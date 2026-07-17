/Bullet Train Project : जापान का सबसे हाईटेक तोहफा! इस साल शुरू होगा पहला सेक्शन; जल्द मिलेगी नई E10 बुलेट ट्रेन

Bullet Train Project : भारत की पहली मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर बड़ी प्रगति देखने को मिल रही है. इस महत्वाकांक्षी हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर भारत और जापान के बीच जारी बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है. दोनों देशों ने परियोजना की समयसीमा और ट्रेन संचालन को लेकर नई रणनीति पर सहमति बनाई है. इस फैसले से तय समय पर बुलेट ट्रेन सेवा शुरू करने का रास्ता और साफ हो गया है. हालांकि, शुरुआती चरण में किस ट्रेन का संचालन होगा. इसे लेकर योजना में अहम बदलाव किया गया है.
वहीं, मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर निर्माण कार्य तेज रफ्तार से जारी है. इस प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से तैयार किया जा रहा है और इसी के तहत पहले सेक्शन को वर्ष 2027 में यात्रियों के लिए शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है.
India-Japan discussions on the Mumbai-Ahmedabad high-speed train are progressing well. Japan will provide E10 series train in the early 2030s. The train is still under development. Meanwhile, construction work has rapidly progressed. The first section will be opened in 2027. Both… pic.twitter.com/NwXnN5h3u9
— ANI (@ANI) July 17, 2026
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर एक अहम तकनीकी जानकारी भी सामने आई है. जापान ने भारत को अपनी अगली पीढ़ी की E10 सीरीज हाई-स्पीड ट्रेन उपलब्ध कराने की सहमति जताई है. हालांकि, ये ट्रेन फिलहाल डेवलपमेंट के फेज में है और इसका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है. ऐसे में भारत को E10 ट्रेनसेट 2030 के शुरुआती वर्षों से पहले मिलने की संभावना नहीं है यानी जापान की इस अत्याधुनिक बुलेट ट्रेन के लिए अभी कुछ और वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा.
जापानी E10 ट्रेन की डिलीवरी में समय लगने के कारण सबसे बड़ा सवाल यही था कि 2027 में जब मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का पहला हिस्सा शुरू होगा, तब उस पर कौन सी ट्रेन चलेगी. इस पर भारत और जापान के बीच सहमति बन गई है. तय हुआ है कि शुरुआती चरण में बुलेट ट्रेन सेवा भारतीय हाई-स्पीड ट्रेन के साथ शुरू की जाएगी. बाद में, जब जापान की E10 सीरीज उपलब्ध होगी, तब उसे इस परियोजना में शामिल किया जाएगा. यह फैसला दोनों देशों की उस साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इसके तहत बुलेट ट्रेन परियोजना को तय समय पर शुरू करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है.