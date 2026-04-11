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Hindi Newsबिजनेसदुनिया के बैंक भी फीके, हिंदुस्तानी घरों में छिपा असली गोल्ड पावर! पूरा होगा 40 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सपना

दुनिया के बैंक भी फीके, हिंदुस्तानी घरों में छिपा असली 'गोल्ड पावर'! पूरा होगा 40 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सपना

Gold reserves in India: दुनिया के टॉप-10 बैंकों में जितना सोना नहीं है, उससे ज्यादा भारतीय घरों में गोल्ड मौजूद है. यह स्वर्ण भंडार इतना ज्यादा है कि अगर उसे मेनस्ट्रीम में शामिल कर दिया जाए तो वर्ष 2047 तक देश 40 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का सपना पूरा कर सकता है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 11, 2026, 04:44 AM IST
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AI निर्मित फोटो
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How much is India gold reserve: एसोचैम की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के टॉप 10 बैंकों में उतना सोना नहीं है, जितना हिन्दुस्तानी घरों के लॉकरों में रखा है. यह सोना न सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि देश की विकास यात्रा को नई ऊंचाई देने वाला छिपा हुआ खजाना भी है. अगर इसे सही तरीके से यूज किया जाए तो भारत की आर्थिक तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है.

GDP में 7.5 ट्रिलियन डॉलर का योगदान

रिपोर्ट का कहना है कि अगर हर साल घरों में रखे इस सोने का सिर्फ 2 फीसदी हिस्सा फाइनेंशियल ऐसेट में बदला जाए तो 2047 तक भारत की GDP में करीब 7.5 ट्रिलियन डॉलर का अतिरिक्त योगदान हो सकता है. ऐसा करने से कुल GDP 40 ट्रिलियन डॉलर से अधिक पहुंच सकती है. 

अनुमान है कि भारतीय परिवारों के पास करीब 5 ट्रिलियन डॉलर का सोना है, जो देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल ऐसेट में से एक है. यह राशि इतनी ज्यादा है कि दुनिया के शीर्ष बैंकों में सोने के भंडार को भी पीछे छोड़ देती है. वर्तमान में यह सोना निष्क्रिय पड़ा है, लेकिन अगर इसे फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल किया जाए तो अर्थव्यवस्था को बिना किसी अतिरिक्त बोझ के अपार धन मिल सकता है. 

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भारत के पास करीब 880 टन गोल्ड रिजर्व 

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारत के पास करीब 880 टन गोल्ड रिजर्व है, जो दुनिया में आठवें स्थान पर है. हालांकि, अगर निजी स्तर पर देखें तो निजी स्तर पर सोने का भंडार सबसे ज्यादा है. यह अंतर स्पष्ट करता है कि देश की असली ताकत सरकारी रिजर्व में नहीं, बल्कि आम परिवारों के लॉकरों में छिपी हुई है.

एसोचैम की रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि सोने को लॉकर से बाहर निकालकर उसे फाइनेंशियल सर्कुलेशन में लाना समय की मांग है. ऐसा करने से न केवल देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि गोल्ड लोन, गोल्ड बॉन्ड और अन्य उत्पादों के जरिए आम लोगों को भी एक्स्ट्रा इनकम के मौके मिलेंगे. इतनी बड़ी राशि का प्रवाह देश में निवेश, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देगा.

देश का अगला ग्रोथ इंजन सचमुच 'लॉकर' में बंद

एक्सपर्टों का कहना है कि देश का अगला ग्रोथ इंजन सचमुच 'लॉकर' में बंद है. अगर हम इस छिपे खजाने को सही दिशा में मोड़ दें, तो 2047 तक भारत एक आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा. ऐसा करने से न केवल भारत 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, बल्कि विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में भी शुमार हो जाएगा.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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