/क्या भारत बनेगा दुनिया का नया आर्थिक सुपरपावर? IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का बड़ा दावा

Global Economic Growth: देश की पांच दिन की यात्रा पूरी करने के बाद आईएमएफ (IMF) के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नाइजेल क्लार्क ने भारत को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की अगली बड़ी लहर का नेतृत्व करने की क्षमता है. इसकी वजह देश की मजबूत आर्थिक नींव, प्राइवेट सेक्टर का तेजी से बढ़ना और लगातार बढ़ती तकनीकी क्षमताएं हैं. भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में कई अहम मीटिंग में हिस्सा लिया.
वॉशिंगटन से जारी बयान में क्लार्क ने कहा, 'भारत दुनिया की अगली इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार देने की क्षमता रखता है और आईएमएफ इस सफर में देश का करीबी साझेदार बना रहेगा.' आईएमएफ में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के बाद यह क्लार्क की भारत की पहली यात्रा थी. उन्होंने वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, आरबीआई (RBI) गवर्नर संजय मल्होत्रा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी से मुलाकात की.
उन्होंने कहा, 'आईएमएफ के उप-प्रबंध निदेशक के रूप में पहली बार भारत आकर मुझे बहुत खुशी हुई. नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में सीनियर अधिकारियों, उद्योग जगत के नेताओं और दूसरे लोगों से बातचीत करने का मौका मिला.' क्लार्क ने निर्मला सीतारमण, संजय मल्होत्रा और अशोक कुमार लाहिड़ी को उनके स्वागत और पॉजिटिव चर्चाओं के लिए धन्यवाद दिया. आईएमएफ अधिकारी ने देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बताया और कहा कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में भारत की भूमिका अहम है.
उन्होंने कहा, 'मजबूत आर्थिक आधार और अच्छी नीतियों की वजह से भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी बना हुआ है और ग्लोबल ग्रोथ का प्रमुख इंजन है.' क्लार्क ने बताया कि भारतीय नीति-निर्माताओं के साथ उनकी बातचीत में देश की आर्थिक स्थिति, ग्लोबल परिस्थितियों में हो रहे बदलाव और टिकाऊ तथा सबको साथ लेकर चलने वाली आर्थिक वृद्धि के लिए जरूरी कदमों पर चर्चा हुई.
उन्होंने कहा, 'दुनिया में बढ़ती अनिश्चितताओं और बदलते जोखिमों के बीच आर्थिक स्थिरता और मजबूती बनाए रखना बेहद जरूरी है.' उन्होंने कहा कि हमने इस बात पर चर्चा की कि नीतियां परिस्थितियों के अनुसार लचीली बनी रहें, महंगाई नियंत्रण में रहे और ऐसे सुधार आगे बढ़ाए जाएं जो उत्पादकता बढ़ाएं, प्रतिस्पर्धा मजबूत करें और मध्यम अवधि में तेज विकास को बनाए रखें. क्लार्क ने भारत सरकार को बहुपक्षीय सहयोग को समर्थन देने और क्षेत्र के अन्य देशों की मदद करने के लिए भी धन्यवाद दिया.
यात्रा के दौरान उन्होंने कई उद्योगपतियों और कारोबारी नेताओं से मुलाकात की और यह समझने की कोशिश की कि भारत का प्राइवेट सेक्टर देश की आर्थिक प्रगति में किस तरह योगदान दे रहा है. उन्होंने कहा कि मुझे व्यापार जगत के नेताओं से बातचीत का मौका मिला और मैं भारत के निजी क्षेत्र की ऊर्जा, यहां मौजूद प्रतिभाशाली लोगों और तेजी से विकसित हो रही तकनीकी तथा मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं से काफी प्रभावित हुआ.
क्लार्क के अनुसार, इनोवेशन, डिजिटल बदलाव, उन्नत विनिर्माण और नई तकनीकों को अपनाना ऐसे बड़े कारक हैं जो उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि हमारी चर्चाओं से यह स्पष्ट हुआ कि नवाचार, डिजिटल परिवर्तन, उन्नत विनिर्माण और तकनीक का व्यापक उपयोग उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, प्रतिस्पर्धा को मजबूत कर सकते हैं और अधिक मूल्य वाले आर्थिक कार्यों को बढ़ावा दे सकते हैं.