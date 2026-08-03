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सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल-डीजल एक्सपोर्ट पर बढ़ा विंडफॉल टैक्स, जानिए कब से लागू होंगी नई दरें?

सरकार ने फ्यूल निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को बढ़ाने का फैसला किया है. अब पेट्रोल के निर्यात पर ₹3.5 प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर ₹24 प्रति लीटर का टैक्स लगाया जाएगा. ये बढ़ोतरी केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए जाने वाले टैक्स की नियमित समीक्षा का हिस्सा है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 03, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:04 PM IST
सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल-डीजल एक्सपोर्ट पर बढ़ा विंडफॉल टैक्स, जानिए कब से लागू होंगी नई दरें?
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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