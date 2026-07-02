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यूजरनेम फीचर पर सरकार सख्त, WhatsApp के बाद Telegram और Signal को भी IT मंत्रालय ने भेजा नोटिस

सूत्रों के मुताबिक, टेलीग्राम को भेजे गए नोटिस में सरकार ने प्लेटफॉर्म से पूछा है कि उसे यूजरनेम फीचर बनाए रखने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए?

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 02, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:27 PM IST
यूजरनेम फीचर पर सरकार सख्त, WhatsApp के बाद Telegram और Signal को भी IT मंत्रालय ने भेजा नोटिस
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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