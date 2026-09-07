वंदे भारत को चुनौती देगी बिना बिजली-डीजल से चलने वाली ये ट्रेन? 120 KM/घंटे का टेस्ट किया पास, दोगुनी रफ्तार से दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन

Hydrogen Train: हवा से चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन अब अपनी रफ्तार बढ़ाने जा रही है. फिलहाल 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये ट्रेन अपनी रफ्तार को दोगुनी करने की तैयारी में है. इसके लिए उसने ट्रायल भी पास कर लिया है. इसी साल जुलाई में पीएम मोदी ने इसे नमो ग्रीन नाम से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी. अब ये ट्रेन रफ्तार के मामले में वंदे भारत को चुनौती देने की तैयारी में है.
बढ़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन की रफ्तार
वंदे भारत ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 180 किमी प्रति घंटे की है, लेकिन ट्रेन औसत तौर पर 80-90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है. वहीं हाइड्रोजन ट्रेन ने 120 किमी प्रति घंटे की स्पीड का ट्रायल पास कर लिया है. यानी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सीधे हवा से बात करने वाली है. हरियाणा के जींद-सोनीपत रूट पर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन की रफ्तार जल्द ही डबल होने वाली है. ट्रेन ने 120 किमी प्रति घंटे की स्पीड का टेस्ट पास कर लिया है. ऐसे में जस्द ही ये ट्रेन 75 किमी प्रति घंटे के बजाए 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली है.रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सतीश कुमार की माने, तो रेलवे के ग्रीन मिशन को बल देने के लिए हाइड्रोजन ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने पर काम किया जा रहा है. ट्रेन के ट्रायन रन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अब इसे नियमित तौर पर दोगुनी रफ्तार से चलाने की तैयारी की जा रही है .
रफ्तार बढ़ने से क्या फायदा होगा ?
89 किमी लंबे रूट पर फिलहाल ये ट्रेन चल रही है. रफ्तार बढ़ने से ट्रेन को इस दूरी को कवर करने में कम वक्त लगेगा. लोगों के लिए आसानी होगी और डिमांड बढ़ेगी. रेलवे के ग्रीन मिशन को बल मिलेगा. रफ्तार बढ़ने से हाइड्रोजन ट्रेनों को देश के दूसरे रूटों पर भी चलाना आसान होगा. इस ट्रेन के रूट विस्तार से सिर्फ कार्बन उत्सर्जन ही नहीं, बल्कि ऊर्जा की खपत कम होगी.
बिना बिजली-डीजल के कैसे चलती है हाइड्रोजन ट्रेन
हाइड्रोजन ट्रेन बिना बिजली-डीजल के चलती है. इसे चालने के लिए ओवरहेड बिजली तारों (OHE) की जरूरत भी नहीं पड़ती है. ट्रेन पूरी तरह से हवाल पर चलती है. ट्रेन के अंदर लगे एडवांस हाइड्रोजन फ्यूल सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कैमिकल रिएक्शन से बिजली पैदा करते हैं. पूरे कैमिकल प्रोसेस में पानी बायप्रोडक्ट के तौर पर निकलता है. धुएं का उत्सर्जन भी नहीं होता है. कार्बन उत्सर्जन शून्य होने की वजह से यह ट्रेन एडवायरमेंट फ्रेंडली माना जाता है. अब तक इस ट्रेन के साथ उसकी धीमी रफ्तार ही चुनौती थी, जिसे भी अब बढ़ाकर 110-120 किमी प्रति घंटे पर पहुंचा दिया गया है.
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की डिमांड
देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस फिलहाल हावड़ा और कामाख्या के बीच चल रही है. इस ट्रेन की लोकप्रियता को देखते हुए देश के कई शहरों को इससे जोड़ने की तैयारी की जा रही है. रेलवे 4 और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलाने की तैयार कर रहा है. इस साल के अंत कर देशभर में 11 और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें मिलने की उम्मीद है.