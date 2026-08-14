भारत @ 2047 : विकसित भारत का सपना, Developed Country बनने से कितना दूर है India?

वर्ल्‍ड बैंक (World Bank) का आकलन भी देश के सामने मौजूद चुनौती फोकस कर रहा है. बैंक के अनुसार यद‍ि भारत 2047 तक हायर इनकम वाली इकोनॉमी बनना है तो अगले दो दशक तक औसतन 7.8% सालाना इकोनॉम‍िक ग्रोथ बनाए रखना जरूरी होगा. इसके लिए महज सरकारी खर्च से काम नहीं चलेगा. वर्ल्‍ड बैंक के अनुसार र‍ियल इन्‍वेस्‍टमेंट रेट को GDP के 33.5% से बढ़ाकर 2035 तक 40% करना होगा. इसके अलावा बड़े लेवल पर प्राइवेट इन्‍वेस्‍टमेंट पर फोकस करने के साथ ही ज्यादा रोजगार पर ध्‍यान देना होगा. वर्ल्‍ड बैंक के अनुसार बेस‍िक इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर में न‍िवेश के साथ ही एजुकेशन और हेल्‍थ क्‍वाल‍िटी में सुधार करना होगा. वर्ल्‍ड बैंक की तरफ से कहा गया क‍ि मह‍िलाओं की भागीदारी बढ़े बिना विकसित भारत मुश्किल है.