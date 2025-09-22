 10 साल में होगा कमाल, भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र जाएगा ₹120 लाख करोड़ रुपये के पार
Advertisement
trendingNow12932681
Hindi Newsबिजनेस

10 साल में होगा कमाल, भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र जाएगा ₹120 लाख करोड़ रुपये के पार

भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है.  इसकी रफ्तार देश की अर्थव्यवस्था को बल दे रहे हैं. भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र अगले दशक में लगभग तीन गुना बढ़कर लगभग 120 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 22, 2025, 06:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

10 साल में होगा कमाल, भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र जाएगा ₹120 लाख करोड़ रुपये के पार

India Logistics: भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है.  इसकी रफ्तार देश की अर्थव्यवस्था को बल दे रहे हैं. भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र अगले दशक में लगभग तीन गुना बढ़कर लगभग 120 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है. ये आंकड़ा सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि देश की प्रगति, व्यापार के आसान होने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने का संकेत है.  

क्या कहती है रिपोर्ट  ओमनीसाइंस कैपिटल की रिपोर्ट  के मुताबिक सरकार सड़क, रेलवे और समर्पित माल ढुलाई गलियारों पर भारी निवेश कर रही है. इससे माल ढुलाई की लागत कम होगी और ट्रांजिट का समय भी बचेगा. नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, पीएम गति शक्ति  और  राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति  जैसी पहल सीधे तौर पर इस क्षेत्र की पुरानी अक्षमताओं को दूर कर रही हैं. डिजिटलीकरण और जीएसटी ने अब तक काफी हद तक बिखरे हुए लॉजिस्टिक्स उद्योग को एक संगठित स्वरूप देना शुरू कर दिया है.
 
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2025 के 4.2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2035 तक 10 ट्रिलियन डॉलर होने की उम्मीद है. इसमें उद्योग और कृषि का योगदान लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर होगा. ये दर्शाता है कि उत्पादन और खपत दोनों में भारी वृद्धि होगी, जिसके लिए एक मजबूत और कुशल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की जरूरत होगी. मौजूदा समय में, लॉजिस्टिक्स लागत भारत के कृषि उद्योग के जीएसटी का करीब 30 प्रतिशत है. इसी आधार पर ये अनुमान लगाया गया है कि लॉजिस्टिक्स बाजार 2035 तक 1.2 ट्रिलियन डॉलर या लगभग 120 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा.
     

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Economy

Trending news

कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
Fatah-1 Missile
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
Karnataka News
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
H1B visa
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
Vikramaditya Singh
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
एयर इंडिया एक्सप्रेस में हड़कंप, यात्री ने उड़ान के बीच कॉकपिट में घुसने की कोशिश
Air India Express
एयर इंडिया एक्सप्रेस में हड़कंप, यात्री ने उड़ान के बीच कॉकपिट में घुसने की कोशिश
दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा भाषाई प्रेम, 'बांग्ला' को समर्पित थीम ने खींचा सबका ध्यान
kolkata
दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा भाषाई प्रेम, 'बांग्ला' को समर्पित थीम ने खींचा सबका ध्यान
GST सुधार से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, स्कूल किट से लेकर अन्य जरूरी उत्पाद सस्ते हुए
GST
GST सुधार से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, स्कूल किट से लेकर अन्य जरूरी उत्पाद सस्ते हुए
साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख
Digital Arrest Scam
साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
Banu Mushtaq
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
बंगाल में BJP करेगी विस्तारक की नियुक्त; मिशन-2026 को मिलेगी रफ्तार
Bengal Assembly Elections
बंगाल में BJP करेगी विस्तारक की नियुक्त; मिशन-2026 को मिलेगी रफ्तार
;