/सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल-डीजल एक्सपोर्ट पर बढ़ा विंडफॉल टैक्स, जानिए कब से लागू होंगी नई दरें?

हालांकि, अभी यह कहना सही नहीं होगा कि फ्यूल के दाम तुरंत बढ़ जाएंगे. सरकार ने एक्सपोर्ट पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स बढ़ाया है, लेकिन इसका सीधा असर पेट्रोल पंप पर बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ना तय नहीं है. घरेलू बाजार में फ्यूल के रेट सरकारी तौर पर तय नहीं किए जाते, बल्कि तेल विपणन कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम इन्हें तय करती हैं. ये कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों, रुपये और डॉलर के विनिमय दर, रिफाइनिंग खर्च, परिवहन लागत और अन्य कई आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पेट्रोल-डीजल के दामों में बदलाव करती हैं.