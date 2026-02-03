Advertisement
इंडियन इंडस्ट्रियल गुड्स पर अब जीरो टैरिफ, फार्मा से टेक्सटाइल तक चमकेंगे ये सेक्टर, भर जाएगी एक्सपोटर्स की जेब

अमेरिकी भारत कि ट्रेड डील पर ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने संकेत दिया कि इस डील से भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी हद तक खुल जाएगा और इंडस्ट्रियल गुड्स पर टैरिफ में तेजी से कमी आएगी. भारत के इंडस्ट्रियल गुड्स पर टैरिफ 13.5% से घटकर जीरो हो जाएंगे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 03, 2026, 09:28 PM IST
India-US Trade Deal : भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर मार्केट में जोरदार उछाल देखने को मिला है. भारत सहित दुनिया भर के कई बिजनेस एक्सपर्ट ने इस फैसले की सराहना की है. अब अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने संकेत दिया कि इस डील से भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी हद तक खुल जाएगा और इंडस्ट्रियल गुड्स पर टैरिफ में तेजी से कमी आएगी. उन्होंने कहा कि भारत के इंडस्ट्रियल गुड्स पर टैरिफ 13.5% से घटकर जीरो हो जाएंगे.

ट्रेड डील संतुलित और दूरदर्शी पार्टनरशिप

इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स बोर्ड सदस्य डॉ अतुल चौहान ने कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील एक संतुलित और दूरदर्शी पार्टनरशिप है. ये दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए ठोस फायदे पहुंचाएगी. भारत के लिए ये ट्रेड डील इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट्स, प्रोसेस्ड फूड और सबसे जरूरी, शिक्षा सेक्टर में एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को मजबूत करती है. यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये समझौता सप्लाई-चेन की मजबूती बढ़ाएगा.

शेयर बाजारों में राहत

भारत-अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा से घरेलू शेयर बाजारों में राहत मिली और एक्सपोर्टर्स खुश हुए हैं लेकिन ट्रेड एग्रीमेंट की मुख्य डिटेल्स के बारे में अभी भी बहुत कुछ पता नहीं है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल पोस्ट से सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि भारतीय एक्सपोर्ट पर लगने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ तुरंत प्रभाव से घटाकर 18% कर दिया गया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को नई दिल्ली के साथ एक लंबे समय से अटकी ट्रेड डील की घोषणा की. इसमें भारतीय एक्सपोर्ट पर टैरिफ दरें 25% से घटाकर 18% कर दी गईं. ट्रंप ने कहा कि यह कदम भारत के रूसी तेल खरीदना बंद करने के समझौते के बाद उठाया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कॉल खत्म होने के तुरंत बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि ये डील पीएम मोदी के प्रति दोस्ती और सम्मान के कारण और उनके अनुरोध के अनुसार तुरंत प्रभावी कर रहे हैं और कहा कि भारत के साथ हमारे अद्भुत संबंध भविष्य में और भी मजबूत होंगे.

PM नरेंद्र मोदी ने दिया था धन्यवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ मिनट बाद इस समझौते की पुष्टि करते हुए लिखा कि मेरे प्यारे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा. खुशी है कि मेड इन इंडिया उत्पादों पर अब टैरिफ 18% कम हो जाएगा. इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत-बहुत धन्यवाद.

भारत-अमेरिका डील की प्रमुख बातें 

  • भारत पर टैरिफ घटकर 18% हुआ 

  • भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर अपना टैरिफ घटाकर 0% कर देगा

  • भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा

  • भारत ने अमेरिका से $500 बिलियन की एनर्जी, टेक, एग्रीकल्चर, कोयला खरीदने का वादा किया 

  • नई टैरिफ दर तुरंत लागू होगी

 

