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India-Japan Trade Deal: AI, डिफेंस, मेटल्स और एनर्जी....मोदी-तकाइची की बड़ी बिजनेस डील; भारत में आएगा ₹954000000000 का जापानी निवेश

फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेज और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी समझौते हुए हैं. पीएम मोदी ने कहा कि भारत की क्षमता और जापान की गुणवत्ता मिलकर दुनिया को सस्ती और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं दे सकती हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 02, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:02 PM IST
India-Japan Trade Deal: AI, डिफेंस, मेटल्स और एनर्जी....मोदी-तकाइची की बड़ी बिजनेस डील; भारत में आएगा ₹954000000000 का जापानी निवेश
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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