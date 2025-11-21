भारत और इजरायल के बीच ऐतिहासिक डील की तैयारी, लंबे इंतजार के बाद FTA पर मिली खुशखबरी

India-Israel FTA: भारत अपने पुराने दोस्त के साथ अपने कारोबारी रिश्ते को और मजबूत करने जा रहा है. लंबे इंतजार के बाद भारत और इजरायल के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील होने जा रही है. मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर भारत और इजरायल के बीच अगले चरण में बातचीत पहुंच गई है. इस डील को अंतिम रूप दिया जा रहा है. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अपने इजरायली समकक्ष नीर बरकत ने टर्म ऑफ रेफरेंस पर किए हस्ताक्षर किए.

भारत इजरायल के बीच डील

भारत अब इजरायल के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. दोनों देशों ने गुरुवार को टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए गए. एफटीए वार्ता में वस्तु और सेवा दोनों सेक्टर को शामिल किया जा रहा है. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उन्होंने तेल अवीव में इजराइल के अर्थव्यवस्था एवं उद्योग मंत्री नीर बरकत के साथ द्विपक्षीय बैठक की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमारे बीच इस बात को लेकर चर्चा हुई कि दोनों पक्षों के प्रतिस्पर्धी लाभ किस प्रकार हमारे देशों के व्यवसायों के बीच बेहतर सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं.

केंद्रीय मंत्री ने पहली बार तेल अवीव पहुंचकर इंडिया-इजराइल बिजनेस समिट को भी संबोधित किया। इस समिट की थीम 'गेटवे टू ग्रोथ' रखी गई थी. केंद्रीय मंत्री गोयल ने एक्स पर लिखा, "मेरे साथ इजराइल आया व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल उस विशाल क्षमता का प्रतीक है, जो कई प्रमुख क्षेत्रों में दोनों पक्षों के व्यवसायों के बीच अनलॉक होने जा रही है. इस कार्यक्रम में मैंने भारत के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम और इजराइल के इनोवेशन इकोसिस्टम के बीच पूरकताओं के बारे में बात की.

इंडिया-इजराइल बिजनेस समिट में अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा, "हमारी विकास की दर उच्च और महंगाई दर कम बनी हुई है. हमारा फॉरेक्स रिजर्व लगभग 700 बिलियन डॉलर के ऑल-टाइम हाई पर है. बैंकिंग सिस्टम बहुत कम नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स के साथ मजबूत बना हुआ है. मुझे लगता है कि पूरे बैंकिंग सिस्टम का नेट नॉन-परफॉर्मिंग लोन 0.5 प्रतिशत से भी कम है. हर वर्ष लगातार 130 बिलियन डॉलर से अधिक के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश मजबूत और केंद्रित बना हुआ है.

केंद्रीय मंत्री ने मेड इन इंडिया को लेकर कहा कि जब कोरोना महामारी आई तो सबने भारत को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि 1.4 बिलियन लोगों के साथ, शायद लोग भुखमरी और भूख से मर रहे होंगे. तब हमने भारत में बनी 2.5 अरब कोविड वैक्सीन लगाईं और उनकी कीमत केवल 1 डॉलर थी. उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कोरोना के बाद हम सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बने रहे और मैं भरोसा दिलाता हूं कि अगले 2 से 3 दशकों तक भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बना रहेगा. इजराइल के अर्थव्यवस्था एवं उद्योग मंत्री नीर बरकत ने अपने संबोधन में कहा, "मेरा मानना है कि भारत की मजबूत इंडस्ट्रियल पावर के साथ हमारी साझेदारी दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए एक विन-विन स्थिति होगी. आईएएनएस