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भारत @ 2047 : विकसित भारत का सपना, Developed Country बनने से कितना दूर है India?

India in 2047: 2047 तक भारत को व‍िकस‍ित राष्‍ट्र बनाने का लक्ष्‍य रखा गया है. इसमें भले ही 21 साल का समय बाकी है, लेकि‍न इस लक्ष्‍य को हास‍िल करने के लि‍ए लंबा रास्‍ता तय करना बाकी है. इसके लि‍ए भारत को क‍िस सेक्‍टर पर फोकस करना होगा? आइए जानते हैं-

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 14, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 02:51 PM IST
भारत @ 2047 : विकसित भारत का सपना, Developed Country बनने से कितना दूर है India?
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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