थिक नींव, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और डिजिटल विकास की सराहना की है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 16, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 10:15 AM IST
क्या भारत बनेगा दुनिया का नया आर्थिक सुपरपावर? IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का बड़ा दावा
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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