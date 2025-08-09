 881 KM की दूरी, 73 किमी/ घंटे की रफ्तार...10 अगस्त से इन दो शहरों के बीच दौड़ेगी सबसे लंबी वंदे भारत ट्रेन, रूट, टाइम टेबल की पूरी डिटेल
881 KM की दूरी, 73 किमी/ घंटे की रफ्तार...10 अगस्त से इन दो शहरों के बीच दौड़ेगी सबसे लंबी वंदे भारत ट्रेन, रूट, टाइम टेबल की पूरी डिटेल

रेलवे की सबसे लोकप्रिय ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की डिमांड कम नहीं हुई है. भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ते एक और तोहफा मिलने वाला है. महाराष्ट्र को 12वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 09, 2025, 07:44 AM IST
881 KM की दूरी, 73 किमी/ घंटे की रफ्तार...10 अगस्त से इन दो शहरों के बीच दौड़ेगी सबसे लंबी वंदे भारत ट्रेन, रूट, टाइम टेबल की पूरी डिटेल

Vande Bharat Express: रेलवे की सबसे लोकप्रिय ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की डिमांड कम नहीं हुई है. भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ते एक और तोहफा मिलने वाला है. महाराष्ट्र को 12वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है. 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन नए वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे. एक ट्रेन महाराष्ट्र को भी मिलने वाला है, जो सबसे लंबी दूरी के लिए चलने वाली है.  कल प्रधानमंत्री तीन नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं. जिसमें से एक माता वैष्णोदेवी अमृतसर के बीच, एक बेंगलुरु और एक महाराष्ट्र के लिए होगी.  

सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेन  

महाराष्ट्र को सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है. ये ट्रेन 881 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. महाराष्ट्र में चलने वाली 12 वंदे भारत ट्रेन में ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत होगी, जो नागपुर (Ajni) से पुणे के बीच दौड़ेगी.  सिर्फ सबसे लंबी ही नही बल्कि नागपुर और पुणे के बीच चलने वाली सबसे तेज रफ्तार ट्रेन भी होगी.  200 किमी/घंटे की रफ्तार, 50 मिनट में 11 शहरों को पार कर मंजिल पर पहुंचेगी ये ट्रेन, 17 साल में बनकर हुआ तैयार...सफर में मिलेंगे नवाबी ठाठ

 

वंदे भारत ट्रेनों की रफ्तार क्या होगी  

नागपुर-पुणे के बीच दौड़ने वाली इस वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार 73 किमी प्रति घंटे की होगी. रास्ते में यह ट्रेन 10 स्टेशनों पर रुकेगी. 10 अगस्त को शुरुआत होने के बाद ट्रेन नंबर  26101/26102 11 अगस्त से आम नागरिकों के लिए शुरू कर दी जाएगी.  हफ्ते में 6 दिन चलने वाली नागपुर-पुणे वंदे भारत  न केवल यहां रहने वाले लोगों को राहत देगी, बल्कि ट्यूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा.  

 अजनी-पुणे वंदे भारत ट्रेन का टाइमटेबल

अजनी-पुणे वंदे भारत ट्रेन  10 स्‍टेशनों पर रुकेगी. ट्रेन संख्या 26101 पुणे से सुबह 6:25 बजे चलेगी और 18:25 बजे अजनी पहुंचेगी. वहीं वापसी में यह ट्रेन सुबह 9:50 बजे रवाना होगी और 21:50 बजे पुणे पहुंचेगी. 8 कोच वाली इस ट्रेन में 551 यात्रियों के बैठने की सुविधा होगी.  

बवीता झा

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

#indian railway

