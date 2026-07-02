यूजरनेम फीचर पर सरकार सख्त, WhatsApp के बाद Telegram और Signal को भी IT मंत्रालय ने भेजा नोटिस

सरकार ने मेटा से ये भी पूछा था कि क्यों न इस फीचर के खिलाफ IT एक्ट और नियमों के तहत कार्रवाई शुरू की जाए, क्योंकि ये साइबर अपराधों को बढ़ा सकता है. केंद्र सरकार ने ये भी याद दिलाया कि व्हाट्सऐप, एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरी होने के नाते, IT एक्ट और नियमों के तहत निर्धारित 'ड्यू डिलिजेंस' दायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य है. व्हाट्सऐप ने बुधवार को एक बयान में इस फीचर का बचाव किया और कहा कि इसमें पहले से ही ऐसे सुरक्षा उपाय मौजूद हैं जो स्कैम और इम्पर्सनेशन को रोकते हैं और यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं.