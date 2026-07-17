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Bullet Train Project : जापान का सबसे हाईटेक तोहफा! इस साल शुरू होगा पहला सेक्शन; जल्द मिलेगी नई E10 बुलेट ट्रेन

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर निर्माण कार्य तेज रफ्तार से जारी है. इस प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से तैयार किया जा रहा है और इसी के तहत पहले सेक्शन को वर्ष 2027 में यात्रियों के लिए शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 17, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:25 PM IST
Bullet Train Project : जापान का सबसे हाईटेक तोहफा! इस साल शुरू होगा पहला सेक्शन; जल्द मिलेगी नई E10 बुलेट ट्रेन
Image Credit: Social media/X/ANI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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