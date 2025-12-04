Advertisement
इंडिगो की 200 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, यात्री बेहाल, रेगुलेटर ने एयरलाइन अधिकारियों को बुलाया

 ये कैंसिलेशन नवंबर में लागू की गई सख्त फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) के साथ एडजस्ट करने में एयरलाइन की मुश्किल और एयरबस A320 एयरक्राफ्ट के लिए अचानक आए सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से हुई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 04, 2025, 02:09 PM IST
IndiGo Chaos Continues​: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने बुधवार को 200 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं हैं. इससे देश भर के बड़े एयरपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है. ये कैंसिलेशन नवंबर में लागू की गई सख्त फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) के साथ एडजस्ट करने में एयरलाइन की मुश्किल और एयरबस A320 एयरक्राफ्ट के लिए अचानक आए सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से हुई है.

दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को लंबी लाइनों, देरी और आखिरी समय में कैंसिलेशन का सामना करना पड़ा है. कई लोगों ने कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होने या बिना रहने की जगह के रात भर फंसे रहने की बात कही. एक बयान में इंडिगो ने ग्राहकों से माफी मांगी और माना कि पिछले दो दिनों में पूरे नेटवर्क में काफी दिक्कत हुई है. एयरलाइन ने शुक्रवार तक और कैंसिलेशन की चेतावनी दी क्योंकि वह ऑपरेशन को स्थिर करने के लिए 'कैलिब्रेटेड एडजस्टमेंट' लागू कर रही है.

एविएशन रेगुलेटर ने दखल दिया

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन रुकावटों की जांच कर रहा है और उसने इंडिगो से कैंसलेशन के कारण बताने और ऑपरेशन को स्टेबल करने के लिए कदम बताने को कहा है. DGCA ने स्थिति का पता लगाने और उसे सुलझाने के लिए इंडिगो मैनेजमेंट के साथ एक मीटिंग भी की है.

यह भी पढ़ें :  नए ग्रेच्युटी नियमों से आपकी सैलरी कैसे बदलेगी? हाथ में आने वाली रकम कितनी होगी?

टेक्निकल और ऑपरेशनल चुनौती

इंडिगो ने कहा कि ये संकट कई ओवरलैपिंग मुद्दों का नतीजा था. इंडिगो के ऑपरेशन में ये प्रमुख समस्या आयी है.

टेक्नोलॉजी में गड़बड़ियां

भारत के कुछ हिस्सों में खराब मौसम

एयरपोर्ट पर ज्यादा भीड़

अपडेट किए गए FDTL नियमों को लागू करना

29-30 नवंबर के वीकेंड में एक इमरजेंसी एयरबस A320 सॉफ्टवेयर पैच इंस्टॉल किया गया

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के डेटा से पता चलता है कि इंडिगो ने नवंबर में पहले ही 1,232 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी थीं, जिनमें से 755 FDTL जरूरतों से जुड़ी थीं. एयरलाइन का ऑन-टाइम परफॉर्मेंस अक्टूबर के 84.1% से तेज़ी से गिरकर 67.7% हो गया है.

बैगेज हैंडलिंग की समस्याओं ने मुश्किल बढ़ाई
 

देरी को और बढ़ाते हुए दिल्ली के टर्मिनल 1 पर बैगेज सिस्टम में बुधवार को दोपहर 1:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच गंभीर खराबी आ गई थी. यात्रियों ने लंबे इंतजार और ग्राउंड स्टाफ के न होने की बात कही. हालांकि इंडिगो ने बैगेज की समस्याओं पर कमेंट करने से मना कर दिया.

पूरे देश में इन एयरपोर्ट पर बुरा असर पड़ा है. इसमें ये एयरपोर्ट शामिल हैं.

दिल्ली- 67 फ्लाइट्स

बेंगलुरु- 42 फ्लाइट्स

हैदराबाद- 40 फ्लाइट्स

मुंबई- 33 फ्लाइट्स

सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो की बाढ़ आ गई जिसमें पैसेंजर एयरलाइन स्टाफ से सफाई मांग रहे थे. कई लोगों ने बताया कि उन्हें डिपार्चर टाइम से कुछ मिनट पहले ही अपडेट मिले.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

