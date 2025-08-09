 354 डिब्बे और खींचने के लिए 7 इंजन...5 घंटे में 200 किमी का सफर तय कर मंजिल पर पहुंचती है भारत की सबसे लंबी ट्रेन
Advertisement
trendingNow12873579
Hindi Newsबिजनेस

354 डिब्बे और खींचने के लिए 7 इंजन...5 घंटे में 200 किमी का सफर तय कर मंजिल पर पहुंचती है भारत की सबसे लंबी ट्रेन

Rudrastra Train : भारतीय रेलवे ने इतिहास रत दिया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसे देखकर आप गर्व भी करेंगे और हैरान बी हो जाएंगे. इस वीडियो में एक ऐसी ट्रेन दिख रही है, जो शुरू तो होती है, लेकिन उसका आखिरी छोर नहीं दिखता.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 09, 2025, 12:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

354 डिब्बे और खींचने के लिए 7 इंजन...5 घंटे में 200 किमी का सफर तय कर मंजिल पर पहुंचती है भारत की सबसे लंबी ट्रेन

Indian Railway Longest Train: भारतीय रेलवे ने इतिहास रत दिया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसे देखकर आप गर्व भी करेंगे और हैरान बी हो जाएंगे. इस वीडियो में एक ऐसी ट्रेन दिख रही है, जो शुरू तो होती है, लेकिन उसका आखिरी छोर नहीं दिखता. ये भारत की सबसे लंबी ट्रेन है. 

भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी  

देश की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल ट्रायल पूरा हो गया.  354 वैगनों और 7 इंजनों वाली इस मालगाड़ी की लंबाई 4.5 किमी की है.   पूर्व मध्य रेल के डीडीयू मंडल के गंजख्वाजा स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन तक इस सफल ट्रायल में ट्रेन की शुरुआत को दिखी, लेकिन उसका आखिरी छोर कहीं नहीं दिखा. इससे पहले भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम खिताब सुपर वासुकी के पास था.  3.5 किलोमीटर लंबी इस मालगाड़ी में 295 डिब्बे हैं. सुपर वासुकी को  कोयला ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है.   इसके अलावा शेषनाग भी भारतीय रेलवे की दिग्गज मालगाड़ियों में शामिल है. 

5 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी 

इस ट्रेन ने 200 किमी की दूरी 5 घंटे में पूरी की, 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन को छह खाली बॉक्सन रेक को जोड़कर तैयार किया गया है.  रेलवे अधिकारियों के मुताबिक  रुद्रास्त्र मालगाड़ी के जरिए समय और लगात दोनों बचेगी.  माल ढुलाई को और अधिक तेज़ और किफायती बनाकर इस ट्रेन से आने वाले दिनों में रेलवे के लिए माल ढुलाई और आसान हो जाएगा.  इस ट्रेन को खींचने के लिए 7 इंजन लगाए गए हैं. रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने खुद इस ट्रायल का वीडियो शेयर किया.  

दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ी
बता दें कि विश्व की सबसे लंबी मालगाड़ी का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की BHP के नाम है, हालांकि वो एक प्राइवेट कंपनी की ओर से संचालित की जाती है. साढ़े सात किलोमीटर लंबी इस ट्रेन में 682 डिब्बे और उसे खीचने के लिए 8 इंजन लगे हैं. ओर अयस्कों के परिवहन के लिए उस ट्रेन की शुरुआत की गई.   

About the Author
author img
बवीता झा

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

indian railway

Trending news

राहुल गांधी के डिनर मीटिंग में उद्धव ठाकरे को मिली पीछे की सीट, BJP ने कसा तंज
aditya uddhav thackeray
राहुल गांधी के डिनर मीटिंग में उद्धव ठाकरे को मिली पीछे की सीट, BJP ने कसा तंज
शुभेंदु के काफिले पर किसने किया अटैक.. ये तो राज्यपाल को पता होगा, TMC का तंज
suvendu adhikari
शुभेंदु के काफिले पर किसने किया अटैक.. ये तो राज्यपाल को पता होगा, TMC का तंज
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
Piyush Goyal
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
Kulgam
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Shashi Tharoor
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के जैतपुर में बड़ा हादसा, भारी बारिश के बाद दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के जैतपुर में बड़ा हादसा, भारी बारिश के बाद दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
Delhi High Court
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
today weather update
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
;