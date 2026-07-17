/Bullet Train Project : जापान का सबसे हाईटेक तोहफा! इस साल शुरू होगा पहला सेक्शन; जल्द मिलेगी नई E10 बुलेट ट्रेन

जापानी E10 ट्रेन की डिलीवरी में समय लगने के कारण सबसे बड़ा सवाल यही था कि 2027 में जब मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का पहला हिस्सा शुरू होगा, तब उस पर कौन सी ट्रेन चलेगी. इस पर भारत और जापान के बीच सहमति बन गई है. तय हुआ है कि शुरुआती चरण में बुलेट ट्रेन सेवा भारतीय हाई-स्पीड ट्रेन के साथ शुरू की जाएगी. बाद में, जब जापान की E10 सीरीज उपलब्ध होगी, तब उसे इस परियोजना में शामिल किया जाएगा. यह फैसला दोनों देशों की उस साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इसके तहत बुलेट ट्रेन परियोजना को तय समय पर शुरू करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है.