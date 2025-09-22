10 साल में होगा कमाल, भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र जाएगा ₹120 लाख करोड़ रुपये के पार

India Logistics: भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है. इसकी रफ्तार देश की अर्थव्यवस्था को बल दे रहे हैं. भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र अगले दशक में लगभग तीन गुना बढ़कर लगभग 120 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है. ये आंकड़ा सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि देश की प्रगति, व्यापार के आसान होने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने का संकेत है.

क्या कहती है रिपोर्ट ओमनीसाइंस कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार सड़क, रेलवे और समर्पित माल ढुलाई गलियारों पर भारी निवेश कर रही है. इससे माल ढुलाई की लागत कम होगी और ट्रांजिट का समय भी बचेगा. नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसी पहल सीधे तौर पर इस क्षेत्र की पुरानी अक्षमताओं को दूर कर रही हैं. डिजिटलीकरण और जीएसटी ने अब तक काफी हद तक बिखरे हुए लॉजिस्टिक्स उद्योग को एक संगठित स्वरूप देना शुरू कर दिया है.



भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2025 के 4.2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2035 तक 10 ट्रिलियन डॉलर होने की उम्मीद है. इसमें उद्योग और कृषि का योगदान लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर होगा. ये दर्शाता है कि उत्पादन और खपत दोनों में भारी वृद्धि होगी, जिसके लिए एक मजबूत और कुशल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की जरूरत होगी. मौजूदा समय में, लॉजिस्टिक्स लागत भारत के कृषि उद्योग के जीएसटी का करीब 30 प्रतिशत है. इसी आधार पर ये अनुमान लगाया गया है कि लॉजिस्टिक्स बाजार 2035 तक 1.2 ट्रिलियन डॉलर या लगभग 120 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा.

