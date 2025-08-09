354 डिब्बे और खींचने के लिए 7 इंजन...5 घंटे में 200 किमी का सफर तय कर मंजिल पर पहुंचती है भारत की सबसे लंबी ट्रेन

Indian Railway Longest Train: भारतीय रेलवे ने इतिहास रत दिया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसे देखकर आप गर्व भी करेंगे और हैरान बी हो जाएंगे. इस वीडियो में एक ऐसी ट्रेन दिख रही है, जो शुरू तो होती है, लेकिन उसका आखिरी छोर नहीं दिखता. ये भारत की सबसे लंबी ट्रेन है.

भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी

देश की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल ट्रायल पूरा हो गया. 354 वैगनों और 7 इंजनों वाली इस मालगाड़ी की लंबाई 4.5 किमी की है. पूर्व मध्य रेल के डीडीयू मंडल के गंजख्वाजा स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन तक इस सफल ट्रायल में ट्रेन की शुरुआत को दिखी, लेकिन उसका आखिरी छोर कहीं नहीं दिखा. इससे पहले भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम खिताब सुपर वासुकी के पास था. 3.5 किलोमीटर लंबी इस मालगाड़ी में 295 डिब्बे हैं. सुपर वासुकी को कोयला ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा शेषनाग भी भारतीय रेलवे की दिग्गज मालगाड़ियों में शामिल है.

5 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी

इस ट्रेन ने 200 किमी की दूरी 5 घंटे में पूरी की, 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन को छह खाली बॉक्सन रेक को जोड़कर तैयार किया गया है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक रुद्रास्त्र मालगाड़ी के जरिए समय और लगात दोनों बचेगी. माल ढुलाई को और अधिक तेज़ और किफायती बनाकर इस ट्रेन से आने वाले दिनों में रेलवे के लिए माल ढुलाई और आसान हो जाएगा. इस ट्रेन को खींचने के लिए 7 इंजन लगाए गए हैं. रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने खुद इस ट्रायल का वीडियो शेयर किया.

दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ी

बता दें कि विश्व की सबसे लंबी मालगाड़ी का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की BHP के नाम है, हालांकि वो एक प्राइवेट कंपनी की ओर से संचालित की जाती है. साढ़े सात किलोमीटर लंबी इस ट्रेन में 682 डिब्बे और उसे खीचने के लिए 8 इंजन लगे हैं. ओर अयस्कों के परिवहन के लिए उस ट्रेन की शुरुआत की गई.