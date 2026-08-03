/सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल-डीजल एक्सपोर्ट पर बढ़ा विंडफॉल टैक्स, जानिए कब से लागू होंगी नई दरें?

Windfall Tax : सरकार ने 3 अगस्त से पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को बढ़ा दिया है. एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक, पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स को ₹2.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹3.5 प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल के निर्यात पर लगने वाले टैक्स को ₹15.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹24 प्रति लीटर कर दिया गया है.
ये रिवाइज्ड रेट, केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए जाने वाले विंडफॉल टैक्स की हर पखवाड़े (15 दिन में) की जाने वाली समीक्षा का हिस्सा है. सरकार वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव के आधार पर इन टैक्स दरों में संशोधन करती है.
सरकार के इस कदम के बाद आम लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर इसका असर पड़ेगा.
हालांकि, अभी यह कहना सही नहीं होगा कि फ्यूल के दाम तुरंत बढ़ जाएंगे. सरकार ने एक्सपोर्ट पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स बढ़ाया है, लेकिन इसका सीधा असर पेट्रोल पंप पर बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ना तय नहीं है. घरेलू बाजार में फ्यूल के रेट सरकारी तौर पर तय नहीं किए जाते, बल्कि तेल विपणन कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम इन्हें तय करती हैं. ये कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों, रुपये और डॉलर के विनिमय दर, रिफाइनिंग खर्च, परिवहन लागत और अन्य कई आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पेट्रोल-डीजल के दामों में बदलाव करती हैं.
सरकार की ओर से जारी नई नोटिफिकेशन के तहत पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला एक्साइज टैक्स बढ़ा दिया गया है. अब ये ₹2.5 प्रति लीटर से बढ़कर ₹3.5 प्रति लीटर हो गया है, यानी पेट्रोल पर टैक्स में ₹1 प्रति लीटर की ग्रोथ की गई है. डीजल पर टैक्स में सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है. डीजल निर्यात पर लगने वाला शुल्क ₹15.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹24 प्रति लीटर कर दिया गया है. इसका मतलब है कि डीजल पर टैक्स में ₹8.5 प्रति लीटर का इजाफा हुआ है.
वहीं, विमान ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर भी टैक्स बढ़ाया गया है. ATF पर लगने वाला शुल्क ₹14.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹22 प्रति लीटर कर दिया गया है, जो ₹7.5 प्रति लीटर की बढ़ोतरी है. इसके अलावा घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर ₹1.5 प्रति लीटर का रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी फिर से लागू कर दिया गया है.