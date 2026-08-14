भारत @ 2047 : विकसित भारत का सपना, Developed Country बनने से कितना दूर है India?

Viksit Bharat @2047 Vision: कुछ घंटे बाद 140 करोड़ जनता देश की आजादी की 79वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है. आजादी की 100वीं सालगिरह पर भारत को 2047 में 'विकसित राष्ट्र' बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इस टारगेट को हासिल करने के लिये अभी 21 साल का फासला है. लेकिन यह दूरी महज समय की नहीं, बल्कि आमदनी, रोजगार, एजुकेशन, हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग, महिलाओं की हिस्सेदारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में बड़े बदलाव की है. भारत ने पिछले कुछ सालों के दौरान दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाई है. डिजिटल इकोनॉमी का एक्सपेंशन हो रहा है, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी का बेस मजबूत हुआ है.
देश की घरेलू खपत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल हो गई है. इस सबके बीच यह सवाल लाजिमी है कि क्या यह रफ्तार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काफी है? सवाल यह है कि क्या अगले दो दशक में भारत उस मुकाम तक पहुंच पाएगा, जहां उसे दुनिया के विकसित देशों की लाइन में खड़ा होना है. भारत ने 1947 में आजादी हासिल करने के बाद लंबा आर्थिक सफर तय किया है. आजादी के समय भारत को एक ऐसी इकोनॉमी के तौर पर जाना जाता था, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी GDP का करीब 56% था, लेकिन दिन पर दिन आ रहे बदलाव के कारण आज इंडियन इकोनॉमी सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बन गई है.
PwC के अनुसार आज GDP में सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन 50% के पार पहुंच गया है. PwC India की India@2047 रिपोर्ट में कहा गया है सही निवेश और नीतिगत बदलावों के साथ 2047 तक देश की प्रति व्यक्ति आय 26,000 डॉलर (करीब 25 लाख रुपये) हो सकती है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से ही 'विकसित भारत' के तौर पर पहचान नहीं होगी. इसके लिए एजुकेशन से लेकर हेल्थ केयर तक और लॉजिस्टिक्स से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक बड़े बदलाव करने की जरूरत है.
India@2047 रिपोर्ट के अनुसार 'विकसित राष्ट्र' का मतलब केवल दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में शामिल होना ही नहीं है. इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के साथ 'पर कैपिटा इनकम' (Per Capita Income), एजुकेशन के मौके, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, रोजगार के मौके, प्रोडक्टिविटी और लाइफस्टाइल भी विकसित देशों की तरह दिखाई देनी चाहिए. PwC की रिपोर्ट में अनुमान जताया गया कि 2047 तक प्रति व्यक्ति आय बढ़कर करीब 26,000 डॉलर (करीब 25 लाख रुपये) तक पहुंच सकती है. रिपोर्ट में इसके लिए लंबे समय तक 12% की जीडीपी ग्रोथ और जनसंख्या वृद्धि दर में कमी पर ध्यान देने की बात कही गई.
PwC के अनुसार आज से 21 साल बाद 2047 में 26,000 डॉलर की प्रति व्यक्ति आय भारत को आज के स्पेन और पुर्तगाल के करीब ला सकती है. लेकिन औसत उम्र में वहां के मुकाबले बड़ा अंतर रहेगा. स्पेन और पुर्तगाल में औसत आयु करीब 80 साल है. इससे साफ है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास के साथ ही हेल्थ और एजुकेशन के सुधार पर फोकस करना जरूरी है. भारत में आजादी के बाद औसत उम्र 32 साल से बढ़कर 69.4 साल तक पहुंची है.
PwC के अनुसार 2030 तक देश की मीडियन उम्र 31 साल रहने का अनुमान है. भारत को बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन का फायदा तब ही मिलेगा, जब यूथ के पास बाजार की जरूरत के हिसाब से स्किल्स हो. वर्ल्ड बैंक के इंडियन कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्म के में भी रोजगार को डेवलपमेाट के केंद्र में रखा गया है. बैंक के अनुसार करीब 1.2 करोड़ युवा हर साल भारत के लेबर मार्केट में एंट्री कर रहे हैं. इसलिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएशन को तरक्कीक का बेस माना गया है. ऐसे में भारत को केवल डिग्री लेने वाले युवा नहीं, बल्कि जॉब रेडी और फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स तैयार करनी होगी. PwC ने कुछ skills को 2047 के लिए सात प्रमुख 'unlock' में अहम जगह दी है.
वर्ल्ड बैंक (World Bank) का आकलन भी देश के सामने मौजूद चुनौती फोकस कर रहा है. बैंक के अनुसार यदि भारत 2047 तक हायर इनकम वाली इकोनॉमी बनना है तो अगले दो दशक तक औसतन 7.8% सालाना इकोनॉमिक ग्रोथ बनाए रखना जरूरी होगा. इसके लिए महज सरकारी खर्च से काम नहीं चलेगा. वर्ल्ड बैंक के अनुसार रियल इन्वेस्टमेंट रेट को GDP के 33.5% से बढ़ाकर 2035 तक 40% करना होगा. इसके अलावा बड़े लेवल पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर फोकस करने के साथ ही ज्यादा रोजगार पर ध्यान देना होगा. वर्ल्ड बैंक के अनुसार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के साथ ही एजुकेशन और हेल्थ क्वालिटी में सुधार करना होगा. वर्ल्ड बैंक की तरफ से कहा गया कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े बिना विकसित भारत मुश्किल है.
देश की ग्रोथ स्टोरी में सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का जरूरी है. PwC की India@2047 रिपोर्ट में वुमेन वर्क फोर्स को देश की बड़ी चुनौतियों में शामिल किया गया है. रिपोर्ट में महिलाओं का वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन 20% बताया गया, जबकि स्पेन और पुर्तगाल में यह काफी ज्यादा था. वर्ल्ड बैंक के मौजूदा आकलन में वुमेन वर्कफोर्स को 2047 तक 35.6% से बढ़ाकर 50% करने की जरूरत बताई गई है. इसका मतलब हुआ महिलाओं की एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, सुरक्षित रोजगार, चाइल्ड केयर और वर्क अपॉर्चुनिटी में सुधार से ही बदलाव आएगा. ये सभी सीधे GDP और प्रोडक्टिविटी से जुड़ा मामला है.
देश की आर्थिक कहानी लंबे समय से सर्विस सेक्टर ड्रिवन रही है. लेकिन विकसित अर्थव्यवस्था के लिए मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना होगा. PwC के अनुसार सेमी-कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, हाई-टेक टेलीकॉम जैसे सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की जरूरत है. वर्ल्ड बैंक ने भी मैन्युफैक्चरिंग को बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने वाला सेक्टर बताया है. आसान भाषा में कहें तो 2047 का भारत को आईटी सर्विस वाला देश होने के अलावा चिप, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लीन एनर्जी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनना होगा.
2047 की कहानी में नया किरदार AI का भी है. PwC की रिपोर्ट के अनुसार AI भारत के अहम सेक्टर एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एनर्जी, हेल्थकेयर और मैन्युफैक्चरिंग में 2035 तक 550 अरब डॉलर से ज्यादा का योगदान दे सकता है. PwC ने AI अपनाने पर जोर नहीं दिया, रिपोर्ट के अनुसार AI को लोगों तक पहुंचाना होगा. यानी AI का फायदा केवल बड़ी कंपनियों और शहरों तक सीमित नहीं होना चाहिए. किसान, छात्र, मरीज, छोटे कारोबारी और ग्रामीण भारत में भी इसका फायदा उठाया जाना चाहिए.
जनवरी 2026 में वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार ने नया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क (CPF) 2026-31 घोषित किया है. इसका फोकस भारत के 2047 के विकसित देश बनने के लक्ष्य को सपोर्ट करना है. इस फ्रेमवर्क के तहत अगले पांच साल के दौरान हर साल 8-10 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग से नौकरी और प्राइवेट कैपिटल को बढ़ाने पर जोर देना है. जिन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात कही गई हैं, उनमें-
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी
एग्रीबिजनेस
हेल्थकेयर
टूरिज्म
वैल्यू एडेड मैन्युफैचरिंग
रूरल प्रोस्पेरिटी
अर्बन ट्रांसफोरमेशन
एनर्जी सिक्योरिटी
इससे साफ है कि देश की ग्रोथ स्टोरी (Growth Story) में सरकारी निवेश के साथ प्राइवेट कैपिटल की भी भूमिका बढ़ने वाली है.
यह सबसे बड़ा सवाल है. भारत उस दौर में नहीं है जहां विकास का मतलब केवल गरीबी कम करना या बुनियादी ढांचा बनाना था. अब चुनौती कहीं बड़ी है. भारत को 2047 तक एक साथ कई मोर्चें पर आगे बढ़ना जरूरी है-
लगातार तेज आर्थिक विकास.
करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार के मौके.
एजुकेशन और हेल्थकेयर क्वालिटी में सुधार.
वर्कफोस में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना.
मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना.
AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी को हर आदती तक पहुंचाना.
जलवायु-प्रतिरोधी और सतत बुनियादी ढांचा तैयार करना.
वर्ल्ड बैंक का 7.8% ग्रोथ वाले अनुमान से साफ है कि 2047 की मंजिल अभी दूर है और लगातार तेज रफ्तार बनाए रखना जरूरी है. लेकिन PwC की 25 लाख रुपये प्रति व्यक्ति आय वाले अनुमान से यह उम्मीद है कि जरूरी इकोनॉमिक और सोशल बदलाव किये गए तो 2047 के लक्ष्य को पाना मुश्किल नहीं है.