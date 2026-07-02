यूजरनेम फीचर पर सरकार सख्त, WhatsApp के बाद Telegram और Signal को भी IT मंत्रालय ने भेजा नोटिस

Username Row : यूजरनेम फीचर को लेकर सरकार का सख्त रुख बरकरार है. व्हाट्सऐप को नोटिस भेजने के बाद, IT मंत्रालय ने अब Telegram और Signal को भी नोटिस जारी किया है. इसमें उनके मौजूदा यूजरनेम फीचर पर सवाल उठाते हुए पूछा गया है कि ये प्लेटफॉर्म्स धोखाधड़ी और पहचान की नकल (इम्पर्सनेशन) से जुड़ी चिंताओं को कैसे संभाल रहे हैं?
सूत्रों ने बताया कि टेलीग्राम को भेजे गए नोटिस में सरकार ने प्लेटफॉर्म से पूछा है कि उसे यूजरनेम फीचर को बनाए रखने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए?
बुधवार को केंद्र सरकार ने व्हाट्सऐप के यूजरनेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया था. इसमें चिंता जताई गई थी कि यह फीचर ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम और पहचान की नकल (इम्पर्सनेशन) हमलों को काफी बढ़ा सकता है. इससे गलत इरादे रखने वाले लोग आसानी से लोगों से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें मैसेज भेज सकते हैं.
सरकार ने मेटा से ये भी पूछा था कि क्यों न इस फीचर के खिलाफ IT एक्ट और नियमों के तहत कार्रवाई शुरू की जाए, क्योंकि ये साइबर अपराधों को बढ़ा सकता है. केंद्र सरकार ने ये भी याद दिलाया कि व्हाट्सऐप, एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरी होने के नाते, IT एक्ट और नियमों के तहत निर्धारित 'ड्यू डिलिजेंस' दायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य है. व्हाट्सऐप ने बुधवार को एक बयान में इस फीचर का बचाव किया और कहा कि इसमें पहले से ही ऐसे सुरक्षा उपाय मौजूद हैं जो स्कैम और इम्पर्सनेशन को रोकते हैं और यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं.
भारत व्हाट्सऐप का सबसे बड़ा बाजार है और यहां 500 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं. इसका टेलीग्राम से कहीं बड़ा यूजर बेस है. पिछले एक महीने में टेलीग्राम भारत में रेगुलेटरी जांच के दायरे में रहा है. ऐसा धोखाधड़ी, इम्पर्सनेशन और संवेदनशील कंटेंट के प्रसार से जुड़ी चिंताओं के कारण है. भारतीय सरकार ने टेलीग्राम और उससे जुड़े वेब सर्विसेज पर 22 जून तक प्रतिबंध भी लगाया था, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर NEET परीक्षा के लीक और फर्जी पेपर्स, भ्रामक कंटेंट और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा से जुड़े अन्य धोखाधड़ी वाले मामलों को रोकने में विफलता के आरोप थे.
हालांकि, एक हफ्ते के सरकारी प्रतिबंध की अवधि समाप्त होने के बाद ये मैसेजिंग प्लेटफॉर्म भारत में फिर से सर्विस में लौट आया है.